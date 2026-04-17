USA e Irán fuerzan un cambio energético que divide naciones a favor y en contra

Funcionarios de Estados Unidos y otros países hablaron vagamente de la diversificación de las fuentes de energía como una posible consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial y un tercio de sus fertilizantes.

Para algunos, implicó desviar las rutas marítimas del golfo Pérsico. Para otros, encontrar petróleo y gas fuera de Oriente Medio. O explotar las reservas locales de carbón. O quizás reactivar centrales nucleares inactivas. En muchos casos, significó expandir las energías renovables para reducir la dependencia de otras naciones en un mundo cada vez más fragmentado e inestable.

“La historia nos demuestra que una crisis de esta magnitud también es un catalizador”, declaró Masato Kanda, presidente del Banco Asiático de Desarrollo, en una reunión celebrada en el Consejo de Relaciones Exteriores.

Ocurrió en medio de sombrías previsiones económicas. El FMI proyecta un crecimiento más lento y una mayor inflación, incluso si la guerra llega a una conclusión relativamente rápida, un resultado que es muy incierto.

Los impactos se sentirán de forma desigual y los países de bajos ingresos y dependientes de las importaciones serán los más afectados. En un escenario grave, donde las interrupciones en el suministro de energía se prolonguen hasta el próximo año, el crecimiento mundial podría caer a tan solo el 2%, según el FMI.

El mensaje resonó en los pasillos de las reuniones de esta semana. La reconfiguración del mapa energético mundial tendrá profundas implicaciones para la oferta y la demanda, así como para la financiación de las nuevas infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles y las energías limpias.

Las reuniones se producen en momentos en que las repercusiones económicas de la guerra comienzan a afectar a los bolsillos de la población mundial, y los países suelen prepararse para los peores escenarios. Si bien el mundo depende menos del petróleo que durante las crisis petroleras de la década de 1970, la AIE afirma que la magnitud de esta crisis es mucho mayor.

“Intuitivamente, cabría esperar que esto fomentara la diversificación, alejándose de los combustibles que actualmente escasean”, dijo Tim Gould, economista jefe de energía de la AIE.

Pero la diversificación adopta muchas formas y Gould cuestionó el interés mundial por los nuevos e importantes suministros de gas natural licuado que se producen en Estados Unidos.

“ ¿Ha perdido prestigio el gas? ¿Están dispuestos a confiar en que es un combustible fiable y asequible?”, preguntó, refiriéndose a los importadores asiáticos y otros. “ Esa es una pregunta interesante que quedará abierta para los próximos años”.

Bangkok, Tailandia Pakistán y Tailandia quieren ir hacia una fuerte reconversión energética.

Pakistán y Tailandia

Países dependientes de las importaciones, como Pakistán y Tailandia, aprovecharon la situación para destacar su deseo de acelerar la transición a las energías renovables. El auge de la energía solar en los tejados de Pakistán contribuyó a mitigar el impacto de la actual crisis de suministro.

“Íbamos por buen camino”, declaró esta semana el ministro de Finanzas del país, Muhammad Aurangzeb, ante un panel del FMI. “Pero es evidente que debemos acelerar el proceso”.

El ministro de Finanzas de Tailandia, Ekniti Nitithanprapas, se hizo eco de ese sentimiento, señalando el aumento de los costos de las importaciones de petróleo y gas.

“Debido al precio elevado actual, te ves obligado a transformarte”, dijo. “Por eso ofrecemos incentivos fiscales para que la gente instale paneles solares en sus casas”.

Nitithanprapas también habló sobre cómo aprovechar las inversiones para expandir la infraestructura física, como las redes inteligentes y el almacenamiento de energía en baterías. El Banco Asiático de Desarrollo apoya la iniciativa mediante un programa de US$10 mil millones para impulsar la conectividad regional en el sudeste asiático.

Kanda, el director del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), también abogó por el desarrollo de la energía nuclear y otras alternativas. Reconoció que, si bien los países asiáticos recurrieron al carbón para paliar los problemas de suministro de gas, no prevé un futuro a largo plazo para esa fuente de energía.

