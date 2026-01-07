Eurasia: En 2026, "USA se está convirtiendo en la principal fuente de riesgo global"

donald trump y el planeta tierra 2 Donald Trump mirando el planeta Tierra, según Grok. FOTO: xAI / Grok

Vamos ahora a 'factores de riesgo', según Eurasia:

##Venezuela e Irán: La cuestión del precedente

Las implicaciones de Venezuela se extienden mucho más allá de Latinoamérica. Fuera de Venezuela, la captura de Maduro ha puesto el foco en hasta dónde está dispuesto a llegar Washington una vez que decide que un problema debe resolverse. Eurasia Group describe 2026 como un "año de inflexión", y Venezuela ya no se interpreta como una excepción.

Desde la perspectiva de Irán, el mensaje es bastante claro, y se ha acortado visiblemente la distancia entre la presión y la acción, todo lo cual está diseñado para generar titulares de "hombre fuerte" y preparar el terreno para las elecciones de mitad de mandato.

Teherán ve a Venezuela como una prueba de que esta lógica puede pasar rápidamente de la retórica a la acción. Funcionarios iraníes y medios de comunicación afines ya han presentado la Operación Maduro como prueba de que las negociaciones no garantizan la seguridad y de que las garantías estadounidenses pueden revertirse.

Es probable que el papel de Irán en los mercados petroleros se vuelva más volátil, incluso sin una confrontación directa. Venezuela no fuerza a Teherán a actuar, pero dificulta la justificación de la moderación y facilita su abandono si aumenta la presión. Esto amplía el abanico de resultados que los mercados deben considerar.

Pequeños incidentes, una retórica más aguda o pequeñas interrupciones en las rutas marítimas empiezan a ser más importantes porque el margen de error es menor. Los precios, las tarifas de flete y los seguros tienden a reaccionar a esa incertidumbre con anticipación, antes de que algo se cierre o bloquee.

##Yemen y el Mar Rojo: Incertidumbre sin escalada

Los recientes acontecimientos en Yemen han aumentado el riesgo en el Mar Rojo sin que se haya producido un nuevo ataque marítimo. Los ataques aéreos saudíes en el sur tuvieron como objetivo posiciones vinculadas al Consejo de Transición del Sur (STC), una fuerza respaldada por los Emiratos Árabes Unidos que controla amplias extensiones de la costa sur. Los ataques coincidieron con las acciones de las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita para contrarrestar los recientes avances del STC.

Los combates se extendieron a la infraestructura civil, incluyendo interrupciones en los alrededores del aeropuerto de Adén, y desplazaron las responsabilidades de seguridad sobre el terreno sin aclarar quién es responsable de la moderación en la costa. Abu Dabi se mantuvo al margen de los ataques, mientras que sus aliados locales mantuvieron sus posiciones.

Los hutíes han permanecido en silencio en el mar y han suavizado su retórica vinculada a Gaza desde julio, pero sus fuerzas permanecen en el lugar y no se ha desmantelado nada que limite su capacidad de acción. No ha surgido ningún mecanismo nuevo para gestionar la escalada o imponer disciplina en la costa. La seguridad depende de la moderación por decisión propia, no de su imposición.

La cuestión no es si hubo un ataque ayer, sino

quién controla los puertos,

quién vigila los accesos costeros y

quién contendría un incidente si ocurriera.

Tal como señala Eurasia Group de forma más general, la fragmentación, más que el impacto, es cada vez más la principal fuente de riesgo geopolítico. Las aseguradoras valoran esa incertidumbre. Los operadores la sortean siempre que pueden. Yemen no está cerrando Bab el-Mandeb. La está volviendo poco fiable, y la falta de fiabilidad es costosa.

##Somalia y el Cuerno de África: la otra orilla

El riesgo del Mar Rojo no se limita a la costa yemení. Se extiende a través de las aguas hasta Somalia y el Cuerno de África, donde el control de puertos, costas y accesos marítimos es cada vez más disputado. El gobierno federal somalí sigue siendo débil.

Las autoridades regionales operan con amplia autonomía.

Los actores externos están expandiendo su presencia.

Turkiye ha profundizado su presencia militar y económica.

Emiratos Árabes Unidos mantienen relaciones portuarias y de seguridad.

Etiopía presiona para obtener acceso marítimo a través de Somalilandia, lo que aumenta las tensiones con Mogadiscio.

Turkiye ha añadido ahora una dimensión energética a esa presencia. Ankara ha iniciado la perforación de yacimientos de petróleo y gas en aguas somalíes a través de entidades estatales que operan bajo acuerdos que combinan exploración, cooperación en materia de seguridad y protección marítima. Esta es la primera campaña turca en aguas profundas en el extranjero. Incluso antes de cualquier descubrimiento, la medida vincula los potenciales activos upstream con los compromisos de seguridad en un entorno políticamente fragmentado y señala una participación turca a largo plazo en la vertiente africana del sistema del Mar Rojo y el Golfo de Adén.

Bab el-Mandeb se encuentra entre 2 costas donde la autoridad es débil. En el lado africano, el control se divide entre instituciones federales, administraciones regionales y poderes locales. Al-Shabaab conserva la capacidad de atacar selectivamente, aunque actualmente no tenga como objetivo el transporte marítimo. Las bases extranjeras, las concesiones portuarias y los acuerdos de seguridad se solapan sin un marco único de coordinación o aplicación de la ley.

Para los mercados energéticos, esto amplía la zona de incertidumbre en torno al corredor del Mar Rojo. No se trata de un problema de un solo conflicto, sino de un sistema delimitado por estados fragmentados e intereses externos en pugna. Los operadores de buques petroleros, las aseguradoras y las armadas lo abordan así, ajustando rutas, cobertura y costos en función de la fiabilidad del corredor en su conjunto. El resultado es un mayor costo base y una menor previsibilidad para el transporte de petróleo, productos y GNL a través de una de las arterias marítimas más sensibles del mundo.

