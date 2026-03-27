El pueblo de Buenos Aires que enamora con el mejor restaurante de campo

Entre fileteados, cuadros, adornos campestres y muchísimo cariño por el pueblo, La Pituca se caracteriza por hacer comidas bien autóctonas como carnes, picadas y empanadas fritas. Un lugar en el cual todos quieren comer y sin duda el lugar que tenés que visitar este otoño.

El restaurante abre únicamente fines de semana y feriados, recibiendo a turistas de todas partes de Buenos Aires y también a locales que quieren descubrir la experiencia. Un lugar acogedor, lleno de recuerdos y con una visión extraordinaria.

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