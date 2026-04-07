Imagina unos anteojos que suenan como auriculares, ven como una cámara, hablan con una inteligencia artificial y entienden lo que estás mirando. No es ciencia ficción: ya están en las vidrieras. La pregunta que empieza a hacerse la industria tecnológica global es si van a reemplazar al celular y cuándo.
IA EN TUS ANTEOJOS
¿Adiós al celular? Por qué 2026 es el año en que los lentes inteligentes cambiarán todo
Meta, Samsung, Google y Apple están en carrera para reemplazar el celular con lentes con IA. Por qué este año puede ser el punto de quiebre.
Meta lanza lentes para quien usa anteojos de receta
A finales de marzo de 2026, Meta anunció los Ray-Ban Meta Blayzer y Scriber, sus primeros modelos diseñados específicamente para personas que necesitan graduación. Con marcos más delgados, bisagras de sobreextensión, almohadillas nasales intercambiables y puntas de patilla ajustables por ópticos, apuntan a que el usuario los use como si fueran sus anteojos de siempre.
Están disponibles para pre-order desde el 31 de marzo de 2026 en Meta.com y Ray-Ban.com, a partir de 499 dólares. Llegarán a ópticas en EE.UU. y mercados internacionales selectos a partir del 14 de abril.
Esto no es menor: según IDC, el mercado global de realidad extendida (XR) creció un 44,4% en 2025, impulsado principalmente por las gafas inteligentes. Meta lideró el mercado con una cuota del 72,2%, gracias a su alianza con EssilorLuxottica y al éxito de las Ray-Ban Meta. Para 2026, IDC proyecta un crecimiento adicional del 33,5%, con la mayor parte proveniente de gafas inteligentes sin pantalla. El objetivo de Meta es claro: que la próxima vez que alguien vaya a la óptica, elija un par con IA en vez de uno común.
La pulsera que lee tus músculos: el control sin manos
Junto con sus lentes con pantalla, los Ray-Ban Display, lanzados el 17 de septiembre de 2025, Meta incluyó la Neural Band: una pulsera que detecta las señales eléctricas de los músculos de la muñeca usando una tecnología llamada electromiografía (EMG).
El resultado es que podés controlar los lentes con gestos sutiles de los dedos, sin tocar nada ni hablar. La pulsera viene incluida con los lentes, junto a un estuche de carga compacto.
Samsung y Google entran al mercado en 2026
Samsung ya lanzó su headset Galaxy XR en octubre de 2025, con pantalla 4K y el asistente Gemini de Google integrado. Pero lo importante viene ahora: están preparando gafas inteligentes más livianas, sin pantalla, diseñadas junto a las marcas de moda Warby Parker y Gentle Monster.
Funcionarán con el mismo sistema de Google que lleva el Galaxy XR, incluyendo Gemini como asistente de IA. Samsung no confirmó cuándo saldrán exactamente, pero busca competir contra las Ray-Ban Meta con un producto que combine tecnología y diseño de moda.
Apple: rumores de preparativos
Apple sigue sin anunciar nada de forma oficial. Según reportes de la cadena de suministro y filtraciones, la empresa estaría reorganizando proveedores ópticos en Taiwán y se especula con un posible anuncio en la WWDC de junio de 2026. Sin embargo, todo esto permanece en el terreno de los rumores. Si llegan a lanzarse, el mercado estima que sería recién en 2027.
El debate que nadie esperaba: ¿quién es dueño de lo que ves y sentís?
El crecimiento de estos dispositivos abrió una discusión legal y ética que avanza en paralelo. El 24 de septiembre de 2025, senadores de Estados Unidos presentaron la MIND Act, una ley que le pide a la Comisión Federal de Comercio que investigue cómo proteger los datos neuronales, esas señales de actividad cerebral que pueden revelar pensamientos, emociones o patrones de decisión, contra el uso comercial no consentido.
La idea es establecer reglas de privacidad, exigir transparencia y evitar que empresas se aprovechen de esta información mientras la tecnología avanza.La pregunta de fondo es concreta: si un lente sabe hacia dónde mirás y una pulsera detecta tus reacciones musculares, ¿puede esa información usarse para mostrarte publicidad basada en tus respuestas subconscientes?
Por ahora, las leyes van más lento que la tecnología. Colorado, California, Montana y Connecticut ya aprobaron leyes que tratan los datos neuronales como información sensible, pero a nivel federal todavía no existe un marco completo.
¿El smartphone tiene los días contados?
Todavía no. Pero por primera vez, la pregunta tiene sentido. Los lentes inteligentes de 2026 no son el reemplazo del celular: son el primer paso serio hacia ese reemplazo. Tienen cámara, IA, audio y, en algunos casos, pantalla. Lo que no tienen aún es la potencia y la autonomía para funcionar completamente solos.
Lo que sí está claro es que el mercado se movió: Meta vende, Samsung entra, Google apuesta y Apple prepara su jugada. Los anteojos con IA dejaron de ser un experimento para convertirse en la próxima gran plataforma.
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