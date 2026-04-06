Chau Gran Hermano: A Telefe se le terminó la paciencia y apura el final

Gran Hermano podría terminar antes y abrirle la puerta a MasterChef

A partir de ese diagnóstico, la alternativa que empieza a tomar forma es adelantar el final de Gran Hermano a julio, recortando varias semanas respecto al cronograma original que lo ubicaba entre fines de agosto y principios de septiembre.

La decisión, en caso de confirmarse, sería parte de una estrategia más amplia para reordenar la programación. El objetivo es reforzar el prime time en un tramo clave del año y evitar que el desgaste del reality impacte aún más en los números.

image Telefe evalúa adelantar el final a julio y reemplazarlo con MasterChef Celebrity. La idea sería recuperar la audiencia en el prime time con un formato probado y más competitivo.

En ese escenario, vuelve a aparecer MasterChef Celebrity, el ciclo gastronómico que ya demostró eficacia, y que dado que en ediciones anteriores logró meter buen rating y generar una fuerte repercusión en redes, se perfila como una opción concreta para ocupar ese espacio. "Telefe analiza terminar Gran Hermano en julio y meter de nuevo Masterchef Celebrity", explicó Latorre.

MasterChef no solo rindió mejor en términos de audiencia, sino que también logró una conexión más transversal con el público, algo que hoy Gran Hermano parece sostener con más dificultad a medida que avanza la competencia.

Mientras tanto, la producción del reality sigue intentando revitalizar el interés con cambios en la dinámica, con ingresos especiales y con nuevas reglas. Lamentablemente, esos recursos no alcanzan, al menos por ahora, para revertir una tendencia que crece en preocupación.

En definitiva, lo que está en juego es la capacidad de Telefe para sostener su liderazgo en un contexto donde el público cambia de hábitos y exige formatos que lo mantengangan enganchado de principio a fin.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Con enojo Chile suspende compra de gas natural a Argentina por "mala calidad"

Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta

La nueva miniserie de 8 capítulos perfecta para devorar este finde largo

Torneo Apertura: River 3-0 Belgrano, el "Millonario" casi en 8vos

¿Zarpazo de Irán? El misterioso grupo "Ashab al-Yamin" siembra el terror en Europa