Ángel de Brito disparó contra Migue Granados y elogió a Nicolás Occhiato: "Una galaxia le saca"

“No me arrepiento de la salida de Yanina”, afirmó teniendo en cuenta que su colega comenzó a conducir su propio ciclo Sálvese quien pueda también por la pantalla de América TV.

Y agregó que el éxito del producto televisivo no depende de una sola figura, sino del trabajo conjunto del equipo.

“LAM es muy potente, un bombazo, con muchos profesionales detrás de cámara y delante para que sea un éxito”, indicó.

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