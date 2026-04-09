La joya de Independiente que terminó el secundario y sorprendió a todos

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El próximo compromiso de Independiente: Boca Juniors en La Bombonera

Al equipo de Gustavo Quinteros se le viene por delante un compromiso exigente: Boca Juniors. El conjunto viaja desde Avellaneda a La Boca para medirse ante un rival en crecimiento.

El Rojo y el Xeneize juegan el próximo 11-04 a las 19.30, en un partido que promete atractivo. Porque a pesar de que Independiente sea una equipo demasiado irregular, viene de lo que probablemente sea el viento de cola más importante para cualquiera: ganarle a tu clásico rival.

Los dirigidos por Quinteros se impusieron ante Racing en la fecha pasada, con un gol del paraguayo Gabriel Ávalos sobre el cierre del encuentro y, así, aumentaron la diferencia en el historial con la Academia.

Independiente-Racing El Rojo se quedó con una nueva edición del clásico de Avellaneda FOTO: @Independiente

En un duelo chato, el Rojo logró dar la estocada más efectiva y contó con la suerte de que Maravilla Martínez no estuviese fino: el 9 de Racing falló un penal y además se perdió un gol abajo del arco solo.

Con el triunfo, los Diablos Rojos lograron sumar de a 3 y salir de la zona baja de la tabla. Aunque no escalaron demasiadas posiciones, lograron meterse -por ahora- en zona de playoffs. Están octavos, con 17 unidades.

Enfrente, Boca: un rival en levantada

No será sencillo en La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda viene en levantada y no pierde desde principios de febrero. Con un sistema que parece ir afianzándose, con Leandro Paredes como máximo estandarte, el Xeneize poco a poco va atornillando su chapa de campeón.

Boca-Juniors-Leandro-Paredes.Urgente24.jpg Boca viene de ganar ante Universidad Católica en su debut por Copa Libertadores 2026 FOTO: @Libertadores

Eso sí, Independiente podrá contar con algo a su favor: es posible que Úbeda elija parar un equipo alternativo, dado que luego tiene que medirse frente a Barcelona SC por Copa Libertadores y, después, nada menos que River Plate por el Superclásico.

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