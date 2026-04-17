El Gobierno de Irán anunció este viernes la reapertura “completa” del estrecho de Ormuz, vía marítima vital para el comercio internacional de petróleo, y dijo que entró en vigor en esta jornada y que durará hasta el plazo restante del alto al fuego en Líbano, el cual se acordó ayer entre el presidente libanés y el primer ministro de Israel.
PERO EL CONFLICTO SIGUE
Irán reabre "por completo" el estrecho Ormuz, por donde fluye el petróleo, durante la frágil tregua en Líbano
Irán confirma la reapertura del estrecho de Ormuz y dice que estará abierto durante el período restante del alto al fuego de 10 días en Líbano.
"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", publicó el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi en sus redes sociales.
En la noche del jueves, el presidente estadounidense Donald Trump comunicó haber logrado un alto al fuego momentáneo entre Líbano e Israel tendiente a desmantelar la operatividad de Hezbolá, la milicia chií libanesa a la que el gobierno de Beirut, actualmente presidido por un católico maronita desde 2025, intenta desarmar para conformar a Washington y Tel Aviv y evitar una guerra prolongada como la de Gaza.
“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro [Benjamin] Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 17 (hora local)”, informó ayer Trump desde su red Truth Social.
De esta manera, Donald Trump, el veedor de los morales y villanos de las guerras, ha logrado poner fin momentáneamente a la escalada de violencia entre Líbano e Israel, pero no por ser un pacifista o un filántropo, sino, más bien, porque pretendía responder a las exigencias de Irán para que acepte más adelante desarmarse nuclearmente y para que fluyera el comercio internacional de crudo por el estrecho de Ormuz.
Trump celebra el alto al fuego en Líbano, pero Israel seguirá allí
El régimen iraní, patrocinador en armas y logística de milicias chiíes de Medio Oriente como Hezbolá y los hutíes de Yemen, exigía que en la frágil tregua alcanzada con EE. UU. y en la propuesta estadounidense se incluyera un alto el fuego de Israel en Líbano, así como la liberación de activos iraníes bloqueados en el sistema financiero internacional, entre otros puntos.
Sin embargo, a pesar del alto al fuego de 10 días en Líbano -que inició ayer a la noche por interseción de Trump-, Israel comunicó que mantendrá sus tropas en el sur de ese país, desacordando así con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, quien clamó por esta tregua y que el Ejército israelí se retirara de la zona sur ante el temor de una incursión militar que porlongaría la guerra al estilo lo de Gaza.
"Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros" en el sur de Líbano, dijo el jueves el primer ministro de Israel a través de un video. " Es necesaria para prevenir infiltraciones y ataques con misiles antitanques contra comunidades israelíes", precisó Benjamin Netanyahu, en alusión a los ataques que Tel Aviv enfrenta de parte de Hezbola, la milicia chií libanesa.
El jefe de Gobierno también que la zona de amortiguamiento al sur de Líbano es “mucho más fuerte, continua y sólida” que la de antes de la tregua de 2024. "Ahí es donde nos quedaremos. No nos vamos", sentenció el primer ministro israelí, a través de un video difundido por cadena nacional.
Al inicio del video, Netanyahu agradeció al presidente Trump por tregua de diez días en Líbano y aseguró que la decisión busca impulsar un eventual acuerdo de paz con Beirut.
“Hemos modificado fundamentalmente la situación. Eliminamos el enorme arsenal de aproximadamente 150.000 cohetes y misiles que Nasrallah había preparado, y lo abatimos”, señaló en otro momento, al ufanase del éxito que tuvieron los bombardeos contra Líbano, a quien el Estado hebreo le disputa las Granjas de Sheeba, en el marco de su supuesta lucha contra Hezbolá.
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