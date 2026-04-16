A pesar de la tregua Israel mantendrá tropas en el sur del Líbano

El jefe de Gobierno subrayó que el despliegue actual supera ampliamente el esquema vigente tras la tregua de noviembre de 2024. Según describió, se trata de una franja “mucho más fuerte, continua y sólida”.

La definición es tajante:

Ahí es donde nos quedaremos. No nos vamos Ahí es donde nos quedaremos. No nos vamos

Negociación bajo presión

Netanyahu encuadró el alto el fuego como una ventana para avanzar en negociaciones con el Líbano, aunque dejó claro que Israel busca imponer condiciones desde una posición de superioridad militar.

DONALD TRUMP_BENJAMIN NETANYAHU_AFP El presidente de USA, Donald Trump (der) y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izq.), FOTO: JIM WATSON / AFP

Invitación a Donald Trump

En ese marco, confirmó una invitación de Trump para mantener conversaciones en Washington junto al presidente libanés, Joseph Aoun. Sin embargo, el mandatario del Líbano ya había rechazado participar en un contacto previo con Netanyahu en medio de los bombardeos en curso.

Israel fijó dos ejes para cualquier entendimiento: el desarme de Hezbollah y la firma de un acuerdo de paz “sostenible”.

Clave geopolítica

La decisión de sostener tropas en el sur libanés, incluso durante una tregua, introduce un elemento de alta tensión en un escenario ya volátil. Lejos de implicar una desescalada plena, el alto el fuego aparece como una pausa táctica con objetivos políticos y militares aún en disputa.

Más noticias en Urgente24

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es