Kanye West intenta frenar la polémica del Wireless reuniéndose con la comunidad judía de UK

“He estado siguiendo la conversación sobre el Wireless y quiero abordarla directamente. Mi único objetivo es ir a Londres y ofrecer un show de cambio, llevando unidad, paz y amor a través de mi música. Agradecería la oportunidad de reunirme en persona con miembros de la comunidad judía del Reino Unido para escucharles”, escribió el rapero.

En el mismo mensaje, West reconoció que las palabras por sí solas no alcanzan para reparar el daño provocado en los últimos años. “Sé que las palabras no son suficientes. Tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos, aquí estoy”, añadió.

Kanye West comunicado del Wireless festival Kanye West y la activista conservadora Candace Owens luciendo camisetas “White Lives Matter” en París, un gesto que generó críticas dentro de la industria cultural y política.

El comunicado forma parte de una carta más extensa publicada por el artista, en la que vuelve a intentar reconstruir su imagen pública después de una serie de controversias que derivaron en rupturas comerciales y fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

Presión política en UK y marcas que se bajan del festival

La polémica en torno a la presencia de Kanye West en el Wireless Festival ya trascendió el ámbito musical y llegó al terreno político en Reino Unido. En los últimos días, distintas figuras del gobierno británico cuestionaron públicamente la decisión de contratar al artista como cabeza de cartel del evento.

El propio primer ministro, Keir Starmer, calificó como “profundamente preocupante” que el rapero haya sido invitado a participar en el festival pese a su historial de declaraciones antisemitas y elogios al nazismo. A esa postura se sumó el alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien también criticó las declaraciones del músico, aunque aclaró que el Ayuntamiento no participa en la organización del evento.

El debate incluso alcanzó al gabinete británico. El secretario de Salud, Wes Streeting, cuestionó públicamente la presencia de West en el cartel del festival y planteó que existen muchos otros artistas que podrían ocupar ese espacio sin arrastrar una polémica similar. En paralelo, medios británicos como The Times revelaron que dentro del gobierno se analiza si la entrada del artista al país podría ser revisada bajo las normas migratorias que permiten impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros cuando su presencia no se considera beneficiosa para el interés público.

Mientras tanto, la controversia también comenzó a impactar en el plano empresarial. En medio del debate por la contratación de West, gigantes corporativos como Pepsi y Diageo (dos de los patrocinadores históricos del Wireless Festival) decidieron retirar su apoyo al evento, un movimiento que refleja hasta qué punto la discusión alrededor del rapero ya empezó a tener consecuencias directas para la organización del festival.

Un historial de polémicas que aún pesa sobre su carrera

Las nuevas disculpas de Kanye West llegan después de varios años marcados por episodios que dañaron profundamente su imagen pública y su relación con marcas, instituciones culturales y parte de su propio público.

Entre los momentos más recordados aparece la polémica de 2022, cuando el artista presentó en la Semana de la Moda de París camisetas con la frase “White Lives Matter”, un eslogan asociado a grupos que rechazan el movimiento Black Lives Matter, surgido tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos en 2020. Aquella aparición generó un fuerte rechazo dentro de la industria cultural y política.

kanye-west-candace-owens.jpg Kanye West y la activista conservadora Candace Owens luciendo camisetas “White Lives Matter” en París, un gesto que generó críticas dentro de la industria cultural y política.

A eso se sumaron posteriormente declaraciones consideradas antisemitas, la difusión de contenidos vinculados a símbolos nazis e incluso la publicación en su web de productos con una esvástica. En ese contexto también apareció la canción “Hail Hitler”, otro episodio que volvió a encender las críticas hacia el artista.

Las controversias tuvieron además consecuencias directas en el mundo empresarial. Varias marcas internacionales decidieron romper sus vínculos con el músico, entre ellas Adidas, que puso fin a su millonaria colaboración con la línea Yeezy después de años de relación comercial.

En enero de este año, West intentó iniciar un proceso de reconciliación pública con una carta abierta publicada en The Wall Street Journal, donde pidió perdón por sus expresiones antisemitas y aseguró que actualmente atraviesa un proceso personal de cambio. Sin embargo, la polémica que ahora rodea al Wireless Festival demuestra que el debate en torno a su figura sigue lejos de cerrarse.

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