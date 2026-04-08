La plataforma de HBO Max tiene bajo la manga una miniserie que promete romper con todo. La misma es del creador de uno de los mayores éxitos de Netflix, pero todo parece indicar que se pasó a la competencia para traer una producción que ya genera muchísima ansiedad y comentarios.
COMO LOCOS
La miniserie que genera furor absoluto y tiene solo 6 episodios
Una miniserie de HBO Max ya está causando mucho furor, comentarios y una enorme ansiedad. La misma es del creador de uno de los éxitos de Netflix.
Uno de los mayores éxitos de Netflix en el último tiempo fue la miniserie Bebé reno, la cual sacudió completamente a la plataforma y generó millones de visualizaciones en pocos días. La historia, inquietante y con un trasfondo bastante oscuro, se consagró como un verdadero thriller psicológico que todos vieron al menos una vez. Richard Gadd vuelve a lo grande pero esta vez en HBO Max.
La miniserie del creador de Bebé reno que causa furor
Esta miniserie aún no se estrenó pero ya está generando mucha expectativa entre la crítica. Es el segundo trabajo de Richard Gadd tras el éxito de Bebé reno, una producción que inquietó e incomodó a todos y de la que nadie se quedó afuera. Ahora estrenará una nueva propuesta en HBO Max que promete y mucho.
La serie se llama Half Man y es la nueva apuesta de HBO Max. La misma se va a estrenar el próximo viernes 24 de abril. Esta producción sigue la vida de dos hermanos que no comparten lazos de sangre, pero poseen una relación muy compleja que lleva décadas. Hasta acá es muy normal, pero siempre hay un giro en la trama que lo cambia todo.
Uno de los hermanos aparece en la boda del otro, algo que en principio sería muy normal. Sin embargo, esta celebración toma un giro inesperado: la serie comienza a relatar la vida de ambos desde los 80 años hasta la actualidad. Al contrario de lo que se cree, es una producción muy profunda y para nada banal.
A lo largo de los seis episodios la vida de los hermanos atraviesa momentos de violencia, drama y emociones que están constantemente a flor de piel. Además, la misma explora las emociones masculinas, las relaciones entre hombres y cómo se construyen y de qué manera se van modificando con el correr del tiempo. Una mirada muy cruda, realista y con momentos en donde nadie va a querer pausar la serie.
En esta oportunidad, al igual que en Bebé reno, Richard Gadd no es solo el director sino también el actor detrás de la serie. A su lado estará el intérprete Jamie Bell, quien hará de su hermano y compañero a lo largo de esta producción que ya promete muchísimo. HBO Max lanzó el tráiler y generó muchísima expectativa.
Gadd tiene la experiencia de su debut con Bebé reno, la cual explotó en una plataforma tan grande y masiva como Netflix. Si bien HBO Max también es muy fuerte, estará el desafío de cumplir con las mismas visualizaciones y alcanzar un hecho casi tan grande como lo fue su primera producción.
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