Líbano se desalinea de Hezbolá, echa al embajador de Irán y en carne viva por Israel

En ese sentido, Hezbolá, la milicia chiita libanesa, calificó la expulsión del embajador iraní del país como "un pecado nacional y estratégico" y exigió su cancelación inmediata. Al respecto de ello, analistas internacionales advierten que el régimen iraní podría instar a Hezbolá y a ministros chiitas en escaños políticos dentro del Gobierno libanés a realizar un levantamiento armado e incitar una sublevación popular en las calles para derrocar a esta administración libanesa.

Hezbolá insta al presidente de la República y al primer ministro a exigir al ministro de Asuntos Exteriores que revoque de inmediato esta decisión debido a sus graves consecuencias Hezbolá insta al presidente de la República y al primer ministro a exigir al ministro de Asuntos Exteriores que revoque de inmediato esta decisión debido a sus graves consecuencias

A través de un comunicado, la milicia chiita libanesa rechazó categóricamente la medida y la tildó de "un paso imprudente y reprochable que no sirve a los intereses nacionales superiores del Líbano ni a su soberanía ni a su unidad nacional".

image Una niña sostiene una pistola de juguete durante una manifestación contra la expulsión del embajador del régimen iraní en Líbano, en medio del aumento de las hostilidades entre Israel y Hezbollah, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Beirut, Líbano, el 26 de marzo de 2026 | GENTILEZA REUTERS

Esto es "deprimente y grave”, afirma Scarlett Haddad, analista francesa-libanesa para L'Orient-Le Jour, para describir a la “podredumbre” interna en el Líbano, refiriéndose específicamente a la declaración de persona non grata del ministro de Asuntos Exteriores libanés, Joe Raggi, respecto del embajador iraní en Beirut.

Según L’Orient-Le Jour (LOJ) la polarización ha alcanzado su punto máximo: el más mínimo incidente podría precipitar la situación en escenas de violencia, algo que las diversas fuerzas todavía intentan evitar Según L’Orient-Le Jour (LOJ) la polarización ha alcanzado su punto máximo: el más mínimo incidente podría precipitar la situación en escenas de violencia, algo que las diversas fuerzas todavía intentan evitar

El Gobierno libanes, según la analista, está perdiendo la "legitimidad chiita" y esto podría llevar a que los representantes de Hezbolá, el movimiento Amal y del Consejo Superior Islámico Chiíta, rompan en estampida con el institucionalismo, incitando a un Golpe de Estado, lo que podría fracturar la cohesión social.

Más aún cuando la Contitución de Líbano establece una distribución de cargos entre musulmanes chiitas, sunitas, cristianos maronitas y otras comunidades, según cuotas para que el gobierno represente la pluralidad de las voces del pueblo.

Presidente de la República: debe ser cristiano maronita .

debe ser . Primer Ministro: debe ser musulmán sunita .

debe ser . Presidente del Parlamento: debe ser musulmán chiita.

Facciones principales

Chiitas: Representados principalmente por Hezbolá y el Movimiento Amal .

Representados principalmente por y el . Sunitas: Incluyen a diversas familias políticas y al Primer Ministro.

Incluyen a diversas familias políticas y al Primer Ministro. Cristianos: Principalmente maronitas, con partidos como el Partido Kataeb y Libre Patriótico .

Principalmente maronitas, con partidos como el y . Druzos y otras minorías: Tienen representación en el parlamento y cargos políticos menores.

Según las leyes libanesesas, aunque el Primer Ministro es sunita, el gabinete debe incluir ministros de todas las confesiones, lo que hace que el gobierno sea técnicamente multi-confesional, no sunita en su totalidad.

“El deterioro se acelera día a día”, prosigue Scarlett Haddad, en su reflexión para AsiaNews. “El rechazo por parte de Irán del plan de paz del presidente [de EE. UU. Donald] Trump, su insistencia en la unidad de los frentes iraní y libanés y la llegada a la región de los Marines estadounidenses refuerzan la convicción de que nos encaminamos hacia una escalada”, sentencia.

Embed - Israel vuela un puente clave en Líbano que une el norte y el sur mientras baraja una ofensiva mayor

Por lo tanto, ahora Líbano, en guerra con Israel, puede abrir un frente de guerra civil interno, según lo refieren los analistas, al no mantenerse al margen del conflicto en Irán abierto por Estados Unidos e Israel, bajo la estricta colaboración de la dinastía saudí, un aliado sunita del primer ministro libanés.

Esto ha estado advirtiéndole al mundo el presidente francés Emmanuel Macron y el exministro de Asuntos Exteriores galo, Jean-Yves Le Drian. En una entrevista a Tribune alertó sobre el hecho de que “el Líbano está en peligro de muerte”. Para el exministro, el Líbano se ha convertido en “el campo de batalla del enfrentamiento entre Israel e Irán” y en este momento es “crucial” recurrir a negociaciones con Hezbolá, haciendo hincapié en la importancia del diálogo para desactivar la crisis. Le Drian ha advertido sobre “la posibilidad de un incendio regional”, insistiendo en la necesidad de que la respuesta israelí sea “selectiva y proporcionada”.

“Líbano nunca debió ser arrastrado a esta guerra que no eligió”, ha argumentado también.

Embed - Pedro Sánchez acusa que Netanyahu “busca repetir en Líbano la destrucción de Gaza”

Al igual que el Gobierno francés, el Ejecutivo Español ha acusado esta semana a Netanyahu de “buscar repetir en Líbano la destrucción de Gaza” y ha advertido que la guerra en Irán pone en riesgo la paz regional y la economía global.

Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez ha definido a Netanyahu, el primer misnistro de Israel, como "envalentonado" y ha asegurado a viva voz que su "objetivo es repetir en el Líbano la misma destrucción y sufrimiento cometidos en Gaza".

Respecto de las consecuencias económicas de la guerra abierta en Irán y la región por Estados Unidos e Israel, ha afirmado que hay "unos 12.000 millones de dólares de dinero público gastado en operaciones militares", así como una "contracción severa del turismo, del comercio marítimo y del tráfico aéreo mundial" y un "incremento drástico del precio de los hidrocarburos, los fertilizantes, el helio y otras materias primas esenciales para el correcto funcionamiento de la economía mundial y para la seguridad alimentaria de millones de personas".

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