El pueblo a 2 horas de Buenos Aires con la mejor parrilla

San Andrés de Giles es uno de esos pueblos que la gente de Buenos Aires todavía tiene en secreto y que vale la pena descubrir antes de que se llene de turistas. Con propuestas como Estancia Chica, tiene argumentos de sobra para competir con destinos mucho más conocidos de la provincia.

Este fin de semana largo no dudes en visitar uno de los pueblos más lindos y pintorescos de la provincia, con calles tranquilas y un ambiente único que enamora a cualquiera. Sin duda es de los que más se eligen a la hora de hacer una escapada exprés.

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