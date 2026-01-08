urgente24
DINERO industrias > nivel de actividad > construcción

DATOS OFICIALES

Actividad en recesión: Desplome de la industria y fuerte caída de la construcción en noviembre

Se trata del desempeño interanual. La industria y la construcción también mostraron resultados negativos en la medición contra el mes anterior.

08 de enero de 2026 - 16:09
La industria sufrió en noviembre su peor caída interanual desde junio de 2024.&nbsp;

La industria sufrió en noviembre su peor caída interanual desde junio de 2024. 

La actividad económica sigue mostrando signos recesivos. El INdEC acaba de confirmar un desplome del desempeño de la industria y una caída de magnitud en la construcción durante el mes de noviembre. Se trata de 2 sectores generadores de mano de obra intensiva.

Los resultados corresponden a la medición interanual.

Seguir leyendo

Industria

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) del penúltimo mes de 2025 registró una contracción del 8,7% respecto del mismo mes de 2024, cuando el resultado fue negativo en 1,7%.

No se registraba una caída de esa magnitud desde el -20,3% de junio del año pasado.

Con el saldo de noviembre, el IPI acumula su quinto mes con resultado negativo. No obstante, el acumulado de enero-noviembre de 2025 presenta un incremento de 2,0% respecto a igual período del año anterior.

Por su parte, en la medición contra el mes anterior el índice mostró una variación negativa de 0,6% respecto, siendo el 3er mes consecutivo con ese sesgo.

De acuerdo a la medición del INdEC, 15 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Alimentos y bebidas”, 7,8%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 23,0%; “Maquinaria y equipo”, 17,9%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 17,6%; “Productos de metal”, 18,6%; “Productos textiles”, 36,7%; “Productos de caucho y plástico”, 12,5%; “Sustancias y productos químicos”, 3,4%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 14,0%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 9,4%; “Industrias metálicas básicas”, 3,1%; “Productos minerales no metálicos”, 2,4%; “Madera, papel, edición e impresión”, 0,3%; “Productos de tabaco”, 5,6%; y “Otro equipo de transporte”, 0,5%.

Por su parte, la única división que mostró un resultado positivo fue “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, de 6,3%

ipi-nov25

Construcción

Por otro lado, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una baja de 4,7% respectoa igual mes de 2024, cuando había caído un 24%, y se convirtió en el primer resultado negativo desde enero de 2025.

El acumulado de los 11 meses de 2025 del índice serie original presenta un aumento de 6,6% respecto a igual período de 2024.

En la medición mensual, el resultado también fue negativo, en 4,1%, con lo que acumula 2 meses consecutivos con ese sesgo.

De acuerdo al informe, datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en noviembre de 2025 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 33,2% en artículos sanitarios de cerámica; 19,7% en hormigón elaborado; 17,6% en asfalto; 5,9% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 1,6% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción).

Mientras tanto, se observan bajas de 19,3% en ladrillos huecos; 17,8% en yeso; 15,0% en pisos y revestimientos cerámicos; 9,0% en placas de yeso; 8,6% en cales; 7,4% en pinturas para construcción; 5,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 4,7% en cemento portland.

construccion-nov25

Más contenido de Urgente24

Reforma laboral y FMI: El impacto fiscal que mira el mercado

Venezuela: Anuncian liberación de presos políticos y hay expectativa por los argentinos detenidos

Alcohol al volante y choque: Una influencer cercana a Milei dio 1,89 en el test de alcoholemia

Milei avanza con su plan en los Medios Públicos: Hay nueva funcionaria y habrá recorte de personal

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES