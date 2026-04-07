Una encuesta nacional ubica a Patricia Bullrich superando al presidente

milei-bullrich Javier Milei y Patricia Bullrich

Mientras tanto, sigue creciendo el malestar económico porque casi el 60% de los consultados calificó como negativa la situación del país.

Se trata de un salto de más de 12 puntos en apenas un mes.

Para complicar aún más el panorama, las respuestas indicaron que el 83,9% de los encuestados aseguró que su salario no le gana a la inflación. La aprobación general del Gobierno también cayó: pasó de un diferencial positivo en febrero a un 38,5% de apoyo frente a un 53% de desaprobación en marzo (13,5 puntos negativos). Para complicar aún más el panorama, las respuestas indicaron que el 83,9% de los encuestados aseguró que su salario no le gana a la inflación. La aprobación general del Gobierno también cayó: pasó de un diferencial positivo en febrero a un 38,5% de apoyo frente a un 53% de desaprobación en marzo (13,5 puntos negativos).

spagnuolo menem karina Karina Milei, los Menem y Diego Spagnuolo. Todos mencionados en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Preocupan los casos de corrupción

La corrupción y el empleo/desocupación aparecen en el trabajo de Zentrix como los principales problemas, con 21,1% y 21% respectivamente.

La sucesión de desventuras de los funcionarios libertarios sorprende día a día a una ciudadanía que ya suma demasiadas preocupaciones propias.

Desde diciembre de 2024 se sumaron los casos de:

-el ex senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider,

-las valijas de Leonardo Scatturice y Laura Arrieta en Aeroparque,

-el fallido lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025 y las denuncias de coimas por US$ 5 millones,

-los sobreprecios escandalosos en la Agencia Nacional de Discapacitados y el despido de Diego Spagnuolo,

-los contratos millonarios en dólares para la familia Menem en distintas sucursales del Banco Nación,

-las más de 100 muertes por fentanilo contaminado y no controlado,

-el escándalo en PAMI/ANSES por desvío de fondos de funcionarios libertarios que debían “donar” parte de sus remuneraciones,

-la deriva interminable de Manuel Adorni, sus nuevas y costosas propiedades gracias a préstamos de jubiladas y empleadas sumados a sus viajes a Nueva York, Aruba y Punta del Este,

-los créditos millonarios del Banco Nación a altos funcionarios del gobierno nacional y legisladores.