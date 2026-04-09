En una aparición pública inusual —y cargada de tensión política—, Melania Trump leyó una declaración ante la prensa en la que afirmó: "Nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice Maxwell." La Casa Blanca parece estar contra las cuerdas.
LO NEGÓ TODO
Melania Trump rompió el silencio sobre Epstein y complicó a la Casa Blanca
Melania Trump tomó la palabra en la Casa Blanca para negar cualquier vínculo con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.
La primera dama reconoció que ella y Donald Trump coincidieron con Epstein en eventos sociales, algo que atribuyó a los círculos que se superponen entre Nueva York y Palm Beach. Sin embargo, fue enfática: nunca estuvo en su avión privado, nunca visitó su isla y no tenía conocimiento de sus abusos.
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El pedido que nadie esperaba: audiencia pública en el Congreso por Melania Trump
El momento más disruptivo de la declaración no fue la negación, sino el llamado directo al Congreso para que organice una audiencia centrada exclusivamente en las sobrevivientes de Epstein.
"Cada mujer debería tener su día para contar su historia en público, si así lo desea, y su testimonio debe ser incorporado permanentemente al registro del Congreso", dijo la primera dama.
Este pedido tomó por sorpresa a legisladores de ambos partidos. El representante demócrata Robert Garcia, del Comité de Supervisión de la Cámara, respaldó la iniciativa de inmediato y exigió al republicano James Comer que convoque la audiencia. El también republicano Tim Burchett, miembro del mismo comité, se sumó públicamente.
¿Por qué esto es una grieta política dentro del trumpismo?
La declaración de Melania no ocurrió en el vacío. Contradice directamente la estrategia comunicacional de la Casa Blanca, que en las últimas semanas intentó clausurar el debate sobre Epstein con el argumento de que " el país está listo para seguir adelante."
Según CNN, Donald Trump sabía de antemano que su esposa haría la declaración. Sin embargo, en una entrevista posterior afirmó no saber "nada al respecto" antes de que ella hablara —una contradicción que alimentó aún más la cobertura mediática.
Incluso Fox News quedó desconcertada. La corresponsal Jacqui Heinrich admitió en vivo: "Hemos llamado a todos nuestros contactos, incluyendo al presidente, y no obtuvimos respuestas."
Para analistas políticos, el episodio revela una fisura interna en el entorno más cercano a Trump, en un momento en que el gobierno intenta concentrar la atención en la guerra con Irán.
La reacción de las sobrevivientes de Epstein
Las hermanas Maria y Annie Farmer, sobrevivientes del abusador, respondieron con una declaración que mezcla cautela y exigencia:
"Lo que queremos es responsabilidad, transparencia y justicia. El gobierno federal ha mismanejado durante mucho tiempo la investigación sobre Epstein, ignorando repetidamente a las sobrevivientes."
Otros legisladores, como el republicano Thomas Massie y la ex representante Marjorie Taylor Greene, aplaudieron a Melania pero desviaron la responsabilidad hacia el Fiscal General en funciones, Todd Blanche, argumentando que es el DOJ —y no el Congreso— quien debe impulsar cargos penales.
El contexto que Melania no puede borrar con una declaración
Por más contundente que haya sido su presentación, la primera dama enfrenta evidencia visual difícil de ignorar: existen fotografías de Melania, Epstein y Maxwell posando juntos en Mar-a-Lago en febrero de 2000, publicadas por Davidoff Studios Photography/Getty Images.
A eso se suma el tono afectuoso del intercambio de correos con Maxwell en 2002, donde la respuesta de la entonces empresaria británica la llamaba "Sweet pea" (término de cariño), lo que desmiente la descripción de una relación meramente "casual".
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