Chevron y la firma de capital privado Quantum Capital Group (ex Quantum Energy Partners, cofundada en 1998 por S. Wil VanLoh, Jr. y Toby Neugebauer) se están uniendo en una oferta para comprar los activos internacionales de la compañía petrolera rusa sancionada Lukoil.
USA QUIERE TODO EL PETRÓLEO
Con aval de Trump, Chevron y Quantum Capital ofertarán US$ 22.000M por activos de Lukoil
El control del petróleo es la geopolítica de Donald Trump, y respalda dividir los negocios internacionales dela rusa Lukoil a Chevron y Quantum Capital.
Si se llega a un acuerdo, Chevron y Quantum planean dividirse los activos entre ellos, valorados en US$ 22.000 millones por Lukoil, según personas familiarizadas con el asunto.
La oferta, encabezada por Quantum, es para toda la cartera de activos internacionales de Lukoil, incluida la producción de petróleo y gas, instalaciones de refinación y más de 2.000 estaciones de servicio en Europa, Asia y Oriente Medio.
Quantum y Chevron tendrían el control total de los activos a largo plazo, una promesa que probablemente contaría con el apoyo de la Administración Trump, según Financial Times.
Quantum está adquiriendo los activos en colaboración con Artemis Energy, su empresa de cartera con sede en Londres.
Un portavoz de Chevron afirmó que la compañía cuenta con una cartera diversificada y continúa evaluando posibles oportunidades.
Pero Lukoil también ha recibido ofertas de Carlyle y del conglomerado de Abu Dhabi, International Holding Company.
El proceso de subasta se inició en noviembre cuando el comerciante de materias primas suizo Gunvor se retiró de un acuerdo con Lukoil por los activos después de que la Administración Trump dijera que bloquearía la transacción y calificara a Gunvor de "títere del Kremlin".
Gunvor, que ha buscado distanciarse de Rusia, fue cofundada por Gennady Timchenko, un aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin, poero él dejó la compañía hace 11 años y ya no tiene participaciones.
Kazajstán
Quantum ya se había reunido con funcionarios de la Administración Trump sobre su oferta y había argumentado que su propuesta consolidaría la propiedad estadounidense sobre activos energéticos estratégicamente importantes.
“Buscamos una desinversión que transfiera la propiedad de estos activos a un propietario y operador estadounidense indefinidamente. No queremos una situación de compra y venta, por lo que esta es una opción atractiva”, declaró el funcionario al Financial Times.
Chevron, que ya consideró su propia oferta por parte de los activos de Lukoil, podría estar interesada en la participación del 5% de la compañía rusa en el yacimiento petrolífero Tengiz, de Kazajstán, que la compañía estadounidense posee y opera parcialmente.
El Departamento del Tesoro de USA ha dado una dispensa a las empresas para negociar con Lukoil hasta el 17/01. Cualquier acuerdo requeriría la aprobación regulatoria de USA, lo que le daría al presidente Donald Trump un veto efectivo.
