Swap, varias dudas y una certeza: "La ganancia de USA es nuestra pérdida"

Varios economistas están plateando inquietudes luego de que el BCRA informara que devolvió los US$2.500 millones que había utilizado del swap con USA.

09 de enero de 2026 - 13:18
Javier Milei junto a Scott Bessent en la Casa Rosada, en una imagen de archivo. 

"Se canceló el swap con el Tesoro de los Estados Unidos. Se había activado para que pudieran volver a comprar los dólares vendidos previo a las elecciones garantizando una ganancia, ahora se canceló el swap, no está claro quién nos prestó para esa cancelación", escribió Christian Buteler en X.

"Esa 'decenas de millones de dólares en ganancia' que menciona haber ganado el Secretario del Tesoro por su asistencia a la Argentina sale de los intereses que pagó el BCRA por la letra en $ y por el swap. Su ganancia es nuestra pérdida", añadió el economista.

Por su parte, el economista Fernando Marull, titular de FMyA, especula sobre la procedencia de los fondos que el BCRA tomó para devolverle dólares al Tesoro estadounidense: “en el balance del BCRA se refleja que se canceló un pasivo con otro pasivo. Se canceló el swap con el Tesoro y aumenta la cuenta donde siempre están los préstamos del BIS de Suiza”, planteó en diálogo con La Nación.

"Salió Bessent y entró algún organismo internacional por lo que surge del balance del BCRA. No sabemos cuál, ni en qué condiciones (plazo por ejemplo)", analizó por su parte Gabriel Caamaño.

