La polémica no para en Mernosketti: Bauleti volvió a ofender a la comunidad después de hacer un comentario "humorístico" en pleno streaming sobre abuso sexual. Para los tres streamers era un chiste, pero para otros fue la gota que rebalsó el vaso; y mientras Bauletti intentó justificarse, la comunidad digital no le da respiro.
"BORRACHA Y REGALADA"
Polémica en stream: Bauleti cruzó la línea con un chiste y sus disculpas no alcanzan
Bauleti la embarró y quedó expuesto por un comentario desagradable en pleno streaming. Sus disculpas no alcanzaron y ahora todos se lo están recordando.
El comentario de Bauleti que encendió la polémica en Mernosketti
Todo empezó el 30/03, durante un stream en vivo de Mernosketti. Según el clip viralizado por @porqueTTarg, Santiago Bauletti, conocido en las redes simplemente como Bauleti, hizo un comentario sobre una de las jóvenes que acompañaba al grupo: "Estaba borracha y regalada, era sencilla la tarea". Las risas de Mernuel y Mosky acompañaron la frase, y el clip rápidamente se viralizó en X, generando indignación entre los usuarios y los seguidores.
Ashleigh, una de las jóvenes involucradas, denunció que ella y su hermana menor habían sido sexualizadas por el grupo, y en el descargo que publicó más tarde sostuvo: "Resulta que éramos CARNE para ellos, y nunca recibí ninguna disculpa por los comentarios que hicieron. No me hagan hablar de cómo mi hermana menor de edad fue sexualizada por estos tres". El post tuvo más de 1 millón de vistas y 10.000 likes.
Mernuel también se vio obligado a aclarar su rol y explicar sus acciones. En un clip viral, reconoció que trató de impedir que el polémico clip no se viralizara para proteger a Bauleti, algo que profundizó más la desconfianza de la comunidad: "Cuando se arranca a difundir el clip, yo le escribía gente de mi comunidad pidiendo que lo borren. Porque entendí sin dudas lo mal que estaba el comentario de Bauleti. Pensé que lo podía resolver puertas para adentro, y me daba miedo la cantidad de puteadas que iba a recibir Santiago y lo mal que le pone eso. Estuve mal. Lo único que lo hice fue para cuidar a un amigo, y sé que también está mal"
Los comentarios de Bauleti y la reacción inicial del grupo son el ejemplo perfecto de un problema más amplio en el streaming de Argentina: audiencias jóvenes, comentarios que cruzan límites de respeto y humor basado en la sexualización de otros. Las estadísticas de consumo de contenido muestran que los streamers con audiencias entre 13 y 20 años tienen un impacto directo en la percepción de género y relaciones, lo cual hace que este tipo de conductas tenga consecuencias reales más allá de la viralización de clips.
Bauletti y Mernuel se excusan, pero la polémica no termina
Después de la viralización, Bauleti realizó un descargo público de manera general, aunque sus palabras no incluyeron un pedido de disculpas directo a la joven afectada por sus dichos: "Estoy acá y quiero estar acá para hacerme cargo de la situación, de mis dichos en el stream de ayer. Vengo únicamente a pedir disculpas. Fue un comentario horrible, la realidad es esa. Genuinamente me dio vergüenza cuando lo vi. Quiero pedirles perdón, estoy arrepentido. Al mismo tiempo no tengo la intención de justificarme. Quiero hacerme cargo y tomarlo con la gravedad del asunto, me equivoqué".
Después, en el mismo clip, reconoció que su comentario era una broma y no reflejaba algo que ocurrió: "Lo que dije en el stream de ayer, no pasó. Soy plenamente consciente de que es un chiste grave y que no es un tópico para joder ni para bromear ni decirlo al aire. No estoy acá para defenderme ni para justificarme ni para victimizarme".
Mernuel y Mosky también hicieron públicas sus disculpas. Mernuel reconoció en su cuenta de X: "Es momento de reflexionar sobre este tipo de desubicaciones, no puede llamarse chiste. No se puede joder ni un segundo con algo tan serio. Me da vergüenza, enojo y pena". A su vez, admitió la complicidad durante el stream: "En lugar de frenar lo que estaba pasando, reaccionamos de la peor manera. Cuando cortamos el stream caímos en lo que había pasado".
A pesar de las disculpas, muchos usuarios reaccionaron señalando la hipocresía del grupo, cuestionando que las disculpas parecieran más una estrategia para salvar sus sponsors que un verdadero reconocimiento del daño causado. "En la charla promedio de amigos se hacen chistes así y no pasa nada", decía un usuario defensor, mientras otros contestaban: "Bauleti es un pelotudo! No hay disculpas que alcancen".
No solo se discuten los límites del humor, también la forma en que la sexualización de menores y la cultura de la violación se naturalizan en ciertos espacios digitales. La viralización, junto con las denuncias y la cobertura mediática, obligó a los creadores de contenido a reflexionar sobre lo que dicen y el efecto de sus palabras ante las audiencias jóvenes.
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