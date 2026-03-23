Si sos de los que necesitan escapar del ruido de Buenos Aires aunque sea un fin de semana, este pueblo tranquilo tiene todo para desenchufarse y hacer turismo: calles sin apuro, aire limpio y una parrilla que vale el viaje por sí sola. Sí, de esas parrillas donde el humo del asado te recibe antes de bajarte del auto.
FINDE LARGO
El pueblo a 2 horas de Buenos Aires con la mejor parrilla
Un pueblo de Buenos Aires bastante conocido tiene una parrilla que es un manjar y la tranquilidad que mereces en este fin de semana largo.
A solo dos horas de CABA, existe un destino que no intenta ser más de lo que es, y eso es exactamente su mayor atractivo. Lejos del ritmo frenético de la ciudad, acá el plan del día se construye tranquilo: un mate a la mañana, una caminata sin destino fijo y una sobremesa que se puede estirar todo lo que uno quiera.
El pueblo que enamora: una joya cerca de Buenos Aires
San Andrés de Giles se lleva todos los aplausos. Y si hay un lugar que resume todo lo bueno de este destino, ese es Estancia Chica. Esta estancia combina gastronomía de primer nivel con un espacio pensado para disfrutar en familia. La carta incluye asado premium, achuras y carnes jugosas preparadas con el tiempo y el cuidado que este tipo de cocina merece.
El predio cuenta con granja con animales, juegos para chicos y pileta, lo que la convierte en una opción ideal para llevar a toda la familia sin que nadie se aburra. Los más chicos pueden recorrer la granja mientras los grandes esperan el asado. Después del almuerzo la pileta es el cierre perfecto para una tarde cálida hasta que empiece el otoño.
Llegar desde Buenos Aires es muy sencillo. La distancia es corta y el camino tranquilo, lo que hace que el viaje en sí ya sea parte de la experiencia. Se puede ir y volver en el día, aunque quedarse a dormir en el pueblo siempre suma.
San Andrés de Giles es uno de esos pueblos que la gente de Buenos Aires todavía tiene en secreto y que vale la pena descubrir antes de que se llene de turistas. Con propuestas como Estancia Chica, tiene argumentos de sobra para competir con destinos mucho más conocidos de la provincia.
Este fin de semana largo no dudes en visitar uno de los pueblos más lindos y pintorescos de la provincia, con calles tranquilas y un ambiente único que enamora a cualquiera. Sin duda es de los que más se eligen a la hora de hacer una escapada exprés.
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