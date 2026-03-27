Finde en AMBA: AC/DC, Tan Biónica, feria de gastronomía y más

Dejando de lado los recitales, hay una propuesta gratuita y para toda la familia. Se llama Experiencia BA y es una feria gastronómica que tendrá lugar en el Parque Thays de Palermo. La misma se llevará a cabo el sábado 28 desde las 13 hasta la 01. 12 horas donde vas a disfrutar de buenos foodtrucks y puestos de comida, DJ’s, bandas en vivo y precios muy accesibles.