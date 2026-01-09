Luis Caputo le cumple a Scott Bessent pero brotan cuestionamientos por la inflación

VIERNES 9 DE ENERO DE 2026. Viernes de pagos para Luis Caputo. El ministro de Economía avanzó con la cancelación de los primeros grandes vencimientos del año tras el REPO y la cesión de las hidroeléctricas del Comahue a manos privadas, pero el desembolso de dólares no frenó ahí.
La inflación real ¿cuál es?
Los planteos del economista Diego Giacomini dispararon el debate en redes por presuntas inconsistencias en los métodos del INDEC para seguir la inflación. Según el especialistas, varias aristas que empujan los precios son desistimadas por el modelo actual, que tendría vicios tendientes a arrojar una curva inflacionaria menos pronunciada que la real.
Esto también haría mella sobre el RIPTE y la evolución de salarios, como así también en la inflación en dólares, sobre la cual se basa el actual programa económico. "Termómetro de la inconsistencia dinámica de la política monetaria y cambiaria de @JMilei que ya cambió 4 veces en 25 meses. Acumula la friolera de +249% de inflación en $; pero teniendo una inflación en dólares acumulada de +107%…y el nuevo plan necesita que esta última aumente", indicó en un posteo en X.
