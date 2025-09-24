Marcelo Tinelli desembarcó en el stream: Cómo le fue en el debut

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EndirectoStream/status/1970643669490262329&partner=&hide_thread=false



74.2K views en el canal de YouTube de @CarnavalStream para #EstamosDePaso con el debut oficial de Marcelo Tinelli en el mundo del stream. pic.twitter.com/DesDPE9eed — En Directo Stream (@EndirectoStream) September 24, 2025

Qué dijo Marcelo Tinelli tras debutar en el streaming

Luego de lo que fue el primer programa de Estamos de paso la prensa fue en busca de Marcelo Tinelli que no se privó de hablar al respecto.

"Me sentí muy cómodo de arranque, me sentí muy cómodo en todo momento. Me sentí muy cómodo con mis compañeros y lo que estaba viendo", expresó el conductor.

Y agregó: "Tratamos de reírnos de nosotros mismos que era un poco el espíritu de todo esto. Acompañar a la gente y que nos acompañen a nosotros".

"Después de estar tanto tiempo sin estar haciendo un medio de comunicación y me parecen totalmente válidos todos. Me pareció bueno volver a estar junto a la gente. Yo vengo un poco a hacer lo que ya hacíamos, lo que hicimos siempre", añadió posteriormente.

