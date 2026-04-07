Un dato que ilustra la magnitud del problema: en una de las conversaciones del estudio, un chatbot le sugirió a un tester que había reportado cortarse como forma de alivio cómo esconder las cicatrices. En otro caso, ante síntomas de trastorno alimentario, el chatbot dio consejos de dieta y ejercicio.

IA-salud-mental-U24 Miles de jóvenes buscan contención en algoritmos que todavía no logran reconocer señales críticas de riesgo.

¿Por qué recurren a la IA para apoyo emocional?

El estudio de Stanford y Common Sense Media encontró que tres cuartos de los adolescentes usan chatbots de compañía con IA. No es una elección irracional: muchos lo hacen porque no tienen otra opción.

"Llevo casi dos años en lista de espera para acceder a terapia y esto es lo que uso para sobrellevarlo", escribió un adolescente en Reddit durante una conversación sobre el uso de chatbots. Es una frase que resume una crisis de acceso a salud mental que la IA no creó, pero en la que claramente está interviniendo, bien o mal.

¿Alcanzan los cambios que anunció Google?

Los investigadores de Common Sense Media reconocieron que las empresas han implementado mejoras y que notaron avances durante el estudio, pero fueron claros: los chatbots todavía no son seguros para adolescentes en situaciones de crisis de salud mental.

Esta actualización de Google es un avance, pero sigue siendo algo preocupante. Los chatbots responden bien en conversaciones cortas y directas, pero sus salvaguardas se debilitan en intercambios largos que imitan el uso real. Y son precisamente esas conversaciones extendidas, las que más se parecen a lo que haría un adolescente solo a la madrugada, las más riesgosas.

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