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DIALOGARON CON TRUMP

Astronautas del Artemis 2: "tuvimos vistas que ningún humano ha tenido"

El presidente Donald Trump felicitó a los astronautas del Artemis II que sobrevolaron la luna y ya se encuentran de regreso a la tierra.

07 de abril de 2026 - 00:24
Astronautas de Artemis 2

Astronautas de Artemis 2

El presidente de USA. Donald Trump, sostuvo una llamada en vivo con la tripulación de la nave Orión que dio vuelta alrededor del satélite terrestre: la misma fue anunciada por Jared Isaacman, administrador de la NASA, quien les dijo a los astronautas que tenían un huésped especial en línea.

Tras recibir el micrófono, el Jefe de Estado les comunicó:

“Hoy han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos esté orgulloso. No hay nada como lo que ustedes han hecho, sobrevolando la Luna por primera vez en más de 50 años y rompiendo el anterior récord de la mayor distancia del planeta Tierra”.

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El presidente de USA también dijo que esta misión espacial demostraba el renovado poderío de su país y aprovechó para enviar un mensaje de política tanto interna como externa:

“Estados Unidos ha vuelto y ha vuelto de muchas formas más fuerte”.

Luego, el Jefe de Estado les preguntó a los astronautas qué momento les emocionó más en el viaje que están protagonizando.

Reid Wiseman, comandante de la misión, declaró que fue emocionante sobrevolar la cara posterior de la Luna:

Tuvimos vistas que ningún humano había visto antes, ni siquiera los del Apolo 13. Tuvimos vistas que ningún humano había visto antes, ni siquiera los del Apolo 13.

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Astronautas vieron un eclipse en pleno vuelo

Los astronautas también mencionaron la experiencia de observar la corona del Sol durante el eclipse que presenciaron en la tarde.

Por su parte, Christina Koch entregó un emotivo mensaje tras recuperar comunicación con la Tierra:

Creo que uno de los mayores puntos fue salir de la cara oculta de la Luna y vislumbrar la Tierra tras haber estado sin comunicación por 45 minutos, eso te recuerda qué lugar tan especial tenemos Creo que uno de los mayores puntos fue salir de la cara oculta de la Luna y vislumbrar la Tierra tras haber estado sin comunicación por 45 minutos, eso te recuerda qué lugar tan especial tenemos

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Victor J. Glover, primer persona afroamericana en sobrevolar la Luna, mencionó que hizo una pequeña oración cuando la nave Orión perdió comunicación con la Tierra, pero continuó luego con su trabajo.

Después, Jeremy Hansen, enviado de la Agencia Espacial Canadiense, elogió “el liderazgo norteamericano en exploración espacial".

El presidente republicano respondió que habló sobre el viaje con el primer ministro canadiense Mark Carney y este le contó que su compatriota astronauta era “muy valiente”.

Trump les pronosticó un viaje a Marte

Según Trump, este mismo equipo debería ir a Marte. Sin embargo, para esa posibilidad faltan muchos años y el viaje no toma 10 dìas sino entre 6 y 8 meses.

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Finalmente, el Jefe de Estado de la Unión mencionó finalmente que recibirá a los 4 astronautas en la Oficina Oval luego de su retorno al planeta. Finalmente, el Jefe de Estado de la Unión mencionó finalmente que recibirá a los 4 astronautas en la Oficina Oval luego de su retorno al planeta.

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