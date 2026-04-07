Astronautas del Artemis 2: "tuvimos vistas que ningún humano ha tenido"

Luego, el Jefe de Estado les preguntó a los astronautas qué momento les emocionó más en el viaje que están protagonizando.

Reid Wiseman, comandante de la misión, declaró que fue emocionante sobrevolar la cara posterior de la Luna:

Tuvimos vistas que ningún humano había visto antes, ni siquiera los del Apolo 13. Tuvimos vistas que ningún humano había visto antes, ni siquiera los del Apolo 13.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041321386052931968&partner=&hide_thread=false "Wow! It's amazing!" – Artemis 2 astronaut Victor Glover describes a solar eclipse as the Moon passed in front of the Sun during the Orion capsule's lunar flyby. pic.twitter.com/TdmiKdLKk7 — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) April 7, 2026

Astronautas vieron un eclipse en pleno vuelo

Los astronautas también mencionaron la experiencia de observar la corona del Sol durante el eclipse que presenciaron en la tarde.

Por su parte, Christina Koch entregó un emotivo mensaje tras recuperar comunicación con la Tierra:

Creo que uno de los mayores puntos fue salir de la cara oculta de la Luna y vislumbrar la Tierra tras haber estado sin comunicación por 45 minutos, eso te recuerda qué lugar tan especial tenemos Creo que uno de los mayores puntos fue salir de la cara oculta de la Luna y vislumbrar la Tierra tras haber estado sin comunicación por 45 minutos, eso te recuerda qué lugar tan especial tenemos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2039810103696572879&partner=&hide_thread=false Christina Koch is officially the first woman to join a lunar mission with NASA's Artemis II. A huge step for space exploration and a new chapter in history.



AV

CS pic.twitter.com/bW0QbLeoQp — Cultura Colectiva+ (@ccplus) April 2, 2026

Victor J. Glover, primer persona afroamericana en sobrevolar la Luna, mencionó que hizo una pequeña oración cuando la nave Orión perdió comunicación con la Tierra, pero continuó luego con su trabajo.

Después, Jeremy Hansen, enviado de la Agencia Espacial Canadiense, elogió “el liderazgo norteamericano en exploración espacial".

El presidente republicano respondió que habló sobre el viaje con el primer ministro canadiense Mark Carney y este le contó que su compatriota astronauta era “muy valiente”.

Trump les pronosticó un viaje a Marte

Según Trump, este mismo equipo debería ir a Marte. Sin embargo, para esa posibilidad faltan muchos años y el viaje no toma 10 dìas sino entre 6 y 8 meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041342798721364325&partner=&hide_thread=false “You’re gonna do the whole big trip to Mars” — Trump to the Artemis II crew pic.twitter.com/b7hAPqWDZY — Aaron Rupar (@atrupar) April 7, 2026

Finalmente, el Jefe de Estado de la Unión mencionó finalmente que recibirá a los 4 astronautas en la Oficina Oval luego de su retorno al planeta. Finalmente, el Jefe de Estado de la Unión mencionó finalmente que recibirá a los 4 astronautas en la Oficina Oval luego de su retorno al planeta.