Finde en Córdoba: Ciclismo, artesanías y más en marzo

En el plano teatral aparece “Frida y Diego, una pincelada de amor”. La obra relata la relación entre la artista mexicana y su amor más famoso, atravesando sus desventuras.

La función tendrá lugar en el Teatro Ciudad de las Artes. Las entradas se comercializan vía web.

Además, para los amantes de la electrónica asoma la opción de Sébastien Léger & Roy Rosenfeld. Los DJ’s se presentarán en La Estación para una noche a pura música en una de las citas más esperadas del año.

Las entradas se comercializan vía web.

Teatro del Libertador.jpg

Sábado 28 de marzo

Los platos fuertes de la grilla del fin de semana en Córdoba están programados para el sábado. Ese día, se va a desarrollar la 43° Feria Internacional de Artesanías, convocando a artistas de todo el mundo que presentarán sus obras y objetos en el Complejo Ferial Córdoba.

Además, desembarcará en Quality Espacio el show internacional de percusión y música Mayumaná – Currents. Con más de 40 países recorridos, el conjunto de percusiones llega a Córdoba para desplegar su repertorio.

Mientras tanto, en el Teatro Libertador San Martín tendrá lugar el concierto de Lucía Luque y Néstor junto al Trío Criollo y Camerata Luque. Esta fusión de música popular y clásica propone una combinación única para despertar todos los sentidos.

Las entradas se comercializan vía web y en las puertas del teatro.

Domingo 29 de marzo

Para cerrar el fin de semana, llega Mujeres al Piano, una propuesta de seis pianistas reconocidas como María Victoria Asurmendi, Daniela García, Daniela Mercado, Virginia Piscitelli, Mariana Rochietti y Nora Sarmoria. Tendrá lugar en el Teatro Libertador San Martín, con entrada vía web.

“En el marco del Mes de la Mujer, ofrecerán un repertorio de reversiones de clásicos latinoamericanos y de habla hispana, con un formato acústico que destaca la calidez y la potencia de sus voces. La propuesta, de entrada gratuita, invita a disfrutar de una experiencia musical íntima y con identidad femenina”, explicaron los organizadores.

Además, San Francisco será sede de Llenate el Mate con Rock, una propuesta de festival novedosa que combina rock y mate. “La apertura de la 11 edición del ciclo contará con la participación estelar de la banda Corvex, liderada por Marcelo “Corvata” Corvalán, ex integrante de los grupos CARAJO y A.N.I.M.A.L, quienes serán los encargados de cerrar la primera fecha del “Llenate el Mate de Rock”. Además se presentarán cuatro bandas de San Francisco: Alma Blues, Duplex, Perro Cacique y Bardo”, indicaron desde la organización.

La entrada es libre y gratuita.

Otras noticias de Urgente24

Insólito: Condenada a prisión perpetua por asesinar a una niña, le dan domiciliaria para cuidar a otra

Se duplicó la cantidad de jubilados que trabajan en la era Milei

La PSA ingresó en la TV Pública para buscar contratos de Marcelo Grandío

Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva