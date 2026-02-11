“Es muy difícil que una paritaria le pueda ganar a una tasa de inflación del 3 % mensual: los trabajadores van a ir cediendo capacidad de compra con los actuales niveles de crecimiento de precios” sostuvo Carlos Melconián en "A 2 Voces" en el canal de noticias TN.
PLAN ECONÓMICO PIERDE MUSCULATURA
Melconián: "no está garantizado que vayamos a crecer porque aprueben una nueva ley laboral"
“ Lo que tiene que existir es nivel de actividad, lo relevante es crecer. Esta reforma va a la nada si no rompemos la estanflación ” dijo Carlos Melconián.
“A muchos jóvenes no les interesa estar en la formalidad. Cree que la plata que ponen en jubilación alguien se la va a robar y que obra social no necesitan porque se sienten sanos. Por ello, el debate de la reforma laboral es en buena medida obsoleto".
El ex titular del Banco Nación agregó:
Los salarios no le van a ganar a la inflación
“La inflación está desinflada: pasó de 200 y pico a 30 % anual. Pero, estamos lejos de llegar a un dígito”.
“Estamos en un programa clásico y ortodoxo de ajuste. Pero, la experiencia muestra que a la estabilidad vas en shock y con los precios ordenados. Hoy, necesitamos aumentar la luz, el gas y el transporte. Es difícil terminar el incremento en los precios”.
Finalmente, el reconocido economista sentenció:
“El programa económico actual va perdiendo musculatura. Si esto no termina en mejora de la calidad de vida de la gente, el sacrificio no tiene justificación”.