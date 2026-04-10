La miniserie de apenas 3 episodios que te hiela la sangre y todos aclaman

Fue en 2018, con el testimonio de una de ellas, que se hizo una denuncia formal y el caso empezó a tener mucha más visibilidad en los medios. Así fue como otras mujeres se animaron a hablar y a poner denuncias contra este guía turístico que sin duda arruinó sus vidas.

En esta producción no solo se habla acerca de esos hechos, sino también sobre la evolución de la causa y el testimonio tan importante de las víctimas de Manuel Blanco. De esta manera se da prioridad a la voz de cada una de ellas, que sin duda son las que tuvieron la valentía de romper el silencio y hacer justicia.

Si bien no es una serie ficticia y el hecho es muy doloroso, se trata de una docuserie muy bien realizada y que nadie debería perderse. Es ideal para maratonear este fin de semana cuando queremos ver algo un poco más serio pero sin perder la posibilidad de estar tirado en el sillón disfrutando de un contenido.

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