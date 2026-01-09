Premio consuelo para María Corina Machado: la recibirá Trump en la Casa Blanca

No será la primera vez que tenga una recepción en la casa de gobierno norteamericana: George W Bush fue su anfitrión hace más de una década.

image María Corina Machado y George W Bush en la Casa Blanca

¿Entregarle el Nobel a Trump?

María Corina también fue entrevistada por Fox News y adelantó que le gustaría entregarle el Nobel de la Paz al Jefe de Estado de la Unión por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.

Consultado sobre ese gesto, Trump respondió: “He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”.

¿Qué dirán los académicos escandinavos de semejante ofrenda?