El primer mandatario estadounidense Donald Trump confirmó el encuentro con la líder opositora al chavismo María Corina Machado durante una entrevista con el periodista Sean Hannitty del canal conservador Fox News.
NO LE RECONOCE LA VICTORIA, PERO...
Premio consuelo para María Corina Machado: la recibirá Trump en la Casa Blanca
"Estoy impaciente por saludarla” señaló Trump. La líder de Vente Venezuela le dirá “estamos listos para gobernar” aunque USA crea exactamente lo contrario.
Trump la describió como “una persona muy agradable” aunque tras el ataque a Caracas del 3 de enero sostuviera todo lo contrario.
A pesar de los actuales elogios, cabe recordar que ni él, ni el Secretario Marco Rubio, ni un funcionario de importancia de su gobierno asistió a Oslo cuando le entregaron a Machado el Premio Nobel de la Paz.
María Corina deberá viajar a Washington la semana del 12 al 16 de enero.
No será la primera vez que tenga una recepción en la casa de gobierno norteamericana: George W Bush fue su anfitrión hace más de una década.
¿Entregarle el Nobel a Trump?
María Corina también fue entrevistada por Fox News y adelantó que le gustaría entregarle el Nobel de la Paz al Jefe de Estado de la Unión por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.
Consultado sobre ese gesto, Trump respondió: “He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”.
¿Qué dirán los académicos escandinavos de semejante ofrenda?