La Administración Donald Trump espera que la selección de fútbol de Irán viaje a USA para jugar la Copa del Mundo FIFA 2026, según declaró en Washington DC un alto funcionario del gobierno estadounidense a la web Politico.com/ el jueves 16/04.
TODO CAMBIA
Donald Trump quiere que la Selección de Irán juege la Copa del Mundo (¡...!)
Nueva posición de Donald Trump sobre Irán: ahora quiere que el equipo de fútbol de Teherán viaje a USA para jugar la Copa del Mundo.
Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA, declaró en una entrevista en la Casa Blanca que los funcionarios estadounidenses están planeando la participación de Irán a pesar de las continuas tensiones geopolíticas y la ausencia de un avance diplomático más amplio entre Washington y Teherán.
“No voy a hablar en nombre del equipo iraní, pero sí diré que el presidente, con quien hablé, los invitó”, dijo Giuliani. “ El presidente de la FIFA hizo una declaración, creo que ayer, diciendo que vendrán. Así que los esperamos aquí”.
Las declaraciones de Giuliani ofrecen un rayo de esperanza tras semanas de incertidumbre en torno a la participación de Irán en el torneo, organizado por USA, México y Canadá, debido a la guerra en curso entre ambos países. Irán solicitó trasladar sus partidos a México, petición que la FIFA rechazó.
La posibilidad de la participación de Irán tiene un peso simbólico para un torneo que lleva años gestándose y que la FIFA y los organizadores estadounidenses han presentado como un evento global con potencial para unir a las personas.
Giuliani añadió que la Administración prevé que Irán llegue a USA antes del 10/06 para su campo de entrenamiento en Tucson, Arizona, y que luego viaje a Los Ángeles para disputar partidos contra Nueva Zelanda y Bélgica, y posteriormente a Seattle, donde se enfrentará a Egipto.
“Esperamos que estén en Tucson a principios de junio, y que luego toquen en Los Ángeles y Seattle”, dijo.
El presidente Donald Trump ha cambiado de postura varias veces, declarando inicialmente que le daba igual si Irán participaba en el torneo. Posteriormente, afirmó que sería mejor para su seguridad que no lo hicieran. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aliado de Trump, ha llevado a cabo una discreta labor diplomática para intentar asegurar que el torneo se celebre según lo previsto.
Irán
Si bien las declaraciones de Giuliani son una señal positiva, aún quedan importantes obstáculos. Estados Unidos e Irán no han alcanzado un acuerdo de paz duradero, y la situación podría deteriorarse en las semanas previas al torneo.
Giuliani declaró a Politico.com que el grupo de trabajo también está haciendo un seguimiento de un partido "amistoso" previsto, que no contaría para la clasificación de la liga ni para los resultados del torneo, entre Irán y Puerto Rico antes de que comience la Copa del Mundo.
“Yo también lo había oído. Así que, ya sabes, siguen en pie”, dijo Giuliani cuando le preguntaron sobre el partido amistoso. “Según tengo entendido, no ha habido cambios en los planes para el amistoso”.
Giuliani señaló que, si bien los partidos amistosos no forman parte del Mundial, la administración está muy centrada en garantizar que la logística de entrada se desarrolle sin problemas. «Es un poco diferente en lo que respecta al Mundial en concreto, pero es una de las cosas en las que nos estamos enfocando, al menos desde la perspectiva de las visas», dijo Giuliani.
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