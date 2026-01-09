Luis Caputo le cumple a Scott Bessent pero brotan cuestionamientos por la inflación

urgente24
Scott Bessent recibió los dólares que Luis Caputo tomó prestados y cerró un negocio para USA.&nbsp;

Luis Caputo devolvió la parte del swap activado con Estados Unidos y cumplió con los vencimientos. Se abre el debate: ¿Cuál fue la inflación real del 2025?

9 de enero de 2026 - 13:40

VIERNES 9 DE ENERO DE 2026. Viernes de pagos para Luis Caputo. El ministro de Economía avanzó con la cancelación de los primeros grandes vencimientos del año tras el REPO y la cesión de las hidroeléctricas del Comahue a manos privadas, pero el desembolso de dólares no frenó ahí.

Además, Caputo avanzó con la reposición de la parte del swap que se había ejecutado en acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos. En ese sentido, el propio Scott Bessent anunció el cierre del negocio en favor del país norteamericano, con la devolución que Argentina hizo sobre 2.500 millones de dólares ejecutados a fines del año pasado.

Ambas maniobras fueron celebradas por el Gobierno nacional para intentar retomar la agenda en medio de los sacudones internacionales. El mercado de deuda tomó como algo positivo el accionar del Ministerio de Economía, con bonos y acciones argentinas tomando impulso en la jornada.

Ahora bien, no todo resulta tranquilo para el viernes de Luis Caputo. Con sus anuncios, llegaron serios cuestionamientos referidos a la inflación acumulada en 2025, ante el inminente anuncio de diciembre del año pasado por parte del INDEC. Con la inflación en CABA publicada y un acumulado que rondó el 31,8%, la diiscusión se centró en el método de calculo que el Gobierno sostiene por no representar completamente la aceleración de precios que golpea el bolsillo de los consumidores.

En ese sentido, el economista Diego Giacomini cuestionó el método oficial presuntamente renovado, al que tildó de "viejísimo". Según sus cálculos, basados en datos del Banco Central, la inconsistencia marcaría una diferencia de hasta el 39% en la acumulación inflacionaria de toda la gestión de Javier Milei, diferencia que le adujo a la metodología del organísmo estadístico.

image
Los cálculos de Diego Giacomini sobre la inflación de la gestión Milei.

La inflación real ¿cuál es?

Los planteos del economista Diego Giacomini dispararon el debate en redes por presuntas inconsistencias en los métodos del INDEC para seguir la inflación. Según el especialistas, varias aristas que empujan los precios son desistimadas por el modelo actual, que tendría vicios tendientes a arrojar una curva inflacionaria menos pronunciada que la real.

Esto también haría mella sobre el RIPTE y la evolución de salarios, como así también en la inflación en dólares, sobre la cual se basa el actual programa económico. "Termómetro de la inconsistencia dinámica de la política monetaria y cambiaria de @JMilei que ya cambió 4 veces en 25 meses. Acumula la friolera de +249% de inflación en $; pero teniendo una inflación en dólares acumulada de +107%…y el nuevo plan necesita que esta última aumente", indicó en un posteo en X.

image
Diego Giacomini en X.

image
Diego Giacomini en X.

Lecturas sobre la devolución del swap

Tras el anuncio del BCRA, confirmado también por el secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent, de la cancelación del tramo del swap que se había activado -devolvió los US$ 2500 millones utilizados por la gestión de Javier Milei-, varios economistas se están haciendo preguntas al respecto.

"Se canceló el swap con el Tesoro de los Estados Unidos. Se había activado para que pudieran volver a comprar los dólares vendidos previo a las elecciones garantizando una ganancia, ahora se canceló el swap, no está claro quién nos prestó para esa cancelación", escribió Christian Buteler en X.

