El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este viernes (9/1) que devolvió los fondos prestados del swap de monedas de 2025 a USA. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ratificó la cancelación y confirmó que "el Fondo de Estabilización Cambiaria (FES) actualmente no tiene pesos".
CONFIRMADO POR BESSENT
El BCRA le devolvió al Tesoro de USA los fondos prestados por el swap
Lo confirmó este viernes (9/1) el BCRA y el secretario del Tesoro de USA: "Argentina reembolsó su giro de la línea de swap" y el FES ya no tiene pesos.
El BCRA devolvió lo prestado, pero el swap sigue
“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por US$20.000 millonesanunciado el 20 de octubre de 2025″, informó la autoridad monetaria. Se trata de unos US$ 2500 millones utilizados por la gestión Milei.
“Ese acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”, agregó el comunicado del BCRA.
Scott Bessent se autocelebra: ganancias para los estadounidenses
A través de su cuenta personal en la red social X, el secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, inscribió la devolución de los fondos del swap a la "firmeza" del presidente Javier Milei "en pos de la libertad económica" según la cual "Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria".
"Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitado giro de la línea de swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FES) actualmente no tiene pesos", destacó Bessent.
"Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la estrategia de Estados Unidos", celebró el funcionario.
"El Tesoro desplegó el FES exactamente en línea con su propósito en el Congreso y nuestras acciones del FES funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis de presión aguda, a corto plazo y urgente por la iliquidez, tanto sobre el tipo de cambio como sobre la estabilidad financiera", prosiguió Bessent.
"Con Argentina estabilizada, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Finanzas @LuisCaputoAR Están generando un impulso positivo y anticipamos su continuo progreso. Esperamos continuar con nuestro entusiasta apoyo al presidente Milei y a Argentina", finalizó su posteo el secretario del Tesoro de USA.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Nacho Torres "a lo Perón" en Chubut; María Corina a Marco Rubio: "me engañaste, me mentiste"
El 'violador moral' Donald Trump anuncia ataques por tierra contra cárteles en México
Con ayuda de Republicanos frenan el impulso bélico de Donald Trump en el Senado
El asesino del maldito ICE se llama Jonathan Ross y Reuters aportó pruebas