En la noche del martes (23/09) finalmente Marcelo Tinelli dio inicio al nuevo programa Estamos de paso por el canal de streaming Carnaval. “Qué alegría volver a vernos acá. Estamos felices de volver otra vez. De volver a vernos, de volver a encontrarnos. Siempre es lindo volver”, empezó diciendo con una sonrisa en su rostro.
"SIEMPRE ES LINDO VOLVER"
Marcelo Tinelli desembarcó en el stream: Cómo le fue en el debut
El conductor Marcelo Tinelli finalmente comenzó su nuevo programa Estamos de paso por el canal de streaming Carnaval y lo hizo con un alto nivel de audiencia.
Como era de público conocimiento no estuvo solo sino que fue acompañado por Pachu Peña y Sebastián Almada, que le aportaron el humor reiteradamente, el imitador Iván Ramírez y completaron el equipo Carla Conte, Sabrina Rojas, Fede Bal, El Tirri y sus hijas, Cande y Juana.
Es preciso destacar que el inicio fue auspicioso porque durante el momento en que el ciclo estaba saliendo al aire alrededor de 75.000 personas le dieron un voto de confianza. Asimismo, tras su finalización inesperadamente el número de audiencia subió a más de 164.000.
Por otro lado, más allá de la cantidad de espectadores que observaron la apuesta de 20 a 22 horas, lo interesante es cómo se posicionará en redes sociales a raíz de los diversos cortes que compartan por emisión. Resta analizar cómo se adapta el equipo al proyecto que promete aumentar aún más el caudal de viewers de la señal que supo posicionarse, en primera instancia, a raíz de Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino.
Qué dijo Marcelo Tinelli tras debutar en el streaming
Luego de lo que fue el primer programa de Estamos de paso la prensa fue en busca de Marcelo Tinelli que no se privó de hablar al respecto.
"Me sentí muy cómodo de arranque, me sentí muy cómodo en todo momento. Me sentí muy cómodo con mis compañeros y lo que estaba viendo", expresó el conductor.
Y agregó: "Tratamos de reírnos de nosotros mismos que era un poco el espíritu de todo esto. Acompañar a la gente y que nos acompañen a nosotros".
"Después de estar tanto tiempo sin estar haciendo un medio de comunicación y me parecen totalmente válidos todos. Me pareció bueno volver a estar junto a la gente. Yo vengo un poco a hacer lo que ya hacíamos, lo que hicimos siempre", añadió posteriormente.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La escalofriante película de 1 hora y 50 que explota en reproducciones
Aerolíneas Argentinas anunció nuevo destino que fascina argentinos
Banco se pone la 10 y arrasa con una avalancha de cuotas: Qué productos abarca
La afirmación de Donald Trump sobre el paracetamol y el autismo "desafía" el consejo de sus asesores
Espert: "fuimos soberbios creyendo que terminando con la inflación era suficiente"