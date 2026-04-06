Nuevamente Ángel de Brito quedó en el centro de la escena tras apuntar con dureza contra Migue Granados, quien se negó a dar una nota para América TV. Según relató la periodista Noelia Santone en Infama, el creador del canal de streaming OLGA habría justificado su negativa señalando que el canal “tiene como cara” al líder de LAM.
TOMÓ PARTIDO
Ángel de Brito disparó contra Migue Granados y elogió a Nicolás Occhiato: "Una galaxia le saca"
Luego de que el creador del canal de streaming OLGA se negara a dar una nota, Ángel de Brito lo cruzó fuertemente y lo comparó con su principal competidor.
El episodio ocurrió cuando la cronista intentó obtener declaraciones del rosarino, pero recibió una respuesta tajante. La explicación no tardó en generar repercusión mediática y encendió la polémica y puso en marcha un nuevo cruce entre figuras de las plataformas digitales y la televisión tradicional.
Lejos de esquivar la controversia, el periodista respondió con su estilo frontal y calificó su argumento como una excusa y además aprovechó para asegurar que "cancherearon todos cuando arrancaron" y consideró que "cada vez son más la tele". "Perdieron todo lo genuino que tenía al principio el streaming y lo que ellos predicaban además", disparó.
Asimismo, posteriormente cargó sin tapujos contra el humorista al compararlo con Nicolás Occhiato, fundador de LUZU TV: "Tan mal estás del ego si a mí me gusta más Nico Occhiato que él?". "Nico me parece un genio directamente, inventó todo esto", siguió y arremetió picante: "Una galaxia le saca".
Ángel de Brito no se arrepiente de la salida de Yanina Latorre de LAM
Hace algunas semanas Ángel de Brito estuvo como invitado en el programa Secretos Verdaderos y en diálogo con Luis Ventura se refirió a la salida de Yanina Latorre de LAM.
“No me arrepiento de la salida de Yanina”, afirmó teniendo en cuenta que su colega comenzó a conducir su propio ciclo Sálvese quien pueda también por la pantalla de América TV.
Y agregó que el éxito del producto televisivo no depende de una sola figura, sino del trabajo conjunto del equipo.
“LAM es muy potente, un bombazo, con muchos profesionales detrás de cámara y delante para que sea un éxito”, indicó.
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