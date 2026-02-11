Melconián: "no está garantizado que vayamos a crecer porque aprueben una nueva ley laboral"

Bajar impuestos en este contexto no existe. La recaudación va cayendo. Para disminuir gravámenes, la economía debe estar en fuerte crecimiento y eso hoy no ocurre. Tenemos 25 a 30 % de inflación anual pero vamos a crecer al 0%. Bajar impuestos en este contexto no existe. La recaudación va cayendo. Para disminuir gravámenes, la economía debe estar en fuerte crecimiento y eso hoy no ocurre. Tenemos 25 a 30 % de inflación anual pero vamos a crecer al 0%.

“Estamos en un programa clásico y ortodoxo de ajuste. Pero, la experiencia muestra que a la estabilidad vas en shock y con los precios ordenados. Hoy, necesitamos aumentar la luz, el gas y el transporte. Es difícil terminar el incremento en los precios”.

Finalmente, el reconocido economista sentenció:

“El programa económico actual va perdiendo musculatura. Si esto no termina en mejora de la calidad de vida de la gente, el sacrificio no tiene justificación”.