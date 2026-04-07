“Estados Unidos debe recuperar el crédito internacional que tenía y una institucionalidad que hoy está quebrada porque Trump terminó con ese modelo donde el presidente escucha a su consejo de asesores y de guerra” expresó Carlos Melconian, ex director del Banco de la Nación de Argentina.
ECONOMISTA Y... ¿CANDIDATO A PRESIDENTE?
Melconian: "el epicentro de la incertidumbre mundial es Donald Trump"
“Arrancó el presidente de Estados Unidos con el tema tarifario. Fue y vino con los aranceles y complicó todo el comercio global” sentenció Carlos Melconian.
“Evidentemente, Trump desordenó al Estados Unidos que estábamos acostumbrados. En la elección de noviembre veremos si el país recobra la cordura o sigue con sus fuertes injerencias en el resto del mundo.”
“El presidente Donald Trump es un pato rengo por definición. No puede intentar una propia sucesión. Hasta abrió un foco de incertidumbre en términos de aceptar o no los resultados electorales. Nunca imaginamos que eso pudiera ocurrir en Estados Unidos.”
“La gente se va a expresar en noviembre y posiblemente haya un cambio de signo en las elecciones parlamentarias de medio término.”
Duras críticas la plan económico de Milei
Carlos Melconian se ocupó tambièn de la situación argentina.
“Podemos hablar del dólar a secas y referirnos a lo que dijo el ministro Luis Caputo sobre cagara a patadas en el culo a los que piden devaluación del peso. La discusión profesional sobre el tipo de cambio es sobre la conveniencia de tenerlo un poco más alto. Nadie quiere un disparate.”
“Esto ya no es el 10 de diciembre de 2023. Ahora, transcurrieron más de 2 años y el presidente no tiene una política macro clara. Como consecuencia de ello, aquí hay que definir cómo se quiere llegar a la estabilidad.”
“Actualmente, en Argentina al 20 % le va bien y con ellos se generan las divisas que evitan una crisis cambiaria y al que no le resulte el actual modelo, que quiebre. Tenemos que resolver eso y terminar con un péndulo.”
"Primero, habría que hacer una reconstitución de los precios regulados nunca se hizo. Luego, hay que reconstruir los salarios a partir de un programa que tiene que ser expansivo sin caer en el plan platita. Necesitamos que queden alineados los precios relativos y no caer en nuevas distorsiones.”
¿Melconian Presidente?
El economista no descartó una posible candidatura futura.
“Estoy trabajando en ideas y programas. No concibo las cosas sin una hoja de ruta bien pensada previamente. Ahora, hay que ordenar y emprolijar algunas cosas que hizo bien Milei. En Argentina se habla de la avenida del medio, que es una expresión nefasta”.