Polémica en stream: Bauleti cruzó la línea con un chiste y sus disculpas no alcanzan

Bauletti y Mernuel se excusan, pero la polémica no termina

Después de la viralización, Bauleti realizó un descargo público de manera general, aunque sus palabras no incluyeron un pedido de disculpas directo a la joven afectada por sus dichos: "Estoy acá y quiero estar acá para hacerme cargo de la situación, de mis dichos en el stream de ayer. Vengo únicamente a pedir disculpas. Fue un comentario horrible, la realidad es esa. Genuinamente me dio vergüenza cuando lo vi. Quiero pedirles perdón, estoy arrepentido. Al mismo tiempo no tengo la intención de justificarme. Quiero hacerme cargo y tomarlo con la gravedad del asunto, me equivoqué".

Después, en el mismo clip, reconoció que su comentario era una broma y no reflejaba algo que ocurrió: "Lo que dije en el stream de ayer, no pasó. Soy plenamente consciente de que es un chiste grave y que no es un tópico para joder ni para bromear ni decirlo al aire. No estoy acá para defenderme ni para justificarme ni para victimizarme".

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Porque le pidió disculpas "a la comunidad", "a la gente", y "a sus compañeros", pero no le pidió perdón a Ashleigh por sus dichos. https://t.co/EddPkBGYbk pic.twitter.com/hEAp5flJQS — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 31, 2026

Mernuel y Mosky también hicieron públicas sus disculpas. Mernuel reconoció en su cuenta de X: "Es momento de reflexionar sobre este tipo de desubicaciones, no puede llamarse chiste. No se puede joder ni un segundo con algo tan serio. Me da vergüenza, enojo y pena". A su vez, admitió la complicidad durante el stream: "En lugar de frenar lo que estaba pasando, reaccionamos de la peor manera. Cuando cortamos el stream caímos en lo que había pasado".

image Bauletti, Mernuel y Mosky pidieron disculpas públicas, pero muchos cuestionan su sinceridad. Fuente: YouTube

A pesar de las disculpas, muchos usuarios reaccionaron señalando la hipocresía del grupo, cuestionando que las disculpas parecieran más una estrategia para salvar sus sponsors que un verdadero reconocimiento del daño causado. "En la charla promedio de amigos se hacen chistes así y no pasa nada", decía un usuario defensor, mientras otros contestaban: "Bauleti es un pelotudo! No hay disculpas que alcancen".

No solo se discuten los límites del humor, también la forma en que la sexualización de menores y la cultura de la violación se naturalizan en ciertos espacios digitales. La viralización, junto con las denuncias y la cobertura mediática, obligó a los creadores de contenido a reflexionar sobre lo que dicen y el efecto de sus palabras ante las audiencias jóvenes.

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