Los llamamientos a la diversificación recibieron el apoyo del Banco Mundial y del FMI, que instan a los países a priorizar los recursos nacionales en lugar de pagar por el creciente precio del petróleo en barriles denominados en dólares.

“A menudo eso significa energías renovables, por lo que es probable que veamos un gran impulso en esa dirección”, dijo Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI.

Para los productores de petróleo de Oriente Medio, la transición parece menos inminente, incluso mientras se enfrentan al reto de reparar las instalaciones dañadas en el conflicto o reiniciar la producción tras largos periodos de inactividad.

"La gente lleva muchos años queriendo dejar de depender del petróleo y el gas. No lo han conseguido. Así que llevará mucho más tiempo”, declaró a POLITICO Ali bin Ahmed Al Kuwari, ministro de Finanzas de Qatar.

Luego agregó

En este momento, es realmente muy difícil encontrar una fuente de energía alternativa En este momento, es realmente muy difícil encontrar una fuente de energía alternativa

trump mirando el horizonte Donald Trump presidente de USA

Aparece el factor Donald Trump

La persistente necesidad de combustibles fósiles es un factor clave en el que el presidente Donald Trump confía, mientras su administración se posiciona como un proveedor confiable de petróleo, gas y carbón en medio del conflicto actual. Por ahora, los envíos de crudo estadounidense aumentaron debido a la competencia entre países por obtener suministros, pero esto también conlleva consecuencias indirectas, como el alza de los precios de la gasolina.

“En Estados Unidos nos estábamos quedando sin petróleo crudo y derivados del petróleo”, declaró Bessent en el Instituto de Finanzas Internacionales. "Y entonces se inventó el fracking. Y ahora USA tiene mayores reservas que Arabia Saudita y Venezuela”. Completó

Un día después, Bessent pidió al banco que abandonara su objetivo de financiación climática, que establece la meta de destinar el 45% de sus préstamos a proyectos que generen beneficios climáticos. Este objetivo vence en junio. También puso en duda el papel que desempeñan los combustibles fósiles en el aumento de las temperaturas.

La firma de análisis energético Wood Mackenzie prevé que el gas de esquisto experimente un resurgimiento a medida que países como México y Australia prioricen la seguridad energética.

Independientemente de lo que cada nación considere una solución, su denominador común esta semana fue que nadie es inmune a las consecuencias de la guerra.

“Los países productores de petróleo podrían ver cómo el aumento de los precios del petróleo se traduce en mayores ingresos. Esto es totalmente diferente a la situación de los países importadores de petróleo, pero tampoco es una relación unidireccional”, declaró Adebayo Olawale Edun, ministro de Finanzas de Nigeria y presidente del G24, un grupo de países en desarrollo. “Los precios del gas, los fertilizantes y los alimentos… esta crisis está afectando a ambos países”.

Eso sin mencionar el cambio climático. John Kerry, exsecretario de Estado, defendió durante mucho tiempo la necesidad de fuentes de energía más limpias para hacer frente al aumento de las temperaturas. Ahora, sugirió que la guerra podría conducir a ese resultado.

“Los mayores cambios en el sector energético a nivel mundial se han producido cuando se han dado las mayores perturbaciones”, dijo Kerry, quien fue enviado especial para el clima durante la administración del expresidente Joe Biden, en un evento de Semafor el miércoles.

Hizo referencia a la apuesta de Francia por la energía nuclear tras el embargo petrolero árabe de 1973 y a las medidas de energía limpia adoptadas por la UE tras la invasión rusa de Ucrania.

“Realmente hay que controlar las fuentes de energía”, dijo Kerry. “Creo que uno de esos momentos de transformación está aquí ahora”. Concluyó

Más noticias en Urgente24

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

BYD lanza dura advertencia en medio de la fiebre argentina por los autos chinos

América TV se cansó de esperar y achica un ciclo que no levanta: Cuál es

Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente