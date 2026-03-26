Una miniserie que está en Netflix volvió a ganar notoriedad a pesar de haberse estrenado hace tiempo. Se trata de una producción bastante aclamada de la plataforma donde el crimen, el drama y la ciencia ficción se apoderan de cada uno de sus 6 episodios. Ideal para verla en una sola tarde.
ARRASA
Tiene 6 capítulos y es la miniserie que todos miran en una noche
Esta miniserie de apenas 6 episodios se convirtió en un verdadero furor de Netflix, donde el drama y el crimen toman protagonismo.
Hay series que son ideales para maratonear en el sillón y terminarlas en una sola tarde o noche. Esta es una de ellas y, a pesar de haberse estrenado hace ya tres años, sigue más vigente que nunca envolviendo a todos en una historia llena de dramatismo y muchísima intriga.
Una miniserie para maratonear sin parar
En Netflix se destaca la miniserie francesa llamada Vórtice, la cual se estrenó en 2023 y sigue más viva que nunca. A lo largo de sus 6 capítulos te envuelve en una atmósfera llena de incertidumbre, intensidad y dramatismo. Es de esas producciones cortas que no querés pausar ni un solo momento.
La trama sigue a Ludovic Béguin,un policía que no sabe qué hacer tras la muerte de su esposa. Todo cambia cuando, por medio de un fallo en una realidad virtual, se contacta con ella. Es en ese momento cuando lo intenta todo para evitar que esta muera.
Se trata de una ficción que sin duda atrapa a cualquiera desde el primer momento con varios tópicos como la desesperación por la muerte de alguien, el dramatismo de las escenas, la incertidumbre por lo que ocurrirá y también la ciencia ficción que hace todo mucho más impresionante.
Cada uno de los capítulos es mejor que el anterior, dejando al usuario al borde del sillón y sin ganas de pausar la serie ni un solo segundo. Es ideal para maratonear sin parar y recomendarla a todos porque te lleva a olvidarte de todo por un rato.
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