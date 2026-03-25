HBO acaba de lanzar el primer tráiler de su nueva adaptación de Harry Potter, confirmando una fecha de estreno sorpresiva: 25 de diciembre de 2026, adelantándose al 2027. Relanzará la saga completa de J.K. Rowling en formato de serie, con un elenco renovado y una controversia global.
VUELVE HOGWARTS
Harry Potter en HBO estrenó tráiler: Fecha, reparto y la polémica con Snape
La esperada serie de HBO reveló su tráiler oficial con un estreno adelantado para Navidad 2026 y un elenco que ya genera debate mundial. Harry Potter volverá.
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Harry Potter será un estreno navideño que nadie esperaba
El tráiler, presentado en un evento exclusivo de HBO en Londres —donde la sala fue ambientada como el famoso placard bajo la escalera de los Dursley— reveló además el título oficial de la primera temporada: Harry Potter and the Philosopher's Stone, en homenaje al título original británico del libro, en lugar del estadounidense Sorcerer's Stone.
JB Perrette, CEO de streaming y juegos de Warner Bros. Discovery, no escatimó en declaraciones: calificó la serie como "el mayor evento en la historia de HBO Max y, posiblemente, en toda la historia del streaming".
La showrunner es Francesca Gardiner, guionista de Succession, mientras que Mark Mylod, veterano de Game of Thrones, dirige varios episodios. Una combinación que genera expectativas muy altas en la industria.
El nuevo elenco: caras frescas y grandes nombres
Los tres protagonistas infantiles son actores completamente nuevos:
- Dominic McLaughlin como Harry Potter
- Arabella Stanton como Hermione Granger
- Alastair Stout como Ron Weasley
El elenco adulto suma figuras de peso internacional:
- John Lithgow (The Crown) como Dumbledore
- Janet McTeer como la profesora McGonagall
- Nick Frost como Hagrid
- Paapa Essiedu como Severus Snape
Precisamente este último casting es el que concentra la mayor atención —y la mayor polémica.
La controversia Essiedu: amenazas de muerte por el rol de Snape
Paapa Essiedu, actor británico de origen ghanés, fue elegido para interpretar a Snape, personaje descrito en los libros como un hombre de piel pálida y previamente inmortalizado por Alan Rickman en las películas de Warner Bros.
Su casting desató una ola de críticas en redes sociales que escaló a niveles alarmantes. El propio Essiedu reveló al diario The Times haber recibido amenazas de muerte directas.
"Me dijeron 'renuncia o te mato'. Veo en Instagram que alguien dice que va a venir a mi casa a matarme", declaró el actor.
Sin embargo, lejos de retroceder, Essiedu afirmó usar esa presión como combustible para su actuación, apelando al mensaje central de la saga: "Los temas de Harry Potter son el amor triunfando sobre el odio, la aceptación. Por eso lo estoy haciendo".
Lithgow y la presión por Rowling
John Lithgow también enfrenta críticas, aunque por razones distintas. Sectores del fandom le exigen que abandone el proyecto por las posiciones públicas de J.K. Rowling sobre los derechos trans, tema que la convirtió en una figura divisiva a nivel global.
Rowling, cuya saga vendió más de 600 millones de copias en todo el mundo, participa como productora ejecutiva de la serie. Lithgow reconoció sentirse "herido" por las críticas, pero defendió su participación con el mismo argumento que Essiedu: los libros están, en sus palabras, "del lado correcto de la historia, contra la intolerancia".
Bloys, por su parte, fue directo: "Son sus opiniones personales y políticas. Tiene derecho a tenerlas. Harry Potter no está siendo infiltrado con ninguna agenda oculta".
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