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NOCHE DE TERROR EN ORIENTE

USA e Irán chocan versiones por el rescate de un piloto F-15 en Isfahán

El Pentágono celebra el rescate del piloto F-15 en Isfahán como un éxito histórico, mientras Irán asegura haber destruido dos aviones C-130 en la operación

05 de abril de 2026 - 10:05
caza F-15 similar al derribado en Isfahán; el estatus de su tripulación es el centro de una guerra de propaganda entre ambos países.

caza F-15 similar al derribado en Isfahán; el estatus de su tripulación es el centro de una guerra de propaganda entre ambos países.

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Sin embargo, mientras el presidente Donald Trump proclama una victoria estratégica, Teherán afirma que la misión fue un desastre logístico que resultó en la pérdida de múltiples aeronaves estadounidenses.

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El incidente se produjo tras el ataque de la Guardia Revolucionaria de Irán a un caza F-15E, lo que obligó a una misión urgente de búsqueda en territorio hostil.

El incidente se produjo tras el ataque de la Guardia Revolucionaria de Irán a un caza F-15E, lo que obligó a una misión urgente de búsqueda en territorio hostil.

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El rescate del oficial de sistemas del F-15

La misión se desarrolló bajo el amparo de la noche en una zona remota al sur de Isfahán. Según la Casa Blanca, el coronel rescatado es el segundo tripulante del F-15 derribado el pasado viernes.

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Donald Trump confirmó que el militar se encuentra herido pero a salvo, destacando que es la primera vez en la historia que se logran dos rescates de pilotos por separado en territorio enemigo durante un mismo conflicto. Para Washington, esto demuestra un "dominio aéreo abrumador".

La versión de Irán: una "pesadilla" logística

El comando central iraní, Khatam Al-Anbiya, sostiene una narrativa radicalmente opuesta. El portavoz Ebrahim Zolfaghari declaró que la operación fue "completamente frustrada" y reportó la destrucción de dos aviones de transporte C-130J Combat King II y dos helicópteros Black Hawk.

Informes de campo sugieren que, efectivamente, al menos un C-130 quedó atrapado en la arena y tuvo que ser destruido por la propia Delta Force para evitar que su tecnología fuera capturada.

Ultimátum de 48 horas y crisis energética global

El rescate ocurre mientras Irán mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Ante la parálisis económica, Trump ha lanzado una advertencia final: si el estrecho no se abre en 48 horas, se iniciarán ataques masivos contra las centrales eléctricas e instalaciones energéticas iraníes. "El tiempo se acaba", sentenció el mandatario, elevando el riesgo de una escalada regional sin precedentes.

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