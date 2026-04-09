Apple revoluciona el auto: WhatsApp llega y cambia todo al volante

Apple y WhatsApp: ¿Qué cambia con esta nueva función?

La novedad no es solo estética, la nueva app está diseñada para ser usada mientras manejás, con una interfaz más simple que un semáforo en verde.

Entre las principales mejoras se destacan:

Acceso directo a conversaciones recientes

Visualización de contactos frecuentes

Historial de llamadas integrado

Botones grandes, claros y fáciles de tocar

Compatibilidad con modo claro y oscuro

La experiencia es más fluida, más intuitiva y, sobre todo, más rápida. En lugar de pedirle todo a Siri, ahora podés navegar por opciones básicas desde la pantalla del auto.

Eso sí, hay límites. No vas a poder leer mensajes largos ni meterte en chats completos. Y no es un error, más bien es una decisión pensada para evitar distracciones.

¿Apple mejora la seguridad al volante con esta integración?

Al ofrecer una interfaz adaptada, con accesos rápidos y funciones acotadas, Apple busca que el conductor no tenga que mirar el teléfono.

Además, aunque ahora hay más interacción visual, los comandos de voz siguen siendo clave. Se combinan ambas opciones para lograr un equilibrio en la conducción.

whatsapp y apple

Apple CarPlay y WhatsApp: Cuándo estará disponible

Por ahora, la función está en fase beta y solo accesible para usuarios que forman parte del programa TestFlight en iPhone. Esto significa que todavía está en etapa de pruebas y podría recibir cambios antes de su lanzamiento global.

Según información difundida por medios especializados y el propio ecosistema de desarrolladores de Apple, este tipo de funciones suele pulirse durante semanas o meses antes de llegar al público general.

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