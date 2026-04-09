¿Artemis II en peligro? La advertencia que sacude el retorno de la misión espacial

Llegó el día Hora y dónde ver el lanzamiento de Artemis 2 de la NASA Urgente24 Tripulantes de Artemis II / Imagen: NASA

¿Artemis II podría estar en peligro al acercarse a la Tierra?

El escudo térmico es una pieza clave en la nave espacial que ayuda a proteger a los astronautas de temperaturas extremas durante el retorno. También ayuda a minimizar el riesgo de daños en la nave.

Para tener una idea, Scientific American indica que, "sin una capa protectora, cualquier objeto dentro de la cabina de la tripulación podría estar expuesto a temperaturas de hasta 5.000 grados Celsius, el doble de la temperatura del magma y lo suficientemente altas como para vaporizar el acero".

Integrity, la cápsula Orion donde viaja la tripulación de Artemis II, posee un escudo térmico fabricado con AVCOAT. Sin embargo, el problema es que para algunos expertos este escudo térmico tiene defectos ya conocidos.

Y es que, según informes de medios, esta pieza es casi igual al escudo térmico utilizado en Artemis I.

Durante el retorno de Artemis I, el escudo térmico se agrietó y sufrió daños que obligaron a la NASA a investigar el problema.

Sin embargo, "debido al coste y al tiempo que habría requerido cualquier reemplazo, la NASA decidió no modificar el diseño del escudo térmico para la cápsula Orion de Artemis II", sino que, "reajustaron la trayectoria de reentrada de la cápsula", detalla Scientific American.

Estas semillas de Argentina viajarán al espacio para experimento planeta tierra espacio clave Urgente24 Artemis II se parara para el retorno a casa.

Lo que dicen los excpertos

La decisión de mantener el escudo térmico sin cambios ha generado algunos cuestionamientos.

"Este enfoque no corrige las deficiencias en el diseño y la fabricación del escudo térmico original", afirma Ed Pope, experto en escudos térmicos.

La NASA mantiene la confianza, pero también reveló que hay incertidumbre.

En un comunicado enviado a CNN el viernes, la NASA afirmó que "consideró todos los aspectos" al tomar esa decisión, aunque señaló que también existe "incertidumbre inherente al desarrollo y la cualificación de los procesos de modificación del proceso de fabricación de los bloques abladores Avcoat".

Mientras otros, advierten. “Lo que están pensando hacer es una locura”, dijo el Dr. Charlie Camarda, experto en escudos térmicos, científico investigador y ex astronauta de la NASA, apunta CNN.

“Podríamos haber resuelto este problema hace mucho tiempo”, agregó Camarda. “En cambio, siguen posponiendo la solución”.

Sin embargo, hasta ahora el retorno de los astronautas sigue en pie.

¿Cómo ver el retorno de Artemis II en vivo?

Ahora bien, el amerizaje de la cápsula Orion de Artemis II se podrá ver en vivo.

La agencia espacial estadounidense informó que, el evento se transmitirá el viernes 10 de abril de 2026 a través de NASA+, la aplicación de la NASA y su canal de YouTube.

Se calcula que el amerizaje ocurra a las 20:07 (hora del este de Estados Unidos), es decir, 21:07 horas Argentina. Aunque será a las 18:30 (19:30 Argentina) cuando comenzará la transmisión de NASA+ del regreso de la tripulación a la Tierra.

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