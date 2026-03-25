Harry Potter en HBO estrenó tráiler: Fecha, reparto y la polémica con Snape

El nuevo elenco: caras frescas y grandes nombres

Los tres protagonistas infantiles son actores completamente nuevos:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

como Harry Potter Arabella Stanton como Hermione Granger

como Hermione Granger Alastair Stout como Ron Weasley

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El elenco adulto suma figuras de peso internacional:

John Lithgow (The Crown) como Dumbledore

(The Crown) como Dumbledore Janet McTeer como la profesora McGonagall

como la profesora McGonagall Nick Frost como Hagrid

como Hagrid Paapa Essiedu como Severus Snape

Precisamente este último casting es el que concentra la mayor atención —y la mayor polémica.

La controversia Essiedu: amenazas de muerte por el rol de Snape

Paapa Essiedu, actor británico de origen ghanés, fue elegido para interpretar a Snape, personaje descrito en los libros como un hombre de piel pálida y previamente inmortalizado por Alan Rickman en las películas de Warner Bros.

Su casting desató una ola de críticas en redes sociales que escaló a niveles alarmantes. El propio Essiedu reveló al diario The Times haber recibido amenazas de muerte directas.

image El jefe de HBO, Casey Bloys, respondió señalando que la producción cuenta con "un serio equipo de seguridad" para proteger al elenco.

"Me dijeron 'renuncia o te mato'. Veo en Instagram que alguien dice que va a venir a mi casa a matarme", declaró el actor.

Sin embargo, lejos de retroceder, Essiedu afirmó usar esa presión como combustible para su actuación, apelando al mensaje central de la saga: "Los temas de Harry Potter son el amor triunfando sobre el odio, la aceptación. Por eso lo estoy haciendo".

Lithgow y la presión por Rowling

John Lithgow también enfrenta críticas, aunque por razones distintas. Sectores del fandom le exigen que abandone el proyecto por las posiciones públicas de J.K. Rowling sobre los derechos trans, tema que la convirtió en una figura divisiva a nivel global.

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Rowling, cuya saga vendió más de 600 millones de copias en todo el mundo, participa como productora ejecutiva de la serie. Lithgow reconoció sentirse "herido" por las críticas, pero defendió su participación con el mismo argumento que Essiedu: los libros están, en sus palabras, "del lado correcto de la historia, contra la intolerancia".

Bloys, por su parte, fue directo: "Son sus opiniones personales y políticas. Tiene derecho a tenerlas. Harry Potter no está siendo infiltrado con ninguna agenda oculta".

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