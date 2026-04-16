Líbano no quiere hablar directamente con Netanyahu / Israel, pese a los dichos de Trump

"El primer ministro hablará por primera vez con el presidente del Líbano tras tantos años de ruptura total del diálogo entre ambos países, y cabe esperar que esta iniciativa conduzca finalmente a la prosperidad y al desarrollo del Líbano como Estado", comunicó Gamliel sin precisar cuándo ni cómo lo harán.

El miércoles, el propio primer ministro anunció de su propia voz que pronto habría negociaciones directas con el Ejecutivo libanés para trabajar en conjunto en el desmantelamiento de Hezbolá.

Embed - Netanyahu anuncia negociaciones con Líbano para desarmar a Hezbolá

Por el contrario, la oficina del presidente libanés, que este jueves reconoció que hubo una llamada con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, no mencionó la posibilidad de que hubiera conversaciones directas con Netanyahu.

Según informó un funcionario libanés a la agencia de noticias The Asociated Press, el presidente del Líbano se negó a hablar con el primer ministro israelí antes de la reunión prevista de este jueves, que habría sido la primera conversación directa entre los líderes de ambos países en más de 30 años.

"El alto el fuego que pide el Líbano con Israel será la puerta natural para iniciar negociaciones directa s entre ambos países, según la iniciativa presidencial", sentenció este martes Aoun durante un encuentro con el responsable británico para Oriente Medio, Hamish Falconer. De esta manera, puso sobre la palestra que solo negociará directamente con Netanyahu en caso de que el Ejército israelí se retire del territorio.

"Es una cuestión de soberanía y no se puede involucrar a nadie más", zanjó el líder libanés.

heridos y muertos en Líbano Aumentan los heridos y muertos en Líbano tras la reanudación de la guerra el pasado 2 de marzo. FOTO: CNN

Trump celebra, pero el Líbano aún no dice nada

Las afirmaciones del presidente libanés, sobre ciertas condiciones para la apertura de un diálogo directo con Israel, se producen después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara con bombos y platillos una reunión este jueves entre dicho líder libanés y el primer ministro de Israel.

Horas antes, Trump escribió en su red Truth Social que Estados Unidos está "intentando dar un poco de espacio para respirar entre Israel y el Líbano". " Hace mucho tiempo que los dos líderes no se hablan, unos 34 años. Será mañana (jueves). ¡Genial!", anunció en el posteo de ayer.

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Pero este deseo de Trump de poner fin a la escalada de violencia entre Hezbolá e Israel no se debe a que es un pacifista o un filántropo, sino, más bien, a que quiere responder a las exigencias de Irán para que el régimen iraní acepte desarmarse nuclearmente.

Es que Teherán, el patrocinador en armas y logística de todas las milicias chiitas de Medio Oriente —como Hezbolá y los hutíes de Yemen— exige a Washington que en el acuerdo se incluya el alto el fuego de Israel en Líbano, así como la liberación de activos iraníes bloqueados en el sistema financiero internacional, entre otros puntos.

Lo último de la guerra en Líbano

Este jueves, las agencias de noticias de Líbano reportaron que aviones de guerra israelíes llevaron a cabo dos ataques aéreos consecutivos contra el puente Qasmiyeh, el último cruce que unía la región de Tiro, en el sur del Líbano, con la ciudad de Sidón, destruyéndolo por completo.

Un dron había realizado previamente un ataque en dos fases cerca del mismo puente, antes del ataque aéreo, según The Wall Street Journal (TWSJ).

Israel ya había atacado el puente con bombardeos aéreos los días 19 y 22 de marzo, alegando que Hezbolá lo utilizaba para el traslado de armas y personal. Tras esos ataques, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que los cinco puentes sobre el río Litani habían sido destruidos. Israel ya había atacado el puente con bombardeos aéreos los días 19 y 22 de marzo, alegando que Hezbolá lo utilizaba para el traslado de armas y personal. Tras esos ataques, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que los cinco puentes sobre el río Litani habían sido destruidos.

ATAQUE Y BOMBARDEOS EN LÍBANO Equipos de rescate trabajan en el lugar de un ataque israelí en Beirut, Líbano, el 8 de abril de 2026. FOTO: MOHAMED AZAKIR / REUTERS

El mes pasado, Israel emitió órdenes de evacuación generalizadas para el sur del Líbano, las cuales reiteró el jueves, instruyendo a los residentes a dirigirse al norte del río Zahrani, que se encuentra al norte del Litani

Según datos del Ministerio de Salud Pública del Líbano, la guerra ha dejado al menos 2.089 muertos y más de 6.700 heridos en seis semanas de intensos bombardeos israelíes. Las Naciones Unidas también ha revelado que más de 1,2 millones de libaneses han sido desplazados por esta guerra.

El miércoles, siete personas murieron y 17 resultaron heridas, entre ellas niños, en un ataque aéreo en el distrito de Tiro, al sur del Líbano. El ejército israelí no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios El miércoles, siete personas murieron y 17 resultaron heridas, entre ellas niños, en un ataque aéreo en el distrito de Tiro, al sur del Líbano. El ejército israelí no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios

Grieta política en Beirut: chiitas vs el presidente libanés

A fines de marzo, el Ejecutivo de Líbano, cuyo país se halla en una histórica disputa con Israel por las Granjas de Shebaa, declaró al embajador iraní Mohammad Reza como persona non grata, a quien además retiró su acreditación y ordenó su expulsión inmediata.

