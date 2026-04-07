Netflix confirmó la inauguración de nuevas oficinas en el barrio porteño de Villa Crespo, un movimiento que no es solo logístico sino también simbólico: Argentina deja de ser un mercado periférico para convertirse en hub creativo regional. ¿Pero qué es lo que se viene?
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Netflix apuesta fuerte: 15 series y películas argentinas para 2026 y 2027
Netflix anunció su mayor apuesta a contenido en Argentina: nuevas oficinas en Villa Crespo, más de 15 producciones locales y nombres como Ricardo Darín.
El anuncio coincide con el 15° aniversario de Netflix en Latinoamérica, lo que refuerza la lectura de que esta expansión no es casual sino parte de una estrategia de largo plazo.
¿Por qué Villa Crespo? El barrio concentra estudios, productoras independientes y una escena creativa consolidada, lo que lo convierte en una elección coherente con el perfil de la industria local.
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Las producciones más esperadas de 2026 en Netflix
Series que dominan la agenda:
- "Envidiosa" — Temporada 4 y final (29 de abril): El cierre de una de las comedias más vistas de la plataforma en Argentina.
- "En el barro" — Nueva temporada: Regresa con Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere, entre otras.
- "El Eternauta" — Temporada 2: En desarrollo avanzado. Uno de los títulos más monitoreados del año tras el impacto global de la primera entrega.
- "Moria" (14 de agosto): Serie biográfica protagonizada por Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, que coincide con los 80 años de Moria Casán.
- "Carísima": Primera serie corta producida en Argentina por Netflix — 10 episodios de 10 minutos, creada por Caro Pardíaco. Un formato experimental que puede marcar tendencia.
Cine, literatura y documentales
La agenda de 2026 también incluye adaptaciones literarias y cine de autor:
- "Mis muertos tristes" — Miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez, dirigida por Pablo Larraín, con Mercedes Morán.
- "Lo dejamos acá" — Ricardo Darín como psicoanalista atípico junto a Diego Peretti, bajo la dirección de Hernán Goldfrid. Segundo semestre.
- "Felicidades" — Adaptación de la obra teatral con Adrián Suar y Griselda Siciliani, dirigida por Álex de la Iglesia.
- "Gordon" — Thriller de Pablo Trapero basado en la novela de Marcelo Larraquy, con Rodrigo de la Serna.
El 2027 ya tiene nombres propios
La plataforma no se queda en el corto plazo. Para 2027 están confirmados:
- "Mafalda" — Serie animada bajo la dirección de Juan José Campanella. Uno de los proyectos más sensibles culturalmente, dado el peso global del personaje de Quino.
- "El futuro es nuestro" — Miniserie basada en The World Jones Made de Philip K. Dick, adaptada al universo argentino.
- "El Ruso" — Miniserie de Sebastián Borensztein con Chino Darín, con parte del rodaje ya realizado en Europa.
- "Tiempo al tiempo" — Nueva ficción de Sebastián Ortega con Carla Peterson, Valentina Zenere y Luciano Castro.
- "Crimen desorganizado" — Comedia negra dirigida por Nicanor Loreti con Celeste Cid, Soledad Silveyra y Martín Bossi, cuyo rodaje arranca este mes.
¿Por qué Argentina es clave para Netflix en la región?
La pregunta no es menor. Mientras otras plataformas recortan presupuestos de contenido local, Netflix amplía su estructura física y su slate de producción en el país. Hay al menos tres factores que explican la decisión
- Talento competitivo a costo regional: directores, actores y técnicos con proyección internacional, pero tarifas latinoamericanas.
- Récord de exportación cultural: series como El Eternauta y Argentina, 1985 demostraron que el contenido local puede escalar globalmente.
- Mercado de suscriptores consolidado: Argentina es uno de los mercados con mayor penetración de streaming per cápita en la región, según datos de consultoras como Kantar y Ampere Analysis.
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