Netflix apuesta fuerte: 15 series y películas argentinas para 2026 y 2027

"Envidiosa" — Temporada 4 y final (29 de abril): El cierre de una de las comedias más vistas de la plataforma en Argentina.

(29 de abril): El cierre de una de las comedias más vistas de la plataforma en Argentina. "En el barro" — Nueva temporada : Regresa con Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere, entre otras.

: Regresa con Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere, entre otras. "El Eternauta" — Temporada 2 : En desarrollo avanzado. Uno de los títulos más monitoreados del año tras el impacto global de la primera entrega.

: En desarrollo avanzado. Uno de los títulos más monitoreados del año tras el impacto global de la primera entrega. "Moria" (14 de agosto): Serie biográfica protagonizada por Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, que coincide con los 80 años de Moria Casán .

(14 de agosto): Serie biográfica protagonizada por Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, que coincide con los . "Carísima": Primera serie corta producida en Argentina por Netflix — 10 episodios de 10 minutos, creada por Caro Pardíaco. Un formato experimental que puede marcar tendencia.

image La serie de Moria pinta con todo.

Cine, literatura y documentales

La agenda de 2026 también incluye adaptaciones literarias y cine de autor:

"Mis muertos tristes" — Miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez, dirigida por Pablo Larraín, con Mercedes Morán.

— Miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez, dirigida por Pablo Larraín, con Mercedes Morán. "Lo dejamos acá" — Ricardo Darín como psicoanalista atípico junto a Diego Peretti, bajo la dirección de Hernán Goldfrid. Segundo semestre.

— Ricardo Darín como psicoanalista atípico junto a Diego Peretti, bajo la dirección de Hernán Goldfrid. Segundo semestre. "Felicidades" — Adaptación de la obra teatral con Adrián Suar y Griselda Siciliani, dirigida por Álex de la Iglesia.

— Adaptación de la obra teatral con Adrián Suar y Griselda Siciliani, dirigida por Álex de la Iglesia. "Gordon" — Thriller de Pablo Trapero basado en la novela de Marcelo Larraquy, con Rodrigo de la Serna.

image Mariana Enríquez dominará el streaming nacional con la adaptación de sus historias.

El 2027 ya tiene nombres propios

La plataforma no se queda en el corto plazo. Para 2027 están confirmados:

"Mafalda" — Serie animada bajo la dirección de Juan José Campanella . Uno de los proyectos más sensibles culturalmente, dado el peso global del personaje de Quino.

— . Uno de los proyectos más sensibles culturalmente, dado el peso global del personaje de Quino. "El futuro es nuestro" — Miniserie basada en The World Jones Made de Philip K. Dick , adaptada al universo argentino.

— Miniserie basada en The World Jones Made de , adaptada al universo argentino. "El Ruso" — Miniserie de Sebastián Borensztein con Chino Darín, con parte del rodaje ya realizado en Europa.

— Miniserie de Sebastián Borensztein con Chino Darín, con parte del rodaje ya realizado en Europa. "Tiempo al tiempo" — Nueva ficción de Sebastián Ortega con Carla Peterson, Valentina Zenere y Luciano Castro.

— Nueva ficción de Sebastián Ortega con Carla Peterson, Valentina Zenere y Luciano Castro. "Crimen desorganizado" — Comedia negra dirigida por Nicanor Loreti con Celeste Cid, Soledad Silveyra y Martín Bossi, cuyo rodaje arranca este mes.

SaveClip.App_661409620_18408536086179202_7981509859490094292_n Se viene Mafalda con todo.

¿Por qué Argentina es clave para Netflix en la región?

La pregunta no es menor. Mientras otras plataformas recortan presupuestos de contenido local, Netflix amplía su estructura física y su slate de producción en el país. Hay al menos tres factores que explican la decisión

Talento competitivo a costo regional : directores, actores y técnicos con proyección internacional, pero tarifas latinoamericanas.

: directores, actores y técnicos con proyección internacional, pero tarifas latinoamericanas. Récord de exportación cultural : series como El Eternauta y Argentina, 1985 demostraron que el contenido local puede escalar globalmente.

: series como El Eternauta y Argentina, 1985 demostraron que el contenido local puede escalar globalmente. Mercado de suscriptores consolidado: Argentina es uno de los mercados con mayor penetración de streaming per cápita en la región, según datos de consultoras como Kantar y Ampere Analysis.

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