Declarar al embajador iraní como persona non grata generó que se ausentaran de una reunión de Gabinete cuatro ministros chiitas nombrados por Hezbolá y el Movimiento Amal (bajo la dirección del presidente del Parlamento, Nabih Berri, y aliados de Teherán), que forman parte de varios puestos clave en el Gobierno libanés.

Esta expulsión del embajador iraní ocurrió a un mes del inicio del frente abierto por EE.UU. y Tel Aviv contra Irán y en vísperas de la reanudación de los bombardeos israelíes contra la jurisdicción libanesa.

Desde hace un tiempo, Hezbolá enfrenta un encono directo con el Ejecutivo libanés porque este le ha exigido que se desarme. Sin embargo, el grupo libanés no lo ha hecho, argumentando que el Estado Hebreo aprovecharía para arrasar el sur libanés.

La propuesta estadounidense, a la que Irán le dijo “no” a fines de marzo, incluye extender el alto el fuego a Líbano, desmantelar las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow, un compromiso permanente de no desarrollar jamás armas nucleares, la entrega de las reservas de uranio ya enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el compromiso de permitir que el OIEA supervise todos los elementos de la infraestructura nuclear restante del país persa y mermar con la producción misilística en el país persa.

En tanto, la contrapropuesta de Irán reafirma el control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, bajo actual bloqueo iraní, mantiene el derecho del país persa al enriquecimiento nuclear y clama por un alto al fuego en Líbano.

ATAQUE LÍBANO Bomberos intentan sofocar las llamas en el lugar de un ataque aéreo que impactó un edificio de apartamentos en Beirut, Líbano, el miércoles. FOTO: BILIAL HUSSEIN / AP

Aunque dicha propuesta nunca se hizo pública de manera formal, funcionarios informados sobre el plan iraní, que hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato, dijeron que abordaba la cuestión del programa nuclear, los misiles balísticos de Irán y el comercio marítimo.

En negociaciones anteriores, los mediadores estadounidenses habían presionado para que se limitara el alcance de los misiles balísticos iraníes y se detuviera todo el enriquecimiento nuclear de Irán. En negociaciones anteriores, los mediadores estadounidenses habían presionado para que se limitara el alcance de los misiles balísticos iraníes y se detuviera todo el enriquecimiento nuclear de Irán.

A continuación, los 10 puntos de la propuesta de Irán, según la agencia de noticias oficial iraní, IRNA, que podrían entrar en conflicto con las pretenciones de Donald Trump de desbaratar para siempre el programa nuclear iraní.

1. Una garantía estadounidense de no agresión con Irán

Los funcionarios iraníes quieren garantizar un alto al fuego real, no una tregua de semanas, para un fin de hostilidades de manera permanente.

2. Irán mantiene el control del estrecho de Ormuz

"Es probable que esto se convierta en un importante punto de fricción. La capacidad de Irán para estrangular el tráfico a través del estrecho, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha causado estragos en la economía mundial. Es muy poco probable que Washington o los países árabes del Golfo, vecinos de Irán, acepten esto", señala The New York Times.

3. Poner fin a la guerra regional en todos los frentes, incluso en Líbano

Esto podría convertirse en un eventual punto de fricción, debido a que Israel no quiere aplicar elalto al fuego a Hezbolá, cuyo sur es un bastión de Hezbolá, la milicia libanesa chií que responde a la Guardai Revolucionaria iraní.

4. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases y posiciones de la región

Las fuerzas estadounidenses mantienen bases en los estados árabes sunitas del Golfo y en Israel. Irán pretende que se vayan de la región.

5. Reparaciones a Irán por los daños de guerra

Irán pretende que Washington repare los daños a su infraestructura crítica, como plantas farmacéuticas y siderúrgicas, puentes, universidades e instalaciones energéticas, además de sus sitios atómicos y cuartelesmilitares.

6. Aceptación del derecho de Irán al enriquecimiento nuclear

Irán quiere seguir enriqueciendo uranio, tal como lo hacen sus vecinos del Golfo. Podría flexibilizarse aceptandoenriquecer a valores civiles.

7. Levantar todas las sanciones primarias a Irán

"Washington ha impuesto a Irán diferentes formas de sanciones primarias, o restricciones directas a las transacciones financieras, desde la fundación de la República Islámica tras la revolución de 1979. En negociaciones anteriores, los mediadores buscaban que los funcionarios estadounidenses levantaran algunas sanciones a cambio de concesiones sobre el programa nuclear iraní. La propia declaración de Trump del miércoles aludió a la idea de ofrecer un 'alivio de aranceles y sanciones'”, expone The New York Times

8. Levantar todas las sanciones secundarias a Irán

El país persa exige que Estados Unidos levante las sanciones secundarias, que penalizan a otros países o empresas no estadounidenses que hacen negocios con Irán (Teherán exporta misiles Shahed a Corea del Norte y Rusia, por ejemplo).

9. Finalización de todas las resoluciones contra Irán de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica

El pasado mes de junio, el organismo de vigilancia nuclear de la ONU aprobó una resolución contra Irán por primera vez en 20 años, afirmando que Irán no cumplía sus obligaciones de no proliferación nuclear. En ese sentido, Teherán pretende que Washington presione a los países aliados para que revoque esa resolución.

10. Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán

"La ONU ha emitido varias resoluciones contra Irán, en particular sobre la proliferación nuclear. En octubre, las Naciones Unidas volvieron a imponer sanciones a Irán, alegando que este país había incumplido un acuerdo de 2015 para limitar el enriquecimiento nuclear iraní. Washington podría intentar influir en sus aliados para que lo hicieran, pero, de nuevo, probablemente requeriría un acuerdo global con Irán", plantea el diario estadounidense The Wall Street Journal.

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