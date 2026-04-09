Melania Trump rompió el silencio sobre Epstein y complicó a la Casa Blanca

Embed - Melania Trump niega haber tenido vínculos con Jeffrey Epstein

Este pedido tomó por sorpresa a legisladores de ambos partidos. El representante demócrata Robert Garcia, del Comité de Supervisión de la Cámara, respaldó la iniciativa de inmediato y exigió al republicano James Comer que convoque la audiencia. El también republicano Tim Burchett, miembro del mismo comité, se sumó públicamente.

¿Por qué esto es una grieta política dentro del trumpismo?

La declaración de Melania no ocurrió en el vacío. Contradice directamente la estrategia comunicacional de la Casa Blanca, que en las últimas semanas intentó clausurar el debate sobre Epstein con el argumento de que " el país está listo para seguir adelante."

Según CNN, Donald Trump sabía de antemano que su esposa haría la declaración. Sin embargo, en una entrevista posterior afirmó no saber "nada al respecto" antes de que ella hablara —una contradicción que alimentó aún más la cobertura mediática.

Incluso Fox News quedó desconcertada. La corresponsal Jacqui Heinrich admitió en vivo: "Hemos llamado a todos nuestros contactos, incluyendo al presidente, y no obtuvimos respuestas."

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Para analistas políticos, el episodio revela una fisura interna en el entorno más cercano a Trump, en un momento en que el gobierno intenta concentrar la atención en la guerra con Irán.

La reacción de las sobrevivientes de Epstein

Las hermanas Maria y Annie Farmer, sobrevivientes del abusador, respondieron con una declaración que mezcla cautela y exigencia:

"Lo que queremos es responsabilidad, transparencia y justicia. El gobierno federal ha mismanejado durante mucho tiempo la investigación sobre Epstein, ignorando repetidamente a las sobrevivientes."

image Las Farmer señalaron que el Departamento de Justicia aún retiene registros del FBI de 1996, y advirtieron que cualquier proceso que no parta de escuchar directamente a las víctimas resultará insuficiente.

Otros legisladores, como el republicano Thomas Massie y la ex representante Marjorie Taylor Greene, aplaudieron a Melania pero desviaron la responsabilidad hacia el Fiscal General en funciones, Todd Blanche, argumentando que es el DOJ —y no el Congreso— quien debe impulsar cargos penales.

El contexto que Melania no puede borrar con una declaración

Por más contundente que haya sido su presentación, la primera dama enfrenta evidencia visual difícil de ignorar: existen fotografías de Melania, Epstein y Maxwell posando juntos en Mar-a-Lago en febrero de 2000, publicadas por Davidoff Studios Photography/Getty Images.

A eso se suma el tono afectuoso del intercambio de correos con Maxwell en 2002, donde la respuesta de la entonces empresaria británica la llamaba "Sweet pea" (término de cariño), lo que desmiente la descripción de una relación meramente "casual".

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