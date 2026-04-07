¿Adiós al celular? Por qué 2026 es el año en que los lentes inteligentes cambiarán todo

La pulsera que lee tus músculos: el control sin manos

Junto con sus lentes con pantalla, los Ray-Ban Display, lanzados el 17 de septiembre de 2025, Meta incluyó la Neural Band: una pulsera que detecta las señales eléctricas de los músculos de la muñeca usando una tecnología llamada electromiografía (EMG).

El resultado es que podés controlar los lentes con gestos sutiles de los dedos, sin tocar nada ni hablar. La pulsera viene incluida con los lentes, junto a un estuche de carga compacto.

Meta Ray-Ban Display Los Ray-Ban Display de Meta incluyen la Neural Band, una pulsera que lee las señales musculares de la muñeca para controlar los lentes sin tocar el celular.

Samsung y Google entran al mercado en 2026

Samsung ya lanzó su headset Galaxy XR en octubre de 2025, con pantalla 4K y el asistente Gemini de Google integrado. Pero lo importante viene ahora: están preparando gafas inteligentes más livianas, sin pantalla, diseñadas junto a las marcas de moda Warby Parker y Gentle Monster.

Funcionarán con el mismo sistema de Google que lleva el Galaxy XR, incluyendo Gemini como asistente de IA. Samsung no confirmó cuándo saldrán exactamente, pero busca competir contra las Ray-Ban Meta con un producto que combine tecnología y diseño de moda.

Apple: rumores de preparativos

Apple sigue sin anunciar nada de forma oficial. Según reportes de la cadena de suministro y filtraciones, la empresa estaría reorganizando proveedores ópticos en Taiwán y se especula con un posible anuncio en la WWDC de junio de 2026. Sin embargo, todo esto permanece en el terreno de los rumores. Si llegan a lanzarse, el mercado estima que sería recién en 2027.

El debate que nadie esperaba: ¿quién es dueño de lo que ves y sentís?

El crecimiento de estos dispositivos abrió una discusión legal y ética que avanza en paralelo. El 24 de septiembre de 2025, senadores de Estados Unidos presentaron la MIND Act, una ley que le pide a la Comisión Federal de Comercio que investigue cómo proteger los datos neuronales, esas señales de actividad cerebral que pueden revelar pensamientos, emociones o patrones de decisión, contra el uso comercial no consentido.

La idea es establecer reglas de privacidad, exigir transparencia y evitar que empresas se aprovechen de esta información mientras la tecnología avanza.La pregunta de fondo es concreta: si un lente sabe hacia dónde mirás y una pulsera detecta tus reacciones musculares, ¿puede esa información usarse para mostrarte publicidad basada en tus respuestas subconscientes?

Por ahora, las leyes van más lento que la tecnología. Colorado, California, Montana y Connecticut ya aprobaron leyes que tratan los datos neuronales como información sensible, pero a nivel federal todavía no existe un marco completo.

¿El smartphone tiene los días contados?

Todavía no. Pero por primera vez, la pregunta tiene sentido. Los lentes inteligentes de 2026 no son el reemplazo del celular: son el primer paso serio hacia ese reemplazo. Tienen cámara, IA, audio y, en algunos casos, pantalla. Lo que no tienen aún es la potencia y la autonomía para funcionar completamente solos.

Lo que sí está claro es que el mercado se movió: Meta vende, Samsung entra, Google apuesta y Apple prepara su jugada. Los anteojos con IA dejaron de ser un experimento para convertirse en la próxima gran plataforma.

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