El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el fin de semana podrían retomarse las negociaciones con Irán y aseguró que Teherán aceptó un punto crítico: entregar sus reservas de uranio enriquecido.
GUERRA EN ORIENTE MEDIO
Donald Trump e Irán: ¿Se verán en el fin de semana de negociaciones cruciales?
Final abierto: Donald Trump dijo que el fin de semana volverían las reuniones con Irán. Acotó que Teherán aceptó entregar reservas de uranio enriquecido.
Supuesto compromiso de Irán
El dato más sensible del anuncio es el supuesto compromiso iraní de desprenderse de su material nuclear.
“Aceptaron devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, dijo Trump, en referencia al uranio enriquecido, clave para el desarrollo de armas atómicas.
Según el mandatario, Irán muestra ahora una flexibilidad inédita: “Quieren hacer un trato y estamos negociando muy bien con ellos”.
Lectura trampista
El presidente de USA atribuyó el cambio a una combinación de presión militar “cuatro semanas de bombardeos” y un bloqueo económico “increíble” que, según afirmó, dejó al país prácticamente aislado.
¿Se abre una ventana diplomática?
El actual alto el fuego vence el 22 de abril. Sin embargo, Trump no descartó extenderlo si las conversaciones están cerca de cerrarse, dijo
El objetivo pareciera claro y no negociable: evitar que Irán acceda a un arma nuclear.
“Va a ser un buen acuerdo… un acuerdo sin armas nucleares”, insistió.
Pakistán mediador inesperado
El rol de Pakistán aparece como clave en este proceso. Trump elogió tanto al primer ministro Shehbaz Sharif como al jefe del Ejército, Asim Munir, a quienes definió como piezas centrales de la negociación.
Con su estilo habitual, el presidente apeló a una metáfora deportiva: “El mariscal de campo ha sido excelente”.
Advertencia: Sin acuerdo, vuelven los combates
A pesar del tono optimista, Trump dejó una advertencia contundente: si no hay acuerdo, la tregua se rompe.
El mensaje combina presión y urgencia, en un escenario donde la diplomacia avanza en paralelo a la amenaza de una nueva escalada.
Tregua entre Israel y Líbano
En paralelo, Trump confirmó una tregua de 10 días entre Israel y Líbano, que incluiría a Hezbollah.
El acuerdo contempla una cláusula clave: el derecho de Israel a responder ante cualquier ataque. Sin embargo, el propio Trump sembró dudas sobre la necesidad de extender ese cese del fuego.
Señales cruzadas desde Teherán
Desde el lado iraní, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, vinculó el escenario regional —incluido Líbano— al alto el fuego, aunque evitó confirmar nuevas rondas de diálogo directo con Washington.
El tablero es inestable, pero dinámico: presión militar, mediación internacional y señales de concesión. Trump juega a cerrar un acuerdo rápido. La incógnita es si Teherán realmente está dispuesto a pagar el precio estratégico que eso implica.
(Material aportado por las agencias AP y Reuters)
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