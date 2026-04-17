El régimen de Irán comunicó la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde fluye el comercio mundial del petróleo y del gas, tras que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un alto al fuego de 10 días en Líbano. Teherán precisó que el cierre se levantó por ese mismo plazo, pero determinó que el tráfico en tal vía marítima tendrá ciertos requisitos.
FLUJO SUPEDITADO
Irán ahora estipula sus condiciones para el tráfico en el estrecho de Ormuz
Tras el inicio del frágil alto al fuego en Líbano, Irán decidió abrir el estrecho de Ormuz hasta el día que vence la tregua, pero también impuso ciertas condiciones para el flujo por tal vía marítima.
En la misma jornada, pero unas horas después, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció ciertas exigencias para el tránsito por el estrecho de Ormuz, como que los barcos no militares pueden navegar únicamente por la ruta designada por Teherán y que el paso de buques militares sigue prohibido, en un contexto en el que empezó a regir un frágil alto al fuego en Líbano, mediado por Trump a sabiendas de que, si no, los iraníes y sus proxys seguirían manteniendo el cierre sobre tal vía marítima por donde circula una quinta parte de los hidrocarburos del mundo.
También la Guardia Revolucionaria iraní estipuló que las embarcaciones comerciales pueden atravesar el canal solo con el permiso de la Armada del CGRI y que el paso de las embarcaciones se lleva a cabo en el marco del acuerdo del período del alto el fuego y tras la implementación de la tregua en el Líbano, según recoge el medio oficialista iraní IRNA.
Horas antes, el Gobierno de Irán dio inicio formal a la reapertura “completa” de Ormuz y dijo que durará hasta el plazo restante del alto al fuego en Líbano, el cual se acordó el día anterior entre el presidente libanés y el primer ministro de Israel.
"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", publicó el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi en sus redes sociales.
Mientras tanto, continúa el bloqueo estadounidense sobre Ormuz, dispuesto por Trump hace unas semanas para garantizar la libre circulación de embarcaciones petroleras y así contener el alza en los precios internacionales del crudo, así como del combustible. Esto lo confirmó el Comando Central del ejército estadounidense, con sede en Oriente Medio, a través de un video en el que afirma que sus fuerzas permanecen "presentes", "vigilantes" y "listas".
Desde Teherán, desmienten a Trump que dijo que entregarán su "polvo nuclear"
Por su parte, Hassan Ahmadian, profesor asociado de la Universidad de Teherán, afirmó ante la agencia Al Jazeera que está seguro de que Irán no ha llegado a ningún acuerdo con Estados Unidos sobre la cuestión nuclear (Washington y Tel Aviv iniciaron la guerra bajo el supuesto de que Irán enriquecía uranio a niveles cercanos a los militares, tal como lo hace Tel Aviv y muchos países linderos).
Asimismo, a pesar de la afirmación de Trump de que las autoridades iraníes entregarán el uranio enriquecido del país, desde Teherán lo desmienten.
“Hasta el momento, el tema nuclear está sujeto a debate y hay mediaciones en curso”, dijo Ahmadian. “Se están intercambiando ideas, mediadas por Pakistán, pero no hay acuerdo”, agregó.
Ahmadian afirmó que la postura de Irán es que respeta el Tratado de No Proliferación Nuclear e insiste en que su programa de enriquecimiento tiene fines exclusivamente civiles.
Añadió que el silencio del país persa sobre las afirmaciones de Trump no era inesperado, dado que el viernes es día de descanso en Irán, y que esperaba que los dirigentes se pronunciaran pronto con "su propia versión de los hechos".
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