Finde en Rosario: Ciclo Tatuadoras, Sunset y homenaje a Los Redondos

Con ingreso por calle Crespo, el evento contará con DJ set en vivo y una experiencia gastronómica a cargo de los locales Churrasquito y Pandy’s Panadería, que ofrecerán una selección especial de productos, en un plan que ya se convirtió en un clásico para quienes buscan disfrutar la ciudad de una manera distinta.

* Viernes a las 19. Gratis.

Homenaje a Los Redondos en Distrito Siete

Lejos del tributo imitativo, recrea el clima emocional de las históricas misas ricoteras con fidelidad sonora, puesta cuidada y una experiencia colectiva donde el público es protagonista.

* VIernes a las 21.30. Precios de $11.000 en adelante.

Embed - Malos Amos | Homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota on Instagram: "No somos Los Redondos… Pero cuando hacemos sonar los himnos... la ceremonia ricotera sigue viva. Una noche para cantar, saltar y volver a encontrarnos con esas canciones que nos marcaron la vida. 27.03 Malos Amos en vivo Conseguí tu anticipada en: - @alcohol.rockeria (Mitre 876) - @ladagarock (Sarmiento 736) - D7entradas.com.ar - Link en Bio Si sabés de qué se trata… nos vemos en el pogo. #MalosAmos #Redondos #RockArgentino #Pogo #Ricoteros RosarioRock LosRedondos RockNacional" View this post on Instagram

La banda Sabinera en Teatro La Comedia

Bajo el lema "Giramos cuando el jefe descansa, buscando valientes que quieran cantar con nosotros", la auténtica banda de Joaquín Sabina continúa celebrando el cancionero del artista español, luego de que el mismo se despidiera de los escenarios.

Integrada por Mara Barros en voz, Jaime Asúa en guitarra, Paco Beneyto en batería, Laura Gómez Palma en bajo y Antonio García de Diego en teclados la formación de la banda cuenta con un seleccionado de artistas que conocen como pocos el universo musical de Joaquín Sabina. Cuando el poeta se retiraba a cambiar de vestuario ellos tomaban el escenario con absoluta libertad. En esas apariciones ya dejaron su marca: fluyen, se divierten y, fundamentalmente, transmiten muchísimo, ofreciendo interpretaciones únicas de los grandes himnos sabineros, con una conexión genuina con el público y un profundo respeto por la obra.

* Sábado a las 21. Entradas a partir de $7.000.

Pablo Agustín en Teatro Brodway

Reírse de la desgracia es una bendición. Una bendición que puede llevar 10 años de terapia alcanzar. Criado por lobos es una obra donde el protagonista, Pablo, cuenta su particular historia, infancia y traumas de manera sarcástica, humorística y sanadora. Somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello.

* Viernes a las 21. Entradas desde $36.000.

Calle recreativa

El circuito contempla 35 km libres de autos, motos y transporte urbano para caminar, correr, patinar, andar en bici o rollers. Las calles que la componen son: Av. de la Costa (de Rioja a Bv. Avellaneda), Bv. Oroño (de Av. de la Costa a Bv. 27 de Febrero); Bv. 27 de Febrero (de Bv. Oroño a San Martín); Av. San Martín (de Bv. 27 de Febrero hasta Av. del Rosario).

Se trata de una alternativa masiva de convivencia, encuentro, esparcimiento, vida saludable, actividad física y movilidad activa para toda la ciudadanía. Brinda un espacio público ordenado, aprovechado por todas las edades.

* Domingo de 8.30 a 12.30.

image Un clásico de la ciudad.

Entretenimiento para los más chicos

OTA. Teatro para bebés en La Orilla Infinita

En el medio de las olas y por el fondo del mar: OTA, la tortuga grandota, busca su casa, donde estará?

Destinada a bebés de 0 a 3 años.

* Sábado a las 16. Valor $15.000.

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