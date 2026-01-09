Finde en Rosario: Circo Ánima y múltiples propuestas para el verano

Playa Olímpica 2026 en La Florida

Rosario vuelve a estar en el centro de la escena del deporte nacional. La ciudad será una de las sedes de la Playa Olímpica 2026, una iniciativa del Comité Olímpico Argentino (COA) que desembarcará por primera vez en el balneario La Florida para ofrecer durante enero y febrero actividades deportivas y recreativas para toda la comunidad.

De esta manera, la Cuna de la Bandera formará parte de la Playa Olímpica junto a otros siete destinos: Mar del Plata, Chapadmalal, Miramar, Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Concepción del Uruguay.

El predio contará con escenarios, gazebos institucionales, puntos de hidratación, áreas médicas y zonas de sombras. También habrá esculturas en la arena inspiradas en los deportes de los Juegos Suramericanos.

image Verano en Rosario.

A continuación la programación:

Viernes

16: Boca Juniors vs. Sportivo Luqueño (PAR) - Masculino

17.30: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Boca Juniors - Femenino

19: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Club Atlético San Lorenzo de Almargro - Masculino

Sábado

16: Boca Juniors vs. Club Atlético San Lorenzo de Almargro - Masculino

17:30: Sportivo Luqueño (PAR) vs. Terremoto (URU) - Masculino

19: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Nacional (URU) - Femenino

Domingo

09.30: Boca Juniors vs. Terremoto (URU) - Masculino

11: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Sportivo Luqueño - Masculino

12.30: Premiación

Verano en la isla: Cruce al Paraná Viejo

Sube la temperatura y aumenta la demanda en los paradores de la isla. El cruce al Paraná Viejo permite disfrutar de la playa, el río y el entorno natural en diferentes paradores.

* Salidas desde COSTA ALTA en los muelles de cemento al lado del puente Rosario-Victoria, todos los días de 10 a 21. Costos $15.000 (ida y vuelta, por persona).

Paseo en Velero

Disfruta del agua, del sol y la brisa sin complicaciones. Los paseos en velero recorren las costas del canal principal del río Paraná y, si la altura del río y el clima lo permiten, también los riachos del delta.

* $63.000 por persona. Duración 3 horas. Salida con reserva (3415499174).

Nuevas visitas guiadas en la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez

Un ambiente natural de característica virgen, con una amplia variedad de flora y fauna de la región. Pueden contemplarse más de 180 especies vegetales como algarrobos, molles, orquídeas y flores delicadas poco conocidas; 125 especies de aves; reptiles y mamíferos, así como una innumerable cantidad de invertebrados.

* Sábado de 10 a 14. Entrada general $1.100 (se suspende por lluvia).

Beatles a la carta en Beatmemo

La banda liderada por Tiago Galindez (voz, guitarra y piano) y que completa Nicolás Bioxader (Bajo y coros), Charly Samamé (Guitarra y coros) y Facu Benitez (batería y coros), ofrece una experiencia única: el público elige el repertorio momentos antes del concierto, desafiando a los músicos.

Además, comparten breves historias y anécdotas sobre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

* Domingo a las 20.30. Derecho de espectáculo $7.000.

Más entretenimiento para los chicos

La Isla de los Inventos

La Isla más grande nos espera con todas sus puertas abiertas, repleta de nuevos asombros y maravillas para volver a jugar y no perder la costumbre.

* Viernes y sábado de 18 a 22. Domingo de 9 a 13. Entrada general $500 (menores de 4 no abonan).

image Renovada propuesta cultural.

Estación Embarcaderos

Estación Embarcaderos propone actividades especiales para disfrutar al aire libre de música en vivo, cuentos y juegos durante el verano.

* Viernes de 10 a 14. Domingos de 10 a 13. Gratis.

Parque acuático en San Lorenzo

Cuando las altas temperaturas ganan protagonismo, se empiezan a buscar opciones para combatir el calor. A las tradicionales propuestas de piletas se les suma el parque acuático del Polideportivo en San Lorenzo. Un plan ideal porque le aporta al día un plus de diversión.

Este parque acuático es el más grande de la región. Cuenta con toboganes de 21 metros de extensión y un mangrullo de juegos infantiles. Además, tiene una rampa de acceso y se adquirieron dos sillas de ruedas especiales para que las personas con discapacidad motriz también puedan ingresar al natatorio.

* Viernes a domingo de 10 a 20. Para quienes no tienen domicilio en San Lorenzo $10.000, y para los que sí $5.000.

image En el predio es posible acampar con carpa en el horario en que se encuentra abierto el Polideportivo (no se puede pernoctar).

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu

Por declaración de su custodio, más comprometido Matías Yofe (el de Elisa Carrió)

Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo