Irán ahora estipula sus condiciones para el tráfico en el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, continúa el bloqueo estadounidense sobre Ormuz, dispuesto por Trump hace unas semanas para garantizar la libre circulación de embarcaciones petroleras y así contener el alza en los precios internacionales del crudo, así como del combustible. Esto lo confirmó el Comando Central del ejército estadounidense, con sede en Oriente Medio, a través de un video en el que afirma que sus fuerzas permanecen "presentes", "vigilantes" y "listas".

Desde Teherán, desmienten a Trump que dijo que entregarán su "polvo nuclear"

Por su parte, Hassan Ahmadian, profesor asociado de la Universidad de Teherán, afirmó ante la agencia Al Jazeera que está seguro de que Irán no ha llegado a ningún acuerdo con Estados Unidos sobre la cuestión nuclear (Washington y Tel Aviv iniciaron la guerra bajo el supuesto de que Irán enriquecía uranio a niveles cercanos a los militares, tal como lo hace Tel Aviv y muchos países linderos).

Asimismo, a pesar de la afirmación de Trump de que las autoridades iraníes entregarán el uranio enriquecido del país, desde Teherán lo desmienten.

image Trump declaró el jueves sobre Irán: "Han aceptado devolvernos el 'polvo' nuclear" y "Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo".

“Hasta el momento, el tema nuclear está sujeto a debate y hay mediaciones en curso”, dijo Ahmadian. “Se están intercambiando ideas, mediadas por Pakistán, pero no hay acuerdo”, agregó.

Ahmadian afirmó que la postura de Irán es que respeta el Tratado de No Proliferación Nuclear e insiste en que su programa de enriquecimiento tiene fines exclusivamente civiles.

Añadió que el silencio del país persa sobre las afirmaciones de Trump no era inesperado, dado que el viernes es día de descanso en Irán, y que esperaba que los dirigentes se pronunciaran pronto con "su propia versión de los hechos".

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