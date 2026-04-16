El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu dejó en claro que Israel no abandonará sus posiciones en el sur del Líbano durante la tregua de 10 días anunciada el jueves (16/04) en una señal de endurecimiento de su estrategia militar en la frontera norte. Las fuerzas militares mantendrán presencia en territorio libanés bajo un esquema ampliado de control.
POR 10 DÍAS
A pesar de la tregua Israel mantendrá tropas en el sur del Líbano
Benjamin Netanyahu confirmó que Israel no abandonará el sur del Líbano durante las negociaciones de paz en la zona. Será bajo esquema ampliado de control.
En un video que distribuyó su gobierno, se observa cómo el Primer Ministro expresa
Al justificar la medida, dijo que
El jefe de Gobierno subrayó que el despliegue actual supera ampliamente el esquema vigente tras la tregua de noviembre de 2024. Según describió, se trata de una franja “mucho más fuerte, continua y sólida”.
La definición es tajante:
Negociación bajo presión
Netanyahu encuadró el alto el fuego como una ventana para avanzar en negociaciones con el Líbano, aunque dejó claro que Israel busca imponer condiciones desde una posición de superioridad militar.
Invitación a Donald Trump
En ese marco, confirmó una invitación de Trump para mantener conversaciones en Washington junto al presidente libanés, Joseph Aoun. Sin embargo, el mandatario del Líbano ya había rechazado participar en un contacto previo con Netanyahu en medio de los bombardeos en curso.
Israel fijó dos ejes para cualquier entendimiento: el desarme de Hezbollah y la firma de un acuerdo de paz “sostenible”.
Clave geopolítica
La decisión de sostener tropas en el sur libanés, incluso durante una tregua, introduce un elemento de alta tensión en un escenario ya volátil. Lejos de implicar una desescalada plena, el alto el fuego aparece como una pausa táctica con objetivos políticos y militares aún en disputa.
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