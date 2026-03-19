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MINISTERIO CUESTIONADO

Reclamo de la oposición por el aumento de la tasa de suicidios

Desde el Congreso, la oposición presiona por el avance de los suicidios y la crisis de salud mental. Considera que una de las causas es el "contexto económico".

19 de marzo de 2026 - 19:26
Baja de la edad de imputabilidad: Enfoque entre justicia y prevención.

Baja de la edad de imputabilidad: Enfoque entre justicia y prevención.

Foto: NA 20/02/2026

La crisis de salud mental escaló al Congreso. En medio de un contexto económico delicado y creciente malestar social, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno explicaciones urgentes por el aumento de la tasa de suicidios en el país.

La iniciativa apunta directamente al Poder Ejecutivo y, en particular, al ministerio de Salud: el objetivo es conocer qué políticas se están implementando —si es que existen— frente a un fenómeno que ya genera alarma en distintos sectores.

Reclamo con tono crítico

Valdés no suavizó el diagnóstico: “La crisis de salud mental es alarmante y el Estado no puede mirar para otro lado”, advirtió, y dejó una pregunta implícita que tensiona al oficialismo: "si hay una estrategia concreta o si, por el contrario, hay abandono".

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"Hay una tendencia de cuadros severos y recurrencia a la internación de pacientes jóvenes sin comorbilidades", afirman desde la Patagonia.
Reclamo de explicaciones al ejecutivo por las tasas de suicidios que tocan mayormente a jóvenes

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¿Qué explicaciones exigen?

El pedido de informes no es menor. Incluye puntos sensibles:

  • Presupuesto asignado y ejecución real en salud mental

  • Funcionamiento de la Dirección Nacional de Salud Mental

  • Aplicación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio

  • Acceso a medicamentos

  • Estado de programas y posibles recortes

  • Rol del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA)

  • Situación de residencias y redes de atención

Además, quieren saber si el Estado tiene previsto algún tipo de asistencia para las familias afectadas.

Problema que crece en jóvenes

En los fundamentos del proyecto, el legislador opositor advierte sobre un escenario de “alta vulnerabilidad emocional”, con aumento de consultas, internaciones y consumos problemáticos.

El dato más sensible: el crecimiento de los suicidios y los intentos de suicidio, especialmente entre jóvenes, un indicador que suele encender alertas sanitarias a nivel global.

Ajuste, crisis y salud mental

Valdés también vinculó la problemática con el contexto económico:

El deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y el desfinanciamiento de políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud mental El deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y el desfinanciamiento de políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud mental

Para la oposición, no se trata solo de un tema sanitario, sino de un efecto colateral del ajuste.

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