Migue Granados le puso paños fríos al conflicto del streaming y destacó a Nicolás Occhiato

Ángel de Brito disparó contra Migue Granados y elogió a Nicolás Occhiato

Hace algunos días Ángel de Brito cruzó a Migue Granados y aprovechó para elogiar a Nicolás Occhiato en medio de la guerra del streaming entre LUZU TV y OLGA.

Después de que el rosarino se negara a dar una nota para el programa Infama de América TV, el conductor de LAM explotó. Lejos de esquivar la controversia, el conductor respondió con su estilo frontal y calificó su argumento como una excusa y además consideró que "cancherearon todos cuando arrancaron" y señaló que "cada vez son más la tele".

"Perdieron todo lo genuino que tenía al principio el streaming y lo que ellos predicaban además", expresó molesto con la situación.

Asimismo, lanzó con furia: "Tan mal estás del ego si a mí me gusta más Nico Occhiato que él?". "Nico me parece un genio directamente, inventó todo esto", siguió y arremetió: "Una galaxia le saca".

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