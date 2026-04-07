En la tarde del lunes (06/04) Migue Granados, creador del canal de streaming OLGA, estuvo como invitado en el programa Sálvese quien pueda y en diálogo con Yanina Latorre aprovechó para elogiar a Nicolás Occhiato, líder de LUZU TV, su principal competidor.
"NOS DEMOSTRÓ QUE SE PODÍA HACER"
Migue Granados le puso paños fríos al conflicto del streaming y destacó a Nicolás Occhiato
En medio de la disputa entre LUZU TV Y OLGA, Migue Granados fue como invitado al programa de Yanina Latorre y elogió a su principal competidor.
En primer lugar el conductor recordó cuando fue de invitado al producto creado por el joven empresario y reconoció: "Me encantó". "Yo siempre digo que el loco, que Nicolás, nos demostró que se podía hacer algo sin necesitar de un monstruo atrás como es un América, un Telefe", confesó.
De todos modos también se jactó de que en sus producciones tratan de volcarse más a lo cultural como fue el "Spinetta Day" organizado en el Teatro Colón. "En nuestro caso tratamos de hacer cosas que la mayoría de las veces hacen ruido", explicó.
Ángel de Brito disparó contra Migue Granados y elogió a Nicolás Occhiato
Hace algunos días Ángel de Brito cruzó a Migue Granados y aprovechó para elogiar a Nicolás Occhiato en medio de la guerra del streaming entre LUZU TV y OLGA.
Después de que el rosarino se negara a dar una nota para el programa Infama de América TV, el conductor de LAM explotó. Lejos de esquivar la controversia, el conductor respondió con su estilo frontal y calificó su argumento como una excusa y además consideró que "cancherearon todos cuando arrancaron" y señaló que "cada vez son más la tele".
"Perdieron todo lo genuino que tenía al principio el streaming y lo que ellos predicaban además", expresó molesto con la situación.
Asimismo, lanzó con furia: "Tan mal estás del ego si a mí me gusta más Nico Occhiato que él?". "Nico me parece un genio directamente, inventó todo esto", siguió y arremetió: "Una galaxia le saca".
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