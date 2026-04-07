A Telefe se le fue la mano con la podadora: El ex conductor que se le vino encima

Lo que sigue es quizás lo más llamativo del relato. Nacho reconoció que él mismo llamó a Rosello para entender qué había pasado, y que a pesar de todo, no guarda rencor. "No estoy enojado con esa decisión", sostuvo, aunque agregó un detalle que habla por sí solo: "Me pareció raro porque me fui a Córdoba a hacer temporada con el mensaje que 'Fuera de Joda', mi programa, seguía, y el único que no siguió fui yo".

El verdadero problema: cómo se enteró

No obstante, si algo dejó en claro Castañares es que su malestar no tiene que ver con la decisión en sí, sino con algo más difícil de justificar: las formas.

"No me gustó la forma pero está todo ok ya", resumió, con esa mezcla de madurez y fastidio contenido que caracteriza sus declaraciones públicas. No pidió explicaciones por orgullo herido, sino por algo más pragmático: saber si había algo que pudiera mejorar en su trabajo.

Y acá viene el núcleo del asunto. Nacho enumeró todo lo que construyó dentro de Telefe: “A mí me pareció raro por las cosas que yo venía haciendo en Telefe, hice de todo; 'Survivor', 'GH', 'El Debate', 'Fuera De Joda', Libertadores, Libertadores Fem, Mundial Sub 20, 'La Voz', 'Got Talent', los 'Martín Fierro'. Y además, porque me habían autorizado 6 meses antes a ir a hacer la temporada”, añadió.

¿Qué dice hoy Nacho Castañares?

El desenlace del relato es, cuanto menos, ambivalente. Castañares cerró el ciclo de explicaciones con una frase que resume bien su postura actual: "Por esa relación, y quizás la importancia que yo le había dado, que creí que era mutua, fue que me molestó cómo me enteré".

"Por eso, solo para saber si era algo que podía mejorar fue que pedí las explicaciones, pero ya está, hoy está todo más que ok”, cerró diciendo.

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