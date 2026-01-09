El BCRA le devolvió al Tesoro de USA los fondos prestados por el swap

"Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la estrategia de Estados Unidos", celebró el funcionario.

"El Tesoro desplegó el FES exactamente en línea con su propósito en el Congreso y nuestras acciones del FES funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis de presión aguda, a corto plazo y urgente por la iliquidez, tanto sobre el tipo de cambio como sobre la estabilidad financiera", prosiguió Bessent.

"Con Argentina estabilizada, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Finanzas @LuisCaputoAR Están generando un impulso positivo y anticipamos su continuo progreso. Esperamos continuar con nuestro entusiasta apoyo al presidente Milei y a Argentina", finalizó su posteo el secretario del Tesoro de USA.

