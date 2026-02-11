urgente24
PLAN ECONÓMICO PIERDE MUSCULATURA

Melconián: "no está garantizado que vayamos a crecer porque aprueben una nueva ley laboral"

Lo que tiene que existir es nivel de actividad, lo relevante es crecer. Esta reforma va a la nada si no rompemos la estanflación ” dijo Carlos Melconián.

11 de febrero de 2026 - 23:41
Carlos Melconián

“Es muy difícil que una paritaria le pueda ganar a una tasa de inflación del 3 % mensual: los trabajadores van a ir cediendo capacidad de compra con los actuales niveles de crecimiento de precios” sostuvo Carlos Melconián en "A 2 Voces" en el canal de noticias TN.

“A muchos jóvenes no les interesa estar en la formalidad. Cree que la plata que ponen en jubilación alguien se la va a robar y que obra social no necesitan porque se sienten sanos. Por ello, el debate de la reforma laboral es en buena medida obsoleto".

El ex titular del Banco Nación agregó:

Estamos con la misma economía de 2011 porque hace 15 años que no crecemos. No lo hicimos con Cristina Kirchner en su segundo mandato, ni con Mauricio Macri, ni con Alberto Fernández, ni con Javier Milei. El gobierno dice que crecemos pero le va mal al comercio, a la construcción y a la industria, los 3 sectores que más mano de obra convocan. Estamos con la misma economía de 2011 porque hace 15 años que no crecemos. No lo hicimos con Cristina Kirchner en su segundo mandato, ni con Mauricio Macri, ni con Alberto Fernández, ni con Javier Milei. El gobierno dice que crecemos pero le va mal al comercio, a la construcción y a la industria, los 3 sectores que más mano de obra convocan.

Argentina lleva 15 años sin crecimiento, según Carlos Melconián

Los salarios no le van a ganar a la inflación

“La inflación está desinflada: pasó de 200 y pico a 30 % anual. Pero, estamos lejos de llegar a un dígito”.

Bajar impuestos en este contexto no existe. La recaudación va cayendo. Para disminuir gravámenes, la economía debe estar en fuerte crecimiento y eso hoy no ocurre. Tenemos 25 a 30 % de inflación anual pero vamos a crecer al 0%. Bajar impuestos en este contexto no existe. La recaudación va cayendo. Para disminuir gravámenes, la economía debe estar en fuerte crecimiento y eso hoy no ocurre. Tenemos 25 a 30 % de inflación anual pero vamos a crecer al 0%.

“Estamos en un programa clásico y ortodoxo de ajuste. Pero, la experiencia muestra que a la estabilidad vas en shock y con los precios ordenados. Hoy, necesitamos aumentar la luz, el gas y el transporte. Es difícil terminar el incremento en los precios”.

Finalmente, el reconocido economista sentenció:

“El programa económico actual va perdiendo musculatura. Si esto no termina en mejora de la calidad de vida de la gente, el sacrificio no tiene justificación”.

