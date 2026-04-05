Tras seis semanas de conflicto abierto, la guerra entre USA, Israel e Irán ha alcanzado su punto de mayor tensión informativa. En una misión de alto riesgo ejecutada en las montañas iraníes, comandos de operaciones especiales consumaron el rescate de un oficial de sistemas de armas con rango de coronel, cuyo avión de combate F-15 fue interceptado por defensas persas.
NOCHE DE TERROR EN ORIENTE
USA e Irán chocan versiones por el rescate de un piloto F-15 en Isfahán
El Pentágono celebra el rescate del piloto F-15 en Isfahán como un éxito histórico, mientras Irán asegura haber destruido dos aviones C-130 en la operación
Sin embargo, mientras el presidente Donald Trump proclama una victoria estratégica, Teherán afirma que la misión fue un desastre logístico que resultó en la pérdida de múltiples aeronaves estadounidenses.
El rescate del oficial de sistemas del F-15
La misión se desarrolló bajo el amparo de la noche en una zona remota al sur de Isfahán. Según la Casa Blanca, el coronel rescatado es el segundo tripulante del F-15 derribado el pasado viernes.
Donald Trump confirmó que el militar se encuentra herido pero a salvo, destacando que es la primera vez en la historia que se logran dos rescates de pilotos por separado en territorio enemigo durante un mismo conflicto. Para Washington, esto demuestra un "dominio aéreo abrumador".
La versión de Irán: una "pesadilla" logística
El comando central iraní, Khatam Al-Anbiya, sostiene una narrativa radicalmente opuesta. El portavoz Ebrahim Zolfaghari declaró que la operación fue "completamente frustrada" y reportó la destrucción de dos aviones de transporte C-130J Combat King II y dos helicópteros Black Hawk.
Informes de campo sugieren que, efectivamente, al menos un C-130 quedó atrapado en la arena y tuvo que ser destruido por la propia Delta Force para evitar que su tecnología fuera capturada.
Ultimátum de 48 horas y crisis energética global
El rescate ocurre mientras Irán mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Ante la parálisis económica, Trump ha lanzado una advertencia final: si el estrecho no se abre en 48 horas, se iniciarán ataques masivos contra las centrales eléctricas e instalaciones energéticas iraníes. "El tiempo se acaba", sentenció el mandatario, elevando el riesgo de una escalada regional sin precedentes.