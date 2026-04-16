Donald Trump quiere que la Selección de Irán juege la Copa del Mundo (¡...!)

Giuliani añadió que la Administración prevé que Irán llegue a USA antes del 10/06 para su campo de entrenamiento en Tucson, Arizona, y que luego viaje a Los Ángeles para disputar partidos contra Nueva Zelanda y Bélgica, y posteriormente a Seattle, donde se enfrentará a Egipto.

“Esperamos que estén en Tucson a principios de junio, y que luego toquen en Los Ángeles y Seattle”, dijo.

El presidente Donald Trump ha cambiado de postura varias veces, declarando inicialmente que le daba igual si Irán participaba en el torneo. Posteriormente, afirmó que sería mejor para su seguridad que no lo hicieran. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aliado de Trump, ha llevado a cabo una discreta labor diplomática para intentar asegurar que el torneo se celebre según lo previsto.

Irán

Si bien las declaraciones de Giuliani son una señal positiva, aún quedan importantes obstáculos. Estados Unidos e Irán no han alcanzado un acuerdo de paz duradero, y la situación podría deteriorarse en las semanas previas al torneo.

Giuliani declaró a Politico.com que el grupo de trabajo también está haciendo un seguimiento de un partido "amistoso" previsto, que no contaría para la clasificación de la liga ni para los resultados del torneo, entre Irán y Puerto Rico antes de que comience la Copa del Mundo.

“Yo también lo había oído. Así que, ya sabes, siguen en pie”, dijo Giuliani cuando le preguntaron sobre el partido amistoso. “Según tengo entendido, no ha habido cambios en los planes para el amistoso”.

Giuliani señaló que, si bien los partidos amistosos no forman parte del Mundial, la administración está muy centrada en garantizar que la logística de entrada se desarrolle sin problemas. «Es un poco diferente en lo que respecta al Mundial en concreto, pero es una de las cosas en las que nos estamos enfocando, al menos desde la perspectiva de las visas», dijo Giuliani.

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