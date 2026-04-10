Netflix agregó este 2026 a su plataforma una miniserie ideal que no pasa desapercibida. La misma está basada en hechos reales, con lo cual genera muchísima intriga y expectativa a la hora de verla. Otro pro es que tiene apenas tres episodios y se puede ver tranquilamente en una tarde.
PARA EL FINDE
La miniserie de apenas 3 episodios que te hiela la sangre y todos aclaman
En Netflix se estrenó una miniserie espectacular de solo 3 capítulos que no te va a dejar siquiera parpadear. Es muy adictiva y basada en hechos reales.
Las miniseries son formatos que están generando muchísima repercusión en Netflix y también en otras plataformas. Por lo general son series de máximo diez episodios donde la historia es cruda, dramática, con muchísima intriga y secretos que van apareciendo a medida que avanzan los minutos. Esta no es la excepción.
Una miniserie que te deja impactado y todos están mirando
Si ya te aburriste de todas las series que hay en las plataformas, es porque quizá no diste con El depredador de Sevilla, la apuesta que Netflix estrenó el pasado febrero y que muy pocos se quedaron sin ver. Esta producción te deja la sangre helada, además de querer estar atento a todos los detalles posibles.
Se trata de una docuserie de apenas tres capítulos que reconstruye un caso real que ocurrió en España. La denuncia y el testimonio de los involucrados es lo que dio vida a una producción que nadie se quiere perder y es de las más vistas de Netflix en la actualidad. A lo largo de los minutos es cada vez más sombría y cruda.
Manuel Blanco, un español que vivía en Sevilla, se hizo popular en 2013 por ser un guía turístico ligado al ambiente de viajeros internacionales. Este empezó a vincularse con jóvenes extranjeras, mayormente de Estados Unidos, con las cuales entabló una gran confianza. El mismo fue acusado de haber abusado de ellas.
Fue en 2018, con el testimonio de una de ellas, que se hizo una denuncia formal y el caso empezó a tener mucha más visibilidad en los medios. Así fue como otras mujeres se animaron a hablar y a poner denuncias contra este guía turístico que sin duda arruinó sus vidas.
En esta producción no solo se habla acerca de esos hechos, sino también sobre la evolución de la causa y el testimonio tan importante de las víctimas de Manuel Blanco. De esta manera se da prioridad a la voz de cada una de ellas, que sin duda son las que tuvieron la valentía de romper el silencio y hacer justicia.
Si bien no es una serie ficticia y el hecho es muy doloroso, se trata de una docuserie muy bien realizada y que nadie debería perderse. Es ideal para maratonear este fin de semana cuando queremos ver algo un poco más serio pero sin perder la posibilidad de estar tirado en el sillón disfrutando de un contenido.
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