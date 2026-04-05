USA e Irán chocan versiones por el rescate de un piloto F-15 en Isfahán

Informes de campo sugieren que, efectivamente, al menos un C-130 quedó atrapado en la arena y tuvo que ser destruido por la propia Delta Force para evitar que su tecnología fuera capturada.

Ultimátum de 48 horas y crisis energética global

El rescate ocurre mientras Irán mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Ante la parálisis económica, Trump ha lanzado una advertencia final: si el estrecho no se abre en 48 horas, se iniciarán ataques masivos contra las centrales eléctricas e instalaciones energéticas iraníes. "El tiempo se acaba", sentenció el mandatario, elevando el riesgo de una escalada regional sin precedentes.