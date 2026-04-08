La miniserie que genera furor absoluto y tiene solo 6 episodios

A lo largo de los seis episodios la vida de los hermanos atraviesa momentos de violencia, drama y emociones que están constantemente a flor de piel. Además, la misma explora las emociones masculinas, las relaciones entre hombres y cómo se construyen y de qué manera se van modificando con el correr del tiempo. Una mirada muy cruda, realista y con momentos en donde nadie va a querer pausar la serie.

En esta oportunidad, al igual que en Bebé reno, Richard Gadd no es solo el director sino también el actor detrás de la serie. A su lado estará el intérprete Jamie Bell, quien hará de su hermano y compañero a lo largo de esta producción que ya promete muchísimo. HBO Max lanzó el tráiler y generó muchísima expectativa.

Gadd tiene la experiencia de su debut con Bebé reno, la cual explotó en una plataforma tan grande y masiva como Netflix. Si bien HBO Max también es muy fuerte, estará el desafío de cumplir con las mismas visualizaciones y alcanzar un hecho casi tan grande como lo fue su primera producción.

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