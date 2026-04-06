podcast 7-hugo haime-980-celeste
urgente24
MEDIOS Telefe > Gran Hermano > Masterchef

HASTA ACÁ LLEGÓ SU AMOR

Chau Gran Hermano: A Telefe se le terminó la paciencia y apura el final

Gran Hermano cada vez rinde peor, el rating no convence y en Telefe evalúan levantarlo antes de tiempo para no perder su lugar en la franja.

06 de abril de 2026 - 09:15
Gran Hermano cada vez rinde peor, el rating no convence y en Telefe evalúan levantarlo antes de tiempo para no perder su lugar en la franja.

Gran Hermano cada vez rinde peor, el rating no convence y en Telefe evalúan levantarlo antes de tiempo para no perder su lugar en la franja.

GERMÁN MOLKUC
Por GERMÁN MOLKUC

Telefe entró en alerta máxima con Gran Hermano: aunque el reality sigue arriba en el rating, los números ya no acompañan como antes y el canal ya empezó a barajar ciertas decisiones. Entre ellas, crece la chance de un final anticipado mientras asoma MasterChef Celebrity como reemplazo fuerte, una jugada que expone un problema más profundo en la pantalla.

Gran Hermano no llega a dos dígitos y enciende alarmas en Telefe

En la televisión abierta, sostener ciertos pisos de audiencia, además de una cuestión simbólica, es una necesidad comercial. En el caso de Gran Hermano, lo que preocupa no es perder el primer puesto, es no alcanzar niveles que antes eran habituales para ese mismo formato.

En las últimas emisiones, los números dejaron señales bastante claras: el especial de "la noche de los ex" promedió apenas 8 puntos, mientras que otros días el ciclo marcó 9.7 y 8.7 puntos, cifras que quedan por debajo de la barrera de los dos dígitos. Ese umbral, que supo ser estándar para el programa, hoy parece ser una meta que no siempre se cumple.

Seguir leyendo

image
El rating de Gran Hermano cay&oacute; por debajo de los dos d&iacute;gitos. Los n&uacute;meros actuales no cumplen las expectativas de Telefe ni sostienen su rendimiento hist&oacute;rico.

El rating de Gran Hermano cayó por debajo de los dos dígitos. Los números actuales no cumplen las expectativas de Telefe ni sostienen su rendimiento histórico.

Más fuerte es la diferencia cuando se lo compara con MasterChef Celebrity, que en su última edición superaba con mayor regularidad esos registros en la misma franja horaria. En ese contexto, la preocupación pasa por el presente y por la proyección: un reality largo necesita sostener el interés durante meses, y ahí es donde empiezan las dudas.

Según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV), fuentes del canal muestran esa misma preocupación: "Telefe tenía pensado terminar Gran Hermano a fines de agosto pero ahora evalúan adelantar el final".

Gran Hermano podría terminar antes y abrirle la puerta a MasterChef

A partir de ese diagnóstico, la alternativa que empieza a tomar forma es adelantar el final de Gran Hermano a julio, recortando varias semanas respecto al cronograma original que lo ubicaba entre fines de agosto y principios de septiembre.

La decisión, en caso de confirmarse, sería parte de una estrategia más amplia para reordenar la programación. El objetivo es reforzar el prime time en un tramo clave del año y evitar que el desgaste del reality impacte aún más en los números.

image
Telefe eval&uacute;a adelantar el final a julio y reemplazarlo con MasterChef Celebrity. La idea ser&iacute;a recuperar la audiencia en el prime time con un formato probado y m&aacute;s competitivo.

Telefe evalúa adelantar el final a julio y reemplazarlo con MasterChef Celebrity. La idea sería recuperar la audiencia en el prime time con un formato probado y más competitivo.

En ese escenario, vuelve a aparecer MasterChef Celebrity, el ciclo gastronómico que ya demostró eficacia, y que dado que en ediciones anteriores logró meter buen rating y generar una fuerte repercusión en redes, se perfila como una opción concreta para ocupar ese espacio. "Telefe analiza terminar Gran Hermano en julio y meter de nuevo Masterchef Celebrity", explicó Latorre.

MasterChef no solo rindió mejor en términos de audiencia, sino que también logró una conexión más transversal con el público, algo que hoy Gran Hermano parece sostener con más dificultad a medida que avanza la competencia.

Mientras tanto, la producción del reality sigue intentando revitalizar el interés con cambios en la dinámica, con ingresos especiales y con nuevas reglas. Lamentablemente, esos recursos no alcanzan, al menos por ahora, para revertir una tendencia que crece en preocupación.

En definitiva, lo que está en juego es la capacidad de Telefe para sostener su liderazgo en un contexto donde el público cambia de hábitos y exige formatos que lo mantengangan enganchado de principio a fin.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Con enojo Chile suspende compra de gas natural a Argentina por "mala calidad"

Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta

La nueva miniserie de 8 capítulos perfecta para devorar este finde largo

Torneo Apertura: River 3-0 Belgrano, el "Millonario" casi en 8vos

¿Zarpazo de Irán? El misterioso grupo "Ashab al-Yamin" siembra el terror en Europa

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES