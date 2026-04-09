Encontraron muerta a Maitena Garófalo, la nena de 14 años desaparecida en Merlo

"Maitena tenía planeado todo. Dejó cartas, el celular y su clave, mails programados para su familia para que los reciban en determinada fecha", relató Noelia, amiga de la madre, en diálogo con la prensa.

El rol del celular y los mensajes que preocuparon

Durante las primeras horas de la búsqueda, el peritaje del teléfono de Maitena reveló conversaciones con personas que, según declaraciones iniciales, la hostigaban y la incitaban a hacerse daño. Sin embargo, fuentes de la investigación descartaron luego la existencia de esos mensajes, lo que descartó también la hipótesis del contacto con extranjeros.

El foco de la investigación se trasladó a la salud mental de la adolescente: habría atravesado un cuadro de depresión severa en las semanas previas a su desaparición.

image El caso de Maitena no es aislado. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años en Argentina. La pandemia de COVID-19 dejó secuelas profundas en la salud mental de niños y adolescentes que aún no han sido del todo abordadas.

Los expertos señalan que señales como el aislamiento, cambios bruscos de humor, despedidas encubiertas o el "arreglo de asuntos pendientes" —como programar mensajes o dejar cartas— son indicadores de que requieren intervención inmediata.

Si estás atravesando una situación difícil: El Centro de Asistencia al Suicida puede atenderte al 135 (gratuito, las 24 hs). También podés comunicarte con el 0800-999-0135 desde cualquier punto del país.

El contexto: una semana marcada por tragedias en menores

La muerte de Maitena se produce en una semana especialmente dolorosa para la Argentina en materia de violencia y tragedias que involucran a menores. En Santa Fe, una familia enfrenta el asesinato de un niño a manos de un compañero. En el conurbano, el caso de Enzo Pérez volvió a poner en debate el abuso infantil.

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Los especialistas advierten que la visibilización mediática de estos casos puede tener un efecto doble: genera conciencia, pero también puede producir un efecto contagio si no se aborda con responsabilidad periodística y protocolo de prevención.

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