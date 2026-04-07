Hackers iraníes atacaron infraestructura crítica de USA: Alerta del FBI y la NSA

Los sectores afectados incluyen:
- Empresas de agua potale y saneamiento
- Instalaciones energéticas y plantas industriales
- Organismos de goiernos locales
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Cómo operan: PLCs y sistemas SCADA en la mira de USA
Los atacantes apuntaron a controladores lógicos programales (PLC) y a sistemas SCADA —tecnología que gestiona equipos industriales en tiempo real—. Lograron manipular la información mostrada en estos dispositivos e interactuar con archivos de configuración críticos.
Según TechCrunch, los sistemas SCADA son el " sistema nervioso" de la infraestructura industrial: controlan desde turinas eléctricas hasta estaciones de tratamiento de agua. Un ataque exitoso puede tener consecuencias físicas directas.
El contexto geopolítico: guerra, amenazas y el estrecho de Ormuz
Las agencias federales vincularon la escalada de ciberataques al deterioro de las relaciones entre EE.UU., Israel e Irán, que se agravó desde el 28 de febrero, cuando ataques aéreos acabaron con la vida del líder iraní.
La advertencia llegó horas después de que el presidente Donald Trump amenazara a Irán en redes sociales, exigiendo la apertura del estrecho de Ormuz —punto estratégico para el 20% del tráfico mundial de petróleo— antes del final del día.
Tensión máxima: El cruce de amenazas diplomáticas con una campaña de ciberataques activa eleva el riesgo de escalada a un nivel sin precedentes recientes en infraestructura civil.
Handala: el grupo que está detrás de los ataques
El grupo Handala, respaldado por el gobierno iraní, fue señalado como protagonista de varios incidentes de alto perfil recientes:
- Vulneraron al gigante de tecnología médica Stryker, borrando de forma remota miles de dispositivos de empleados con las propias herramientas de seguridad de la empresa.
- El FBI los acusó de filtrar correos privados del director del FBI, Kash Patel.
Históricamente, los ciberataques iraníes priorizaron el espionaje y la desinformación. La transición hacia la destrucción de infraestructura y sabotaje operativo marca un cambio de doctrina que los analistas de seguridad venían advirtiendo desde 2023.
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