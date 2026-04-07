"Arruinaron el formato": Feroz crítica a Telefe por el fracaso de Gran Hermano

Pero quizás el punto más interesante de su análisis no está en los nombres propios sino en la conclusión: "El formato no se arruinó solo, lo arruinamos nosotros". Ahí aparece una autocrítica que excede a la producción y alcanza directamente al público, que también fue cambiando su forma de consumir contenido.

Santiago del Moro en la mira: Críticas a su rol en Gran Hermano

En su repaso, Lussich no evitó meterse con el presente del programa y puso el foco en Santiago del Moro, actual conductor del ciclo en Telefe. "Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine”, lanzó, cuestionando el lugar del conductor dentro del formato.

Recordemos que, en los inicios de Gran Hermano, la conducción ordenaba el relato sin interferir demasiado en lo que pasaba dentro de la casa. Hoy, en cambio, el conductor parece tener un rol más activo, incluso opinando sobre los participantes o las situaciones.

image La conducción de Santiago del Moro también fue duramente criticada por su protagonismo y su estética.

Lussich también apuntó contra la imagen del conductor: "Lo único que le importa son sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años. Tiene 48 y se viste como si tuviera 22. El drama no es la casa. Es el vestidor".

Detrás de la ironía, aparece la discusión de cuánto pesa la estética, la construcción de imagen y la lógica de redes en un programa que, en teoría, debería basarse en lo espontáneo. En ese sentido, el periodista sintetiza toda la transformación del formato en una sola frase: "Hoy es el mismo programa con filtro de TikTok".

Un formato que habla más del público que de la TV

Durante años, el reality fue una especie de espejo social, donde el interés estaba puesto en ver cómo convivían desconocidos aislados del mundo.

Hoy, en cambio, muchos participantes ingresan con seguidores, estrategias de exposición y hasta acuerdos previos, lo cual cambia completamente la lógica del juego. Ya no se trata solo de ver qué pasa, sino de ver cómo se construye una imagen hacia afuera.

Ese corrimiento también impacta en la credibilidad del formato y en su capacidad de generar sorpresa. Y aunque el programa sigue siendo uno de los productos más fuertes de la televisión abierta, su desgaste es cada vez más visible.

En definitiva, Lussich apunta a algo más incómodo: la transformación de un formato que dejó de ser experimento social para convertirse en un espectáculo atravesado por la lógica de las redes y el consumo inmediato. Y en ese punto, la pregunta final no es solo qué le pasó a Gran Hermano, sino qué cambió en quienes lo siguen mirando todos los días.

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