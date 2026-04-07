Melconian: "el epicentro de la incertidumbre mundial es Donald Trump"

melconian.jpg Carlos Melconián

Duras críticas la plan económico de Milei

Carlos Melconian se ocupó tambièn de la situación argentina.

“Podemos hablar del dólar a secas y referirnos a lo que dijo el ministro Luis Caputo sobre cagara a patadas en el culo a los que piden devaluación del peso. La discusión profesional sobre el tipo de cambio es sobre la conveniencia de tenerlo un poco más alto. Nadie quiere un disparate.”

Para este proceso de transición económica que intenta Argentina tenemos un tipo de cambio muy caro. Como el presidente y el ministro viven politizando esta discusión sensata, terminamos en los exabruptos. Probablemente, hay demanda de un programa económico, no de una simple devaluación. Para este proceso de transición económica que intenta Argentina tenemos un tipo de cambio muy caro. Como el presidente y el ministro viven politizando esta discusión sensata, terminamos en los exabruptos. Probablemente, hay demanda de un programa económico, no de una simple devaluación.

“Esto ya no es el 10 de diciembre de 2023. Ahora, transcurrieron más de 2 años y el presidente no tiene una política macro clara. Como consecuencia de ello, aquí hay que definir cómo se quiere llegar a la estabilidad.”

Milei-espaldas-plaza.jpg Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada en el día de su asunción. NA

“Actualmente, en Argentina al 20 % le va bien y con ellos se generan las divisas que evitan una crisis cambiaria y al que no le resulte el actual modelo, que quiebre. Tenemos que resolver eso y terminar con un péndulo.”

"Primero, habría que hacer una reconstitución de los precios regulados nunca se hizo. Luego, hay que reconstruir los salarios a partir de un programa que tiene que ser expansivo sin caer en el plan platita. Necesitamos que queden alineados los precios relativos y no caer en nuevas distorsiones.”

“El gobierno nacional no puede ser un equipo de auto castrados. No existe lograr el superávit fiscal y que las cosas se acomoden solas”. “El gobierno nacional no puede ser un equipo de auto castrados. No existe lograr el superávit fiscal y que las cosas se acomoden solas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041693933617426606&partner=&hide_thread=false EN TN INVITARON AL CHANTA MELCONIAN PARA HABLAR SOBRE UNA POSIBLE CANDIDATURA PRESIDENCIAL EN 2027



“ESTOY TRABAJANDO EN IDEAS Y PROGRAMAS” @JMilei pic.twitter.com/3Zk4MbnVFV — Agarra la Pala (@agarra_pala) April 8, 2026

¿Melconian Presidente?

El economista no descartó una posible candidatura futura.

“Estoy trabajando en ideas y programas. No concibo las cosas sin una hoja de ruta bien pensada previamente. Ahora, hay que ordenar y emprolijar algunas cosas que hizo bien Milei. En Argentina se habla de la avenida del medio, que es una expresión nefasta”.

La posible candidatura viene después porque le tengo miedo a los hombre providenciales, a los piletazos. No hay un Súperman. Creo en los consensos, no en la rosca. Se han dicho muchas cosas que no solamente no ocurrieron sino que se hizo todo lo contrario. Hoy, les están cobrando esas inconsistencias. La posible candidatura viene después porque le tengo miedo a los hombre providenciales, a los piletazos. No hay un Súperman. Creo en los consensos, no en la rosca. Se han dicho muchas cosas que no solamente no ocurrieron sino que se hizo todo lo contrario. Hoy, les están cobrando esas inconsistencias.