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Finde en AMBA: AC/DC, Tan Biónica, feria de gastronomía y más

El último fin de semana de marzo se vive con todo en el AMBA. AC/DC completa su segunda y tercera fecha en River, vuelve Tan Biónica y hay más.

27 de marzo de 2026 - 09:27
Finde en AMBA con muchos planes.

Finde en AMBA con muchos planes.

Este fin de semana el AMBA se prepara una vez más para recibir mucha música y también experiencias gastronómicas que todos quieren disfrutar. Hay propuestas para todos los gustos e ideales para cerrar el último finde de marzo con toda la energía.

En Buenos Aires siempre hay planes para hacer, alguna feria que visitar o un recital al cual asistir. Por esa razón hay planes para todos y en muchos lugares de la ciudad. Lo mejor es que podés optar por actividades al aire libre o bien otras experiencias más culturales en puntos específicos.

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Finde en AMBA: planes para todos

La legendaria banda de rock AC/DC se despide de Argentina con dos fechas más, sumada la del pasado lunes 23. Los australianos se presentan en el estadio Monumental este viernes 27 y martes 31 después de su larga ausencia desde 2009. Un recital que hace vibrar a todos.

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Por otro lado, Tan Biónica también dice presente con su música. El grupo de pop rock que supo reinventarse y volver de la mejor manera, con mucha nostalgia para todos sus fans, se presentará el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 en el estadio de Vélez Sarsfield.

Dejando de lado los recitales, hay una propuesta gratuita y para toda la familia. Se llama Experiencia BA y es una feria gastronómica que tendrá lugar en el Parque Thays de Palermo. La misma se llevará a cabo el sábado 28 desde las 13 hasta la 01. 12 horas donde vas a disfrutar de buenos foodtrucks y puestos de comida, DJ’s, bandas en vivo y precios muy accesibles.

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