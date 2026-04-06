Telefe entró en alerta máxima con Gran Hermano: aunque el reality sigue arriba en el rating, los números ya no acompañan como antes y el canal ya empezó a barajar ciertas decisiones. Entre ellas, crece la chance de un final anticipado mientras asoma MasterChef Celebrity como reemplazo fuerte, una jugada que expone un problema más profundo en la pantalla.
HASTA ACÁ LLEGÓ SU AMOR
Chau Gran Hermano: A Telefe se le terminó la paciencia y apura el final
Gran Hermano cada vez rinde peor, el rating no convence y en Telefe evalúan levantarlo antes de tiempo para no perder su lugar en la franja.
Gran Hermano no llega a dos dígitos y enciende alarmas en Telefe
En la televisión abierta, sostener ciertos pisos de audiencia, además de una cuestión simbólica, es una necesidad comercial. En el caso de Gran Hermano, lo que preocupa no es perder el primer puesto, es no alcanzar niveles que antes eran habituales para ese mismo formato.
En las últimas emisiones, los números dejaron señales bastante claras: el especial de "la noche de los ex" promedió apenas 8 puntos, mientras que otros días el ciclo marcó 9.7 y 8.7 puntos, cifras que quedan por debajo de la barrera de los dos dígitos. Ese umbral, que supo ser estándar para el programa, hoy parece ser una meta que no siempre se cumple.
Más fuerte es la diferencia cuando se lo compara con MasterChef Celebrity, que en su última edición superaba con mayor regularidad esos registros en la misma franja horaria. En ese contexto, la preocupación pasa por el presente y por la proyección: un reality largo necesita sostener el interés durante meses, y ahí es donde empiezan las dudas.
Según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV), fuentes del canal muestran esa misma preocupación: "Telefe tenía pensado terminar Gran Hermano a fines de agosto pero ahora evalúan adelantar el final".
Gran Hermano podría terminar antes y abrirle la puerta a MasterChef
A partir de ese diagnóstico, la alternativa que empieza a tomar forma es adelantar el final de Gran Hermano a julio, recortando varias semanas respecto al cronograma original que lo ubicaba entre fines de agosto y principios de septiembre.
La decisión, en caso de confirmarse, sería parte de una estrategia más amplia para reordenar la programación. El objetivo es reforzar el prime time en un tramo clave del año y evitar que el desgaste del reality impacte aún más en los números.
En ese escenario, vuelve a aparecer MasterChef Celebrity, el ciclo gastronómico que ya demostró eficacia, y que dado que en ediciones anteriores logró meter buen rating y generar una fuerte repercusión en redes, se perfila como una opción concreta para ocupar ese espacio. "Telefe analiza terminar Gran Hermano en julio y meter de nuevo Masterchef Celebrity", explicó Latorre.
MasterChef no solo rindió mejor en términos de audiencia, sino que también logró una conexión más transversal con el público, algo que hoy Gran Hermano parece sostener con más dificultad a medida que avanza la competencia.
Mientras tanto, la producción del reality sigue intentando revitalizar el interés con cambios en la dinámica, con ingresos especiales y con nuevas reglas. Lamentablemente, esos recursos no alcanzan, al menos por ahora, para revertir una tendencia que crece en preocupación.
En definitiva, lo que está en juego es la capacidad de Telefe para sostener su liderazgo en un contexto donde el público cambia de hábitos y exige formatos que lo mantengangan enganchado de principio a fin.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Con enojo Chile suspende compra de gas natural a Argentina por "mala calidad"
Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta
La nueva miniserie de 8 capítulos perfecta para devorar este finde largo
Torneo Apertura: River 3-0 Belgrano, el "Millonario" casi en 8vos
¿Zarpazo de Irán? El misterioso grupo "Ashab al-Yamin" siembra el terror en Europa