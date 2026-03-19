La crisis de salud mental escaló al Congreso. En medio de un contexto económico delicado y creciente malestar social, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno explicaciones urgentes por el aumento de la tasa de suicidios en el país.
MINISTERIO CUESTIONADO
Reclamo de la oposición por el aumento de la tasa de suicidios
Desde el Congreso, la oposición presiona por el avance de los suicidios y la crisis de salud mental. Considera que una de las causas es el "contexto económico".
La iniciativa apunta directamente al Poder Ejecutivo y, en particular, al ministerio de Salud: el objetivo es conocer qué políticas se están implementando —si es que existen— frente a un fenómeno que ya genera alarma en distintos sectores.
Reclamo con tono crítico
Valdés no suavizó el diagnóstico: “La crisis de salud mental es alarmante y el Estado no puede mirar para otro lado”, advirtió, y dejó una pregunta implícita que tensiona al oficialismo: "si hay una estrategia concreta o si, por el contrario, hay abandono".
¿Qué explicaciones exigen?
El pedido de informes no es menor. Incluye puntos sensibles:
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Presupuesto asignado y ejecución real en salud mental
Funcionamiento de la Dirección Nacional de Salud Mental
Aplicación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio
Acceso a medicamentos
Estado de programas y posibles recortes
Rol del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA)
Situación de residencias y redes de atención
Además, quieren saber si el Estado tiene previsto algún tipo de asistencia para las familias afectadas.
Problema que crece en jóvenes
En los fundamentos del proyecto, el legislador opositor advierte sobre un escenario de “alta vulnerabilidad emocional”, con aumento de consultas, internaciones y consumos problemáticos.
El dato más sensible: el crecimiento de los suicidios y los intentos de suicidio, especialmente entre jóvenes, un indicador que suele encender alertas sanitarias a nivel global.
Ajuste, crisis y salud mental
Valdés también vinculó la problemática con el contexto económico:
Para la oposición, no se trata solo de un tema sanitario, sino de un efecto colateral del ajuste.
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