Reclamo de la oposición por el aumento de la tasa de suicidios

Problema que crece en jóvenes

En los fundamentos del proyecto, el legislador opositor advierte sobre un escenario de “alta vulnerabilidad emocional”, con aumento de consultas, internaciones y consumos problemáticos.

El dato más sensible: el crecimiento de los suicidios y los intentos de suicidio, especialmente entre jóvenes, un indicador que suele encender alertas sanitarias a nivel global.

Ajuste, crisis y salud mental

Valdés también vinculó la problemática con el contexto económico:

El deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y el desfinanciamiento de políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud mental El deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y el desfinanciamiento de políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud mental

Para la oposición, no se trata solo de un tema sanitario, sino de un efecto colateral del ajuste.

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