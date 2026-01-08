Actividad en recesión: Desplome de la industria y fuerte caída de la construcción en noviembre

Con el saldo de noviembre, el IPI acumula su quinto mes con resultado negativo. No obstante, el acumulado de enero-noviembre de 2025 presenta un incremento de 2,0% respecto a igual período del año anterior.

Por su parte, en la medición contra el mes anterior el índice mostró una variación negativa de 0,6% respecto, siendo el 3er mes consecutivo con ese sesgo.

De acuerdo a la medición del INdEC, 15 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Alimentos y bebidas”, 7,8%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 23,0%; “Maquinaria y equipo”, 17,9%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 17,6%; “Productos de metal”, 18,6%; “Productos textiles”, 36,7%; “Productos de caucho y plástico”, 12,5%; “Sustancias y productos químicos”, 3,4%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 14,0%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 9,4%; “Industrias metálicas básicas”, 3,1%; “Productos minerales no metálicos”, 2,4%; “Madera, papel, edición e impresión”, 0,3%; “Productos de tabaco”, 5,6%; y “Otro equipo de transporte”, 0,5%.

Por su parte, la única división que mostró un resultado positivo fue “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, de 6,3%

ipi-nov25

Construcción

Por otro lado, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una baja de 4,7% respectoa igual mes de 2024, cuando había caído un 24%, y se convirtió en el primer resultado negativo desde enero de 2025.

El acumulado de los 11 meses de 2025 del índice serie original presenta un aumento de 6,6% respecto a igual período de 2024.

En la medición mensual, el resultado también fue negativo, en 4,1%, con lo que acumula 2 meses consecutivos con ese sesgo.

De acuerdo al informe, datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en noviembre de 2025 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 33,2% en artículos sanitarios de cerámica; 19,7% en hormigón elaborado; 17,6% en asfalto; 5,9% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 1,6% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción).

Mientras tanto, se observan bajas de 19,3% en ladrillos huecos; 17,8% en yeso; 15,0% en pisos y revestimientos cerámicos; 9,0% en placas de yeso; 8,6% en cales; 7,4% en pinturas para construcción; 5,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 4,7% en cemento portland.

construccion-nov25

