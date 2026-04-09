La búsqueda de Maitena Garófalo, de 14 años, tuvo un desenlace devastador. Hallaron el cadáver este jueves 09/04/26 por la tarde en un descampado del partido de Las Heras, provincia de Buenos Aires, sin signos aparentes de violencia, según confirmaron de la investigación.
"TENÍA TODO PLANEADO"
Encontraron muerta a Maitena Garófalo, la nena de 14 años desaparecida en Merlo
La adolescente Maitena Garófalo fue hallada muerta en un descampado de Las Heras, Merlo. Había desaparecido el miércoles 8/4/26 al no ingresar a su escuela.
La última vez que fue vista con vida fue el miércoles 8/4/26 a las 7.10, cuando caminó junto a su hermana hasta la Escuela Secundaria N° 16 Manuel Belgrano, en Merlo. En la puerta, le dijo que entraría más tarde porque debía encontrarse con una amiga. No volvió a ingresar.
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Cómo reconstruyeron los últimos movimientos de Maitena Garófalo
Las cámaras de seguridad fueron clave para seguirle el rastro. Una primera grabación la captó a las 8.19 caminando sola por las calles Bicentenario y Perú, a siete cuadras de la escuela. Una segunda imagen la ubicó a las 9.00 en la estación Kilómetro 34,5 de la Línea Sarmiento.
Al ingresar a la vivienda de la familia, efectivos policiales encontraron nueve cartas manuscritas donde la joven se despedía de amigos y familiares. También dejó un video en el que se la veía en estado de profunda depresión, y correos electrónicos programados para ser enviados en fechas futuras.
"Maitena tenía planeado todo. Dejó cartas, el celular y su clave, mails programados para su familia para que los reciban en determinada fecha", relató Noelia, amiga de la madre, en diálogo con la prensa.
El rol del celular y los mensajes que preocuparon
Durante las primeras horas de la búsqueda, el peritaje del teléfono de Maitena reveló conversaciones con personas que, según declaraciones iniciales, la hostigaban y la incitaban a hacerse daño. Sin embargo, fuentes de la investigación descartaron luego la existencia de esos mensajes, lo que descartó también la hipótesis del contacto con extranjeros.
El foco de la investigación se trasladó a la salud mental de la adolescente: habría atravesado un cuadro de depresión severa en las semanas previas a su desaparición.
Los expertos señalan que señales como el aislamiento, cambios bruscos de humor, despedidas encubiertas o el "arreglo de asuntos pendientes" —como programar mensajes o dejar cartas— son indicadores de que requieren intervención inmediata.
Si estás atravesando una situación difícil: El Centro de Asistencia al Suicida puede atenderte al 135 (gratuito, las 24 hs). También podés comunicarte con el 0800-999-0135 desde cualquier punto del país.
El contexto: una semana marcada por tragedias en menores
La muerte de Maitena se produce en una semana especialmente dolorosa para la Argentina en materia de violencia y tragedias que involucran a menores. En Santa Fe, una familia enfrenta el asesinato de un niño a manos de un compañero. En el conurbano, el caso de Enzo Pérez volvió a poner en debate el abuso infantil.
Los especialistas advierten que la visibilización mediática de estos casos puede tener un efecto doble: genera conciencia, pero también puede producir un efecto contagio si no se aborda con responsabilidad periodística y protocolo de prevención.
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