Luis Caputo le cumple a Scott Bessent pero brotan cuestionamientos por la inflación

VIERNES 9 DE ENERO DE 2026. Viernes de pagos para Luis Caputo. El ministro de Economía avanzó con la cancelación de los primeros grandes vencimientos del año tras el REPO y la cesión de las hidroeléctricas del Comahue a manos privadas, pero el desembolso de dólares no frenó ahí.

Además, Caputo avanzó con la reposición de la parte del swap que se había ejecutado en acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos. En ese sentido, el propio Scott Bessent anunció el cierre del negocio en favor del país norteamericano, con la devolución que Argentina hizo sobre 2.500 millones de dólares ejecutados a fines del año pasado.

Ambas maniobras fueron celebradas por el Gobierno nacional para intentar retomar la agenda en medio de los sacudones internacionales. El mercado de deuda tomó como algo positivo el accionar del Ministerio de Economía, con bonos y acciones argentinas tomando impulso en la jornada.

Ahora bien, no todo resulta tranquilo para el viernes de Luis Caputo. Con sus anuncios, llegaron serios cuestionamientos referidos a la inflación acumulada en 2025, ante el inminente anuncio de diciembre del año pasado por parte del INDEC. Con la inflación en CABA publicada y un acumulado que rondó el 31,8%, la diiscusión se centró en el método de calculo que el Gobierno sostiene por no representar completamente la aceleración de precios que golpea el bolsillo de los consumidores.

