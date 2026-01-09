El 'violador moral' Donald Trump anuncia ataques por tierra contra cárteles en México

Embed | URGENTE: El presidente Trump dice que Estados Unidos comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles.



Vamos a empezar a atacar ahora mismo a los cárteles. Los cárteles gobiernan México. pic.twitter.com/EJydkMBXVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 9, 2026

La violación

'E. Jean Carroll contra Donald J. Trump' es el título de 2 expedientes judiciales de la escritora E. Jean Carroll contra Donald Trump, que lograron fallos favorables a ella por un total de US$88,3 millones en daños otorgados a Carroll; ambos casos apelados por Trump.

En ambos casos intervino el juez Lewis Kaplan, relacionados con la acusación de Carroll a mediados de 2019 (mientras Trump estaba en la Casa Blanca) de que él la agredió sexualmente a finales de 1995 o principios de 1996.

Trump negó las acusaciones, lo que llevó a Carroll a demandarlo por difamación en noviembre de 2019.

Antes, en junio de 2019, E. Jean Carroll publicó un artículo en la revista New York en el que afirmó que Donald Trump la había agredido sexualmente a finales de 1995 o principios de 1996 en los grandes almacenes Bergdorf Goodman, en la ciudad de Nueva York.

Trump lo negó y uno de sus fundamentos fue ue ella era una "mujer que entonces tenía casi 60 años", gruesa mentira de Trump ya que ella tenía 49, y era menor que él.

Ella sostuvo que Trump le pidió ayuda para comprar un regalo para una mujer, pasaron a la sección de lencería y bromearon acerca de que el otro se probara algo. Carroll dijo que terminaron juntos en un camerino, y Trump la besó con fuerza, le bajó las medias y la violó.

Lisa Birnbach y Carol Martin dijeron a la revista New York que Carroll les había relatado a ellas la presunta agresión apenas sucedió.

Pero ahora, ante las críticas a su operación militar en Venezuela que incluyó el secuestro del dictador Nicolás Maduro, y alrededor de un centenar de muertos, Trump enarboló su "moralidad".

Al ser preguntado en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times sobre si existían límites a su poder más allá de USA, Trump respondió: "Sí, hay una cosa: mi propia moralidad, mi propia mente. Es lo único que puede detenerme. No necesito al Derecho Internacional".

Cuando fue presionado sobre si su Administración debía acatar el Derecho Internacional, respondió que él decidiría cuándo las restricciones tienen que aplicar a Estados Unidos. Y cuestionó la definición de Derecho Internacional.

Asimismo, él desestimó la idea de que el presidente de China, Xi Jinping, o que el de Rusia, Vladimir Putin, puedan usar una lógica similar a la suya en detrimento de Estados Unidos.

México

Desde la campaña electoral, Trump y sus colaboradores han coqueteado con la idea de invadir o atacar militarmente a los cárteles en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que Trump le ha propuesto en muchas llamadas telefónicas "ingresar a México" para atacar a los cárteles que considera organizaciones terroristas, aunque ella

siempre lo rechazó,

lo sigue considerando inviable e

insiste en que la relación bilateral es respetuosa.

El analista David Saucedo dijo: "Marco Rubio y Donald Trump juegan al policía bueno y el policía malo", el Presidente amenazando y el ministro destensando sus comentarios.

sheinbaum-y-lula_0_1_1200_757

Diálogo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron una conversación telefónica.

Según el brasilero, “repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia”.

Lula da Silva posteó en la red X: “Reiteramos nuestra defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio, y enfatizamos nuestro interés en continuar cooperando con Venezuela en la búsqueda de la paz, el diálogo y la estabilidad en el país y la región”.

Esto fue previo al anuncio de Trump por Fox News.

----------------------------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu

Por declaración de su custodio, más comprometido Matías Yofe (el de Elisa Carrió)

Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo