OTRA GUERRA ABIERTA
Líbano se desalinea de Hezbolá, echa al embajador de Irán y en carne viva por Israel
El Ejecutivo de Líbano declaró al embajador iraní Mohammad Reza como persona non grata, mientras exige a la milicia chiita libanesa Hezbolá su rendición y soporta los bombardeos de Israel, que ya creó allí una zona de amortiguamiento.
Esto ocurre en medio de una coyuntura local y regional signada por el frente abierto contra Irán y por los bombardeos israelíes contra la jurisdicción libanesa iniciados el pasado 28 de febrero bajo el supuesto de combatir el terrorismo de Hezbolá, milicia chiita libanesa que, a su vez, actualmente enfrenta un encono directo con el Ejecutivo libanés porque éste le ha exigido desde noviembre, cuando se anunció la frágil tregua con Israel, que se desarme. Sin embargo, el grupo libanés no lo hizo, argumentando que el Estado Hebreo aprovecharía para arrasar el sur libanés, peor que en Gaza, si ellos estaban desarmados.
En medio de la guerra entre Hezbolá e Israel, que como daño colatera, se lleva la vida de miles de civiles inocentes, desplaza 1.049.000 libaneses y deja al menos 1.116 muertos debido a los bombardeos israelíes, la administración libanesa al mando del presidente Michel Aoun mantiene su resolución de declarar persona non grata al diplomático del régimen iraní y lo obliga a abandonar su territorio, dándole un plazo hasta el domingo, mientras ocurre al interior del Gobierno una evidente fractura con las facciones chiitas dentro de su país que responden a Irán.
Tal es así que este jueves, cuatro ministros chiitas nombrados por Hezbolá y el Movimiento Amal (bajo la dirección del presidente del Parlamento, Nabih Berri, y aliados de Teherán), que forman parte de varios puestos clave en el Gobierno libanés, se ausentaron de la reunión del gabinete, convocada para analizar el impacto de la guerra sobre Líbano.
Solo un ministro chiita, Fadi Makki, sin conexiones con Amal ni Hezbolá, estuvo presente en la reunión de Gabinete de este jueves. Desde allí, defendió su asistencia una “necesidad nacional para asegurar el funcionamiento de los asuntos públicos y enfrentar el agravamiento de los retos”, pese a mostrarse en desacuerdo con la decisión del Ejecutivo libanés de echar del país al embajador iraní.
En ese sentido, Hezbolá, la milicia chiita libanesa, calificó la expulsión del embajador iraní del país como "un pecado nacional y estratégico" y exigió su cancelación inmediata. Al respecto de ello, analistas internacionales advierten que el régimen iraní podría instar a Hezbolá y a ministros chiitas en escaños políticos dentro del Gobierno libanés a realizar un levantamiento armado e incitar una sublevación popular en las calles para derrocar a esta administración libanesa.
A través de un comunicado, la milicia chiita libanesa rechazó categóricamente la medida y la tildó de "un paso imprudente y reprochable que no sirve a los intereses nacionales superiores del Líbano ni a su soberanía ni a su unidad nacional".
Esto es "deprimente y grave”, afirma Scarlett Haddad, analista francesa-libanesa para L'Orient-Le Jour, para describir a la “podredumbre” interna en el Líbano, refiriéndose específicamente a la declaración de persona non grata del ministro de Asuntos Exteriores libanés, Joe Raggi, respecto del embajador iraní en Beirut.
El Gobierno libanes, según la analista, está perdiendo la "legitimidad chiita" y esto podría llevar a que los representantes de Hezbolá, el movimiento Amal y del Consejo Superior Islámico Chiíta, rompan en estampida con el institucionalismo, incitando a un Golpe de Estado, lo que podría fracturar la cohesión social.
Más aún cuando la Contitución de Líbano establece una distribución de cargos entre musulmanes chiitas, sunitas, cristianos maronitas y otras comunidades, según cuotas para que el gobierno represente la pluralidad de las voces del pueblo.
- Presidente de la República: debe ser cristiano maronita.
- Primer Ministro: debe ser musulmán sunita.
- Presidente del Parlamento: debe ser musulmán chiita.
Facciones principales
- Chiitas: Representados principalmente por Hezbolá y el Movimiento Amal.
- Sunitas: Incluyen a diversas familias políticas y al Primer Ministro.
- Cristianos: Principalmente maronitas, con partidos como el Partido Kataeb y Libre Patriótico.
- Druzos y otras minorías: Tienen representación en el parlamento y cargos políticos menores.
Según las leyes libanesesas, aunque el Primer Ministro es sunita, el gabinete debe incluir ministros de todas las confesiones, lo que hace que el gobierno sea técnicamente multi-confesional, no sunita en su totalidad.
“El deterioro se acelera día a día”, prosigue Scarlett Haddad, en su reflexión para AsiaNews. “El rechazo por parte de Irán del plan de paz del presidente [de EE. UU. Donald] Trump, su insistencia en la unidad de los frentes iraní y libanés y la llegada a la región de los Marines estadounidenses refuerzan la convicción de que nos encaminamos hacia una escalada”, sentencia.
Por lo tanto, ahora Líbano, en guerra con Israel, puede abrir un frente de guerra civil interno, según lo refieren los analistas, al no mantenerse al margen del conflicto en Irán abierto por Estados Unidos e Israel, bajo la estricta colaboración de la dinastía saudí, un aliado sunita del primer ministro libanés.
Esto ha estado advirtiéndole al mundo el presidente francés Emmanuel Macron y el exministro de Asuntos Exteriores galo, Jean-Yves Le Drian. En una entrevista a Tribune alertó sobre el hecho de que “el Líbano está en peligro de muerte”. Para el exministro, el Líbano se ha convertido en “el campo de batalla del enfrentamiento entre Israel e Irán” y en este momento es “crucial” recurrir a negociaciones con Hezbolá, haciendo hincapié en la importancia del diálogo para desactivar la crisis. Le Drian ha advertido sobre “la posibilidad de un incendio regional”, insistiendo en la necesidad de que la respuesta israelí sea “selectiva y proporcionada”.
“Líbano nunca debió ser arrastrado a esta guerra que no eligió”, ha argumentado también.
Al igual que el Gobierno francés, el Ejecutivo Español ha acusado esta semana a Netanyahu de “buscar repetir en Líbano la destrucción de Gaza” y ha advertido que la guerra en Irán pone en riesgo la paz regional y la economía global.
Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez ha definido a Netanyahu, el primer misnistro de Israel, como "envalentonado" y ha asegurado a viva voz que su "objetivo es repetir en el Líbano la misma destrucción y sufrimiento cometidos en Gaza".
Respecto de las consecuencias económicas de la guerra abierta en Irán y la región por Estados Unidos e Israel, ha afirmado que hay "unos 12.000 millones de dólares de dinero público gastado en operaciones militares", así como una "contracción severa del turismo, del comercio marítimo y del tráfico aéreo mundial" y un "incremento drástico del precio de los hidrocarburos, los fertilizantes, el helio y otras materias primas esenciales para el correcto funcionamiento de la economía mundial y para la seguridad alimentaria de millones de personas".
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