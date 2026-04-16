Donald Trump e Irán: ¿Se verán en el fin de semana de negociaciones cruciales?

¿Se abre una ventana diplomática?

El actual alto el fuego vence el 22 de abril. Sin embargo, Trump no descartó extenderlo si las conversaciones están cerca de cerrarse, dijo

Si estamos cerca de un acuerdo, lo haría Si estamos cerca de un acuerdo, lo haría

El objetivo pareciera claro y no negociable: evitar que Irán acceda a un arma nuclear.

“Va a ser un buen acuerdo… un acuerdo sin armas nucleares”, insistió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RapidResponse47/status/2044844474153509318&partner=&hide_thread=false .@POTUS: "We have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing, and a very powerful blockade." pic.twitter.com/4rEZlxJcK1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 16, 2026

Pakistán mediador inesperado

El rol de Pakistán aparece como clave en este proceso. Trump elogió tanto al primer ministro Shehbaz Sharif como al jefe del Ejército, Asim Munir, a quienes definió como piezas centrales de la negociación.

Con su estilo habitual, el presidente apeló a una metáfora deportiva: “El mariscal de campo ha sido excelente”.

Advertencia: Sin acuerdo, vuelven los combates

A pesar del tono optimista, Trump dejó una advertencia contundente: si no hay acuerdo, la tregua se rompe.

Si no llegamos a un acuerdo, los combates se reanudarán Si no llegamos a un acuerdo, los combates se reanudarán

El mensaje combina presión y urgencia, en un escenario donde la diplomacia avanza en paralelo a la amenaza de una nueva escalada.

NETANYAHU Y EL PRESIDENTE LIBANÉS El primer ministro de Israel y el presidente de Líbano: posible acuerdo de paz; hay que esperar 10 días FOTOMONTAJE

Tregua entre Israel y Líbano

En paralelo, Trump confirmó una tregua de 10 días entre Israel y Líbano, que incluiría a Hezbollah.

El acuerdo contempla una cláusula clave: el derecho de Israel a responder ante cualquier ataque. Sin embargo, el propio Trump sembró dudas sobre la necesidad de extender ese cese del fuego.

Señales cruzadas desde Teherán

Desde el lado iraní, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, vinculó el escenario regional —incluido Líbano— al alto el fuego, aunque evitó confirmar nuevas rondas de diálogo directo con Washington.

El tablero es inestable, pero dinámico: presión militar, mediación internacional y señales de concesión. Trump juega a cerrar un acuerdo rápido. La incógnita es si Teherán realmente está dispuesto a pagar el precio estratégico que eso implica.

(Material aportado por las agencias AP y Reuters)

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