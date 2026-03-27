Buenos Aires cuenta con muchos pueblos sumamente pintorescos en los cuales se puede disfrutar del aire libre, la tranquilidad y también comida riquísima en un entorno rural o campestre mientras se hace turismo. Este destino está a pocos minutos del centro y enamora a todos aquellos que lo visitan.
IDEAL
El pueblo de Buenos Aires que enamora con el mejor restaurante de campo
Para hacer una escapada o conocer lugares nuevos, este pueblo ubicado en Buenos Aires es ideal para hacer turismo y comer rico.
Además de recorrer un pueblo, caminar sus calles, observar su historia y respirar el aire puro, también es necesario comer cosas ricas en un entorno natural o rural. Así la experiencia es mucho más completa. Por esa razón los restaurantes de campo se volvieron tan masivos últimamente.
Un pueblo de Buenos Aires con un restaurante espectacular
En el partido de Chivilcoy, a unas dos horas y media en auto desde Capital Federal, está Ramón Biaus. Este pueblo poco conocido, pero muy pintoresco, está tomando mucha más notoriedad por un restaurante excepcional que todos visitan y elogian.
La Pituca es un restaurante y almacén de campo que es todo lo que uno imagina cuando piensa en un lugar de estas características. La decoración es muy fiel al ambiente exterior, tiene detalles únicos que te hacen sentir en un espacio rural y la comida es deliciosa.
Esta parrilla revivió completamente a Ramón Biaus, un pueblo olvidado por el cual apostaron a lo grande y pusieron todo de sí para que reflote. En un antiguo almacén abrió esta parrilla a mediados de 2025, la cual siempre tiene gente y se convirtió en el furor de este destino.
Entre fileteados, cuadros, adornos campestres y muchísimo cariño por el pueblo, La Pituca se caracteriza por hacer comidas bien autóctonas como carnes, picadas y empanadas fritas. Un lugar en el cual todos quieren comer y sin duda el lugar que tenés que visitar este otoño.
El restaurante abre únicamente fines de semana y feriados, recibiendo a turistas de todas partes de Buenos Aires y también a locales que quieren descubrir la experiencia. Un lugar acogedor, lleno de recuerdos y con una visión extraordinaria.
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