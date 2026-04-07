Hackers iraníes atacaron infraestructura crítica de USA: Alerta del FBI y la NSA

image Este tipo de intrusión representa una escalada significativa en comparación con ataques de espionaje o robo de datos tradicionales: el objetivo aquí es el sabotaje operativo.

El contexto geopolítico: guerra, amenazas y el estrecho de Ormuz

Las agencias federales vincularon la escalada de ciberataques al deterioro de las relaciones entre EE.UU., Israel e Irán, que se agravó desde el 28 de febrero, cuando ataques aéreos acabaron con la vida del líder iraní.

La advertencia llegó horas después de que el presidente Donald Trump amenazara a Irán en redes sociales, exigiendo la apertura del estrecho de Ormuz —punto estratégico para el 20% del tráfico mundial de petróleo— antes del final del día.

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Tensión máxima: El cruce de amenazas diplomáticas con una campaña de ciberataques activa eleva el riesgo de escalada a un nivel sin precedentes recientes en infraestructura civil.

Handala: el grupo que está detrás de los ataques

El grupo Handala, respaldado por el gobierno iraní, fue señalado como protagonista de varios incidentes de alto perfil recientes:

Vulneraron al gigante de tecnología médica Stryker, borrando de forma remota miles de dispositivos de empleados con las propias herramientas de seguridad de la empresa.

El FBI los acusó de filtrar correos privados del director del FBI, Kash Patel.

image Lo que distingue a Handala es su método: no solo roban datos, sino que utilizan las herramientas de seguridad de las víctimas para destruir activos, una táctica conocida como "living off the land" llevada al extremo.

Históricamente, los ciberataques iraníes priorizaron el espionaje y la desinformación. La transición hacia la destrucción de infraestructura y sabotaje operativo marca un cambio de doctrina que los analistas de seguridad venían advirtiendo desde 2023.